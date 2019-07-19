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跨領域知能結合實務 高大生科系帶學生做精油、種丹參

2019-07-19 08:55English OK

【文／賴亭宇】

網路上流傳著一句戲言「一日生科，終身科科（冷笑聲）」，嘲諷生命科學系畢業出路不如人。然而全世界的生技醫藥產業正在蓬勃發展，光是台灣，生技產業的年產值就上看新台幣633億元。許多改變人類生命的發明也紛紛問世，像是去（2018）年底剛獲頒諾貝爾獎的「免疫療法」，就宣告著未來癌症將不再是絕症。究竟生科領域都學些什麼？職涯發展前景又是如何呢？

實作課程中，學生親手栽培丹參並研究其抑制癌細胞的功效。（照片提供／高雄大學生命科...
實作課程中，學生親手栽培丹參並研究其抑制癌細胞的功效。（照片提供／高雄大學生命科學系）
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與人相關 生技應用範圍廣

國立高雄大學生命科學系副教授高佑靈認為，生命科學本科要學的東西很多，但實務上必須突破學科限制，跨領域應用才能有所作為。學生若沒興趣，可能會學得比較辛苦，但如果認真學習，累積實作經驗和跨領域素養，畢業後出路相當廣，像大眾關心的食安、長照等趨勢議題，都是生科人能一展長才的領域。

高佑靈舉例，一名系友鄭宗育正在為國際企業研發一款穿戴裝置，可測量脈搏後將數據上傳到雲端進行分析，是結合生物資訊和電子學的絕佳應用案例。另一名系友則是在美國國立衛生研究院（NIH, National Institutes of Health）工作。生技是高度全球化的產業，即使在國內任職，仍需頻繁和不同國籍的人合作，若是專業力和英語力兼備，容易獲得更好的工作機會。

正因生科應用範圍廣，除了扎穩基本功外，還須深化跨領域應用能力。高佑靈解釋，大學階段的生科課程，可幫助學生建構基礎專業知識體系，但要培養獨當一面的專業技能，只能靠著「多做實驗、多修不同課程」。

為此，高大生科採取「師徒制」來指導學生做研究，不同於許多學校是由研究生帶大學生做實驗，由教授親自指導，學習更扎實。

高佑靈再三強調實作對生科學習的重要性。她舉一名去年的畢業生為例，雖然大學時在班上成績排名中等，但因自己對魚類免疫研究很有興趣，常進實驗室，累積了豐富的實務經驗和研究技術，研究所也順利申請到美國康乃爾大學（Cornell University）獸醫學院的獎學金。

也因此，有不少打算加入生技產業的學生，大學畢業後多半會選擇繼續深造，累積實務經驗後再進入職場。

以高大生科的系友來看，平均約有2/3會繼續念研究所，出路包括農業、漁牧養殖、製藥、醫療器材、甚至生醫資訊等領域，都是發展相當穩定或前景看好的產業。

其他沒有繼續升學的學生，也可能會到生物相關研究機構工作，擔任研究助理；或發揮大學時期培養的專業知識和溝通能力，從事藥廠業務或管理職。

高佑靈說明，為因應產業及社會需求，高大生科目前分為動物科技、植物暨微生物科技兩大學群。前者專攻水產家畜培育及病原防治、生醫藥物設計、生態環境永續發展，後者則以培養觀賞花卉、藥用植物、酵素及天然活性物質的研究開發為主；系上師資專長涵蓋上述領域，學生得以多元學習。

特別是高大位居南台灣產業聚落樞紐，佔地利之便，與「台南科學工業園區」、「台灣蘭花生物科技園區」、「屏東農業生物技術園區」、「中研院南部生物技術中心」等產業圈交流頻繁，提供學生大量實習、參訪與業師分享的機會，對就業力的養成也十分有利。為支持學生專心學習，高大生科也鼓勵學生申請科技部「大專學生研究計畫」等獎助學金，雖然老師需要花不少心力指導，但學習成效顯著。

此外，配合高大推動微學程，高佑靈開設丹參栽培工作坊，帶學生實際種植丹參，並探討其抗癌功效；期末除了繳交報告外，學生還須用自己種的丹參烹煮雞湯，與老師同學分享。

還有其他老師開設精油實作等短期課程，皆是以動手做、問題導向為宗旨，訴求短小精悍的微學習模式，符合多元學習需求，備受各系學生歡迎。

銜接職場 先練好專業英語力

除了實務學習，生科學生也必須大量閱讀英文論文，以掌握最新研究趨勢。高大生科不只設有多門全英語授課課程，為加強學生的文獻閱讀能力，高佑靈也特別設計一門「生物科技英文」選修課，內容包括「準備應徵跨國公司職缺的五分鐘英文自我介紹」、「練習摘要英文期刊論文並以全英文做簡報」等。不只拓展學生的知識範圍，更同步提升專業英文的閱讀、口說和寫作能力，同時引導學生思考生涯規畫方向。

高佑靈說，生科當然不是可以輕鬆坐領高薪的科系，但若是認真學習、打好基礎，再加上跨領域實務經驗與專業英語能力，未來工作一定有保障。她期待主動性強的年輕學子加入，共同為人類與生態環境的健康努力。

（本文經授權轉載自今周刊《2019前進大學》）

延伸閱讀》30秒掌握外商徵才4大關鍵詞彙

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