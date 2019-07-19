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宜鼎國際重視移動力 創下一季20億營收記錄

2019-07-19 08:55English OK

【文／郭韋吟】

數位化資料儲存，是現代人日常生活中不可或缺的需求。不只是個人手機、電腦上的消費性記憶體；錄影監視器、候車看板、高鐵即時車班表，或是飛機上視聽系統的數位資料都需要工業用儲存裝置儲存資料。而全球總部座落在台灣科學園區的宜鼎國際，正是全台最早、也是唯一專注於工控記憶體模組的公司，並曾藉此順利拿下歐美一線車廠、兩大飛機製造廠訂單。

宜鼎國際人才遍及海內外，平時業務往來以英語溝通是必要的。（照片提供／宜鼎國際）
宜鼎國際人才遍及海內外，平時業務往來以英語溝通是必要的。（照片提供／宜鼎國際）
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產品廣布企業級、工業、航太、國防等應用市場，秉持「極致服務」的精神，宜鼎國際從一開始員工僅五人，到如今全球據點已遍及美國東西岸、日本東京、歐洲荷蘭，及中國深圳、上海、北京、成都等城市，人才廣布海內外。

要求英語力 將TOEIC成績列入考核管理

工業用儲存裝置重視客製化，需配合企業客戶產品規格提供工控記憶體模組設計，安全性及機敏性要求皆極高，認證產品至少需半年至兩年以上，而宜鼎國際2018年第一季合併營收突破20億創下歷史新高，近來更積極搶進智慧物聯網應用（AIoT）市場，宜鼎之所以能在業界扮演領頭羊，除了因創辦元老李鐘亮慧眼獨具，成功關鍵，更在於宜鼎國際培養出的人才皆能「了解客戶需求，並以解決客戶問題為第一目標」。

而市場國際化，也使得英語成了工作基本溝通工具。宜鼎國際管理處資深經理羅美娟表示，公司剛成立時，招募管理制度建立不易，找人才大多僅先鎖定有相關經驗、具即戰力者，沒有特別要求語言力；但隨著企業全球化且規模快速成長，培育國際人才的需求也大幅提高。也因此開始透過多益英語測驗（TOEIC）作為檢核及篩選人才英語能力的評量工具。

「我們大約三、四年前開始採用TOEIC，雖然可能因此提高找人的難度，但與其讓員工進來後因英語能力不足而無法適應，寧可先設門檻。」一開始，宜鼎國際以免費報考TOEIC及提供額外獎金的方式，鼓勵在職員工提升英語；只要通過公司各部門職務所設立的英語能力需求標準，就能獲得約2000元獎勵金。

隔年除了補助考試報名費依然維持之外，成績通過者的獎金逐年遞減，最後更直接取消，並將TOEIC列入考評稽核加分項目。羅美娟說明，這麼做的用意是為了「鼓勵員工早點考試」。

2019年標準又再度拉高。她說，「現在沒通過TOEIC要求的成績標準，考核會扣兩分」，因為在宜鼎國際，許多職務在工作上幾乎都需要使用英語，「特別是sales（業務）、PM（產品專員）、FAE（客服工程師）等工作。」羅美娟舉例，以PM來說，TOEIC至少要達到735分，如果是負責非英語區的業務，也會要求應徵者具備相關第二外語能力。

宜鼎國際也將TOEIC成績視為內部升遷必要條件。「管理職幾乎都會用到英語」，羅美娟表示，公司每兩年皆舉辦全球業務會議，來自不同國家的同仁齊聚交流產業趨勢、公司策略、產品新知，平時業務往來以英文彼此溝通更是必然。

免費考試及內訓 英語簡報力再提升

國內業務經理黃筱晶舉例，儘管自己負責的客戶主要都在台灣，但由於客戶產品走的是外銷市場，有時也須直接面對歐美客戶，「當遇到國際區域業務也無法解決的問題時，我們就要直接跟end customer（終端客戶）聯繫。」黃筱晶進一步分享，自己英文程度其實不好，因此選擇當國內業務，但隨著公司業務擴展，不希望自己因英語溝通障礙而無法直接面對國際客戶，成為升遷的絆腳石，令她毅然決定花一年時間勤練英文。

一度在國中時放棄學習的她，每天除了上班睡覺，其他的時間都用來讀英文，包括上班通勤、午休及假日在內，「希望自己一刻也不浪費。」現在的她不僅通過內部TOEIC成績要求，與國際客戶更能以英語侃侃而談。

為加強英語口說簡報能力，宜鼎國際也另開設免費內訓課程，以每周一次，每次兩小時，為期12周的時間，相關職務同仁報名參加。羅美娟說，部分職務同仁也會由主管指定參與，課程內容嚴謹，「不但有課後作業，老師也記錄參與度，每人都有六次簡報測驗，學習情形會列入期末報告中。」由於要在其他同仁面前用英文簡報，參與者都表示頗有壓力，但也正因課程紮實，「上完課的人都覺得自己英文進步了。」

宜鼎國際對外講究服務，對內管理則是貫徹共同承擔與分享。就好比歷任經營者皆提倡的「舞台理論」，意指每位同仁都是共同經營公司的夥伴，能一同接受掌聲與榮耀