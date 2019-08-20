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高中生寫出逾40萬人次使用的志願篩選工具 學測48級分錄取交大

2019-08-20 09:38English OK

【文．賴亭宇】

許多人擔心多元入學制度，反而有利於家庭背景較好的學生，不利於弱勢。今（2019）年畢業於新北市清水高中，將前往交通大學資工系APCS組就讀的韋詠祥，恰恰打破了這個迷思。家中從事鐵工，在校成績中等，學測也只考了48級分，但他憑著強烈的熱忱自學程式，以參加演算法競賽、資安攻防搶旗賽等為樂，累積了豐富的學習歷程，個人申請表現優異，獲得交大、政大等四校錄取。

韋詠祥樂於將所學回饋大眾，不但大方上網公開備審資料，更擔任講者分享專案開發經驗。...
韋詠祥樂於將所學回饋大眾，不但大方上網公開備審資料，更擔任講者分享專案開發經驗。（照片提供／韋詠祥）
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日前，韋詠祥在網路上大方公開助他錄取交大資工的備審資料，37頁超澎湃的內容，細看卻完全沒有灌水成分，不但資工相關經歷豐富、獲獎連連，編排邏輯也相當清楚，敘述方式更是切中業界需求，一看就知道真材實料。「我也不是一開始就寫得很完美，是經過清水高中輔導室找來的畢業學長姊指導，才知道要下小標、用詞要更精準、圖示凸顯亮點等訣竅。」

「有網友質疑我是花錢刷出好履歷，但其實除了國中參加的一次營隊，其他課程和比賽都免費。」韋詠祥說，自己從小學就開始對程式感興趣，國中玩Minecraft（當個創世神）遊戲時首次接觸到資訊社群，「成員有大學生、也有上班族，當時我是最小的，第一次網聚媽媽還陪著我參加。」許多活動資訊和學習資源，韋詠祥都是透過這些大朋友得知，至今也仍是他切磋交流的好夥伴。

韋詠祥（右一）和友人經常交流，切磋程式設計功力。（照片提供／韋詠祥）
韋詠祥（右一）和友人經常交流，切磋程式設計功力。（照片提供／韋詠祥）
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藉由競賽的參與，韋詠祥逐漸累積實力，包括2019年參加AIS3 EOF資安搶旗競賽獲第四名，2018年參加T貓盃全國資安競賽獲高中職組冠軍，還在資策會主辦的資安技能金盾獎打進決賽，是唯一晉級的高中生。此外，他也曾赴德國、香港參加國際會議，更是台灣公民黑客松社群「g0v零時政府」的一員，積極拓展自己在資訊領域的視野。

自學程式設計 回饋社會大眾

韋詠祥考大學這年，適逢「學測五選四」新制上路，他發現必須手動打開上百份資料，才能掌握心中志願校系的參採科目。他靈機一動，運用網頁前端技術寫出方便查詢的網頁，吸引了超過40萬人次使用。不久前，他更站上中央研究院的舞台，分享寫出這套爆紅工具的經驗。

「我覺得自己滿幸運的，很早就找到喜歡的事，家人也鼓勵我自由發展。」韋詠祥表示，程式界一向有開源、共享的理念，網路上不但有取之不盡的免費資源，更有人可以回答問題。他自己在程式設計的專業問答社群Stack Overflow上就十分活躍，不只發問，還跳出來回答了近300個問題，與世界各地的程式愛好者分享所學，「練習解釋技術細節，也能加強英文論述、寫作的能力。」

他也秉持著共享的精神，運用所學協助國高中母校管理校內資訊設備，把關資訊安全，「程式可以幫大家解決生活中的不便，是最迷人的地方。」

了解業界需求 寫出專業自傳

但究竟要如何將如此豐富的多元學習歷程，在自傳呈現出來？「其實同樣的資歷，我在特殊選才階段沒被選上，可能是因為書面和口語的表達都不夠好。」韋詠祥說，光是把所有活動經驗列出來是不夠的，要針對理想科系歸納出清晰的脈絡，「可以參考工程師的履歷，了解業界需求，找出適當的用詞，會顯得更專業。」此外，口試的自我介紹要精鍊、快速講出重點，不能只是自傳的濃縮版。

而在自學程式的過程中，韋詠祥也深深體認到國際溝通力的重要性，「想在程式上更精進，一定要能閱讀英文，畢竟原始資料全部都是英文。」除了參加跨國資訊社群與國際研討會，直接與外國人交流，他還利用通勤時間閱讀資訊相關新聞，提升專業英語素養。

對嚮往資訊領域的學弟妹，韋詠祥建議先大量閱讀原文資料，累積知識基礎，並多多參與相關活動或課程。「還有從生活中觀察，找出問題，試著自己開發解決方案。」他期待在大學接受正規程式教育，彌補理論的不足，未來能在資安領域貢獻一己之力。樂於分享的他，更盼望有朝一日成為下一代資訊教育的推手，培育像自己一樣熱愛程式的年輕幼苗。

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About 韋詠祥

出生：2001年

學校：新北清水高中

錄取：交大資工系APCS組、政大資科系APCS組、淡江資工系、成大資工系（備取）

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