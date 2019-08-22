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從仙姑到全球體壇最具影響力女性 通靈少女劉柏君的職涯下半場

2019-08-22 08:45English OK

【文／陳胤祖】

劉柏君，也許你對這個名字感到陌生，但如果講到HBO Asia的首部中文影集《通靈少女》，也許你就有印象了。她正是影集主角——通靈少女謝雅真的原型，同時也是這部劇的文化顧問。然而，貼在劉柏君身上的標籤絕對不只有「通靈」兩個字，如同她有別於一般人的特殊體質，她人生的每一段經歷和轉折，也都充滿奇幻色彩。

追求目標總會遇到困難或感到無趣，但劉柏君認為，懂得自律是過程中必須負起的責任。 ...
追求目標總會遇到困難或感到無趣，但劉柏君認為，懂得自律是過程中必須負起的責任。 （攝影／賴亭宇）
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除了是「仙姑」，她還是台灣第一位棒球女性主審，接連在去（2018）年被《富比士》雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名、今年更獲頒國際奧會女性與運動獎；是翻譯，不只為靈界翻譯，也在棒球賽事上為國際球隊翻譯；是作家，著有《靈界的譯者》系列書籍；是社會工作者，在勵馨社會福利事業基金會新北物資中心擔任專案經理；同時，她還是一名伊斯蘭教徒。

熱愛棒球萌生當主審念頭 卻受盡歧視

儘管在他人眼中擁有十八般武藝，諸多傑出資歷更是難掩她的不凡，然而個性低調的劉柏君卻說：「其實我們都一樣。人生就是要走過一連串的困境，我也有很辛苦、必須面對困難的時候。」強調成功背後的努力不應受到忽視，同時也希望努力的過程別忘了照顧自己，這正是她在《靈界的譯者》系列新書想對讀者說的話。

頂著台灣第一位女性棒球主審的頭銜，光看字面也許覺得沒什麼了不起，但在棒球的世界裡，卻存在許多性別歧視和霸凌，能成為實際執法主審屈指可數。在棒球場上「男女不能坐同一張椅子，這也不過是這十年之內發生的事，很難想像吧！」這些遭遇即使說過無數次，每每再提起，劉柏君仍有些義憤填膺。

但因有著一顆熱愛棒球的心，讓她即使在面對巨大阻力，終能堅持下來。追溯劉柏君這麼熱愛棒球的起點，她回憶：「我從國小開始就跟爸爸一起玩棒球。」不只是運動本身的樂趣，對於劉柏君來說，棒球也乘載了兒時那段親子之間彌足珍貴的親密時光。憑著這股熱愛，劉柏君的觸角從單純的玩棒球，延伸到後來幫忙募球具給偏鄉的孩童，以及辦育樂營當志工。

她還當起了棒球裁判和國際球隊翻譯。自認手掌不夠大、不適合作為選手投球，劉柏君決定投入棒球裁判的工作。然而，「一開始便遇到反對女性擔任裁判的前輩，甚至要我不必參加研習完後的測驗，理由竟是沒有人要用女裁判。」但她拿出收據堅持說：「我付了報名費，你就得讓我把測驗考完。」

就算通過了測驗，也站了棒球壘審，卻遲遲沒有機會擔任主審；總有人用各式各樣的理由試圖「勸退」她，甚至還有人指著一副主審護胸對她說：「妳看到這個護胸嗎？它從來不是為女人設計的。」對此，劉柏君更曾在著作中坦言：「我幾乎要說服自己：『女生當壘審就好。』」

劉柏君（左）經常為國際球隊擔任翻譯，或赴國際裁判學校研習。 （照片提供／劉柏君）
劉柏君（左）經常為國際球隊擔任翻譯，或赴國際裁判學校研習。 （照片提供／劉柏君）
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擔任翻譯 國際球隊成為精神導師

所幸，在2007年擔任世界盃棒球賽澳洲國家隊翻譯時，劉柏君深受澳洲隊教練和球員的鼓勵，繼續堅持下去。她說：「應該是他們文化比較開明的關係，他們覺得這件事（指女性當主審）沒什麼。」在擔任裁判打死不退一年後，經由乙組棒球聯盟裁判長洪夙明的提攜，劉柏君才終於獲得擔任主審的機會。

