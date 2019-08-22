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沒出國也有豐富國際事務履歷 時間管理助她拚上台大外文

2019-08-22 15:36English OK

【文／蘇怡和】

擔任親善大使，以流利英語和端莊儀態，接待來自世界各地的外國學生；穿著正裝，在模擬聯合國會議（簡稱模聯）的講台上，與各國高中生辯論全球犯罪防治議題⋯⋯可別以為這些多采多姿的國際交流活動，是明星高中的專利，這是新北北大高中校友文茜薇的校園回憶。她善用校內外的學習資源勤學英語，不但成績名列前茅，更累積了豐富的國際事務經驗，讓她透過繁星推薦錄取台大外文系。

勤奮向學的文茜薇，不只課業成績優秀，課外活動表現更是精彩。 （照片提供／文茜薇）
勤奮向學的文茜薇，不只課業成績優秀，課外活動表現更是精彩。 （照片提供／文茜薇）
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課外活動扣緊國際溝通專長 休閒兼顧課業

目前將升上大二的文茜薇坦言，自己的自我要求一向很高，「高中時經常念書到深夜，班導都覺得我太誇張。」學業表現一直位居前三，固然有利繁星推薦入學，但她也不是個書呆子，更熱衷參與國際事務及課外活動，以最愛的英語為軸心展開多元學習。

加入北大高中親善大使社，讓她接待過許多來自各國的團體。過程中除了運用英語會話將台灣文化傳遞給國際友人，擔任社長的文茜薇，更與團隊共同設計一本台灣文化手冊，運用趣味性的議題和充滿童趣的插圖，讓外國賓客能快速了解台灣的特色。文茜薇表示，接待外賓的經驗不但提升她的口說能力，更鍛鍊了她的儀態及人際交流的智慧。

文茜薇直言自己是相對幸運的，因為她很早就確立自己的興趣是英文，外文系也理所當然成為第一志願，所以參加多種社團和活動，也皆是以英文學習為前提，達到玩中學習、玩中成長的加乘效果。

除了活動參與，未來「學習歷程檔案」中也包括平時的修課紀錄和成績表現。文茜薇建議學弟妹，若尚未找到目標，在掌握好課業之餘，也可以透過學校的特色選修課程，深入探索個人興趣或志向。像她自己就因為熱愛英語，選修了戴逸群老師開設的「繪本英閱會」課程，由老師挑選具議題深度的英文繪本，研讀後排練成話劇演出，訓練思辨能力。

此外，文茜薇也積極參與校內外的英語研習活動，她曾連續兩年參加模聯，與其他優秀青少年一同探討國際上的重大議題，激盪火花。用英文撰寫立場文件、討論時事的經驗讓她獲益良多，「模聯不只提升我的英文能力，更打開了我的視野，讓我開始關注國際情勢。」

文茜薇高中三年代表學校接待各國學生、團體，英語口說和待人接物的能力日臻成熟。 （...
文茜薇高中三年代表學校接待各國學生、團體，英語口說和待人接物的能力日臻成熟。 （照片提供／文茜薇）
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這些多元學習歷程，使文茜薇各方面的綜合實力都有所提升，包括抗壓性、溝通協調、危機處理及時間規畫等。今（2019）年她更與AIESEC（國際經濟商管學生會）台大分會的夥伴，籌辦了一場四天三夜的國際青年文化高峰會（COoL Conference）全英語營隊，邀請全國高中生來和外國隊輔進行跨文化交流，「希望提供更多學生參與國際事務的機會。」

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整理筆記、練寫作 提升歸納統整力

對於自傳與讀書計畫的撰寫，文茜薇認為平常就要多練習寫作。像是國中時每天需要交一篇日記，她便主動要求希望能以英文書寫，教英文的導師樂見其成，並會協助修改指正。如此一來，不但提升她的英文寫作能力，更有助於整理思緒，快速歸納重點。

翻開高中時密密麻麻的筆記本，除了課堂紀錄外，文茜薇還會自製補充資料與圖表，「我會把老師提供的英文佳句和作文範本統整起來，建立自己的模板，累積成為資料庫，學習上會更有效率。」

文茜薇認為，高中生多元學習的前提是要做好時間管理，「我會利用午休及晚自習前的課餘時間參與社團討論，其他時候以念書為主，並利用零碎空檔做運動或其他興趣。」她強調，設定明確的優先順序，才能維持課業與課外活動的平衡。

關於未來，文茜薇表示，因為出國念書的費用太高了，不想造成父母的負擔，所以未來選擇到海外升學的機率不高，但善用學校資源的她，早已打算在大四時申請系上的交換學生計畫。「現階段我會多參加講座、校外活動、比賽或是工作坊，持續參與國際事務。」她期許自己養成獨立思考的能力，成為獨當一面的國際事務菁英。

About文茜薇

出生：2000年
學校：台灣大學外文系
學歷：新北市北大高中語文實驗班

延伸閱讀》曾被冷眼看待 技職女孩考上政大外交、立志行銷台灣

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