與國際球隊的交流經驗，對劉柏君的人生產生深遠影響。她曾在2009年紐約洋基隊來台時擔任隨隊翻譯。「當時我還只是默默無聞的小裁判，但洋基隊知道了我的遭遇和目標，給了我一些建議，這些忠告一直影響我到現在。」那就是「健康和態度」。

「如果決心要當一名裁判，就要先照顧好自己的健康。」不能酗酒、抽菸，也不能騎摩托車，因為會增加健康風險；裁判要有好的體能，所以還要做重量訓練。她特別建議年輕人要養成運動的習慣，自己容易專注、學習表現更好、有更多力氣做更多事，都是運動帶來的好處。「我可以早上5點起床去比賽，中午吃完飯、洗個澡，再工作到晚上10點，這樣我才能同時兼顧裁判和工作。」劉柏君還認為，少子化的世代，與他人團體合作的機會相對較少；打球的團體運動，可以了解如何與喜歡的人良性競爭，向討厭的人學習、合作。

態度則是「要把自己視為專業的裁判，即便其他人都看輕自己，也要告訴自己：我是專業的。」這讓她在往後的每一場比賽，對於該穿好的制服、裝備，一點都不馬虎。此外，不只在球場上誠實，平時與人相處也要誠實，如此才能讓選手相信自己是一位正直的裁判。

至於為什麼想當翻譯，劉柏君笑了起來，說這是一個「不知羞恥」的故事。當時，中華民國棒球協會正缺翻譯，喜歡棒球的她投了履歷，卻因沒有相關學歷、資歷，接到一通「謝謝下次再聯絡」的電話。「我說『等一下，我很熟棒球規則，不然你現在考我中翻英、英翻中。』」不敵劉柏君的積極，對方在電話中測試幾句，沒想到聽完以後，就同意錄用了。

除了為國際球隊翻譯，劉柏君還曾兩度赴美國裁判學校研習，今年獲頒國際奧會女性與運動獎，在聯合國總部致詞時，不帶稿上場，相當霸氣。而她的好英語，學生生涯就看得到。「從國中開始，國文和英文一直是我很大的優勢。」她說，英語是平常就可累積的能力，考前不但不用特別準備，還成為她日後寫作、演講的厚實基底。

也曾迷惘過 選擇投資「帶著走的能力」

也因曾有很長一段時間是「職業靈媒」，放學後沒有時間溫習功課，劉柏君只能利用課堂之間的下課時間念書。高中到大學期間，她每天一定會空出十幾分鐘的時間，拿一本空白筆記本，抄寫課本或雜誌上的英文字句。「英文要好，單字很重要。」劉柏君比喻，單字就像蓋房子的材料，房子要蓋得好，就得先有這些材料。

對學語言非常感興趣的她，升上大學和研究所，還學過日文、德文、阿拉伯文等；即便程度已相當不錯，劉柏君依然跑去補習班補英語。她認為，英語溝通有分程度，以嘔吐為例，vomit跟throw out，就有文雅與否的差別，「總不能在聯合國致詞時用throw out吧！」

劉柏君說，高中以前因為靈媒的身分沒辦法好好念書，大學以後的她很認真、很珍惜。大學四年大多在探索自己想要什麼，當自己迷惘的時候，就會培養像語言這類就算隨時代變遷仍可帶著走的能力。

一旦清楚目標，劉柏君總是勇於追求。不過，即使是自己很喜歡的事物，在追求的過程當中，也難免會遇到困難或感到無趣的時候。「這是必經的過程，我們無法只選我們要的。」她以「吃飯不能挑食，身體才會健康」為喻，鼓勵正在追夢的年輕人，要懂得自律，這也是達成目標必須負起的責任。

About 劉柏君

出生：1979年
現職：勵馨基金會新北物資中心專案經理、玄奘大學宗教與文化學系兼任助理教授級專業技術人員
學歷：政治大學宗教研究所碩士、台北大學社會工作學系學士
獲獎：2019年獲頒國際奧會女性與運動獎、2018年受《富比士》雜誌評選為全球體壇最具影響力女性第19名、2017年獲選美國國務院「全球女性運動領導人計畫」
著作：《靈界的譯者：從學生靈媒到棒球女主審的通靈之路》及系列著作、《鬼怪不想讓你知道的50個祕密》、《Safe & Out堅持。與自己對決的勇氣：那些棒球教我們關於挫敗與態度的故事》（合著）

延伸閱讀》善用英語為個人興趣變現 工程師轉戰運動新聞記者

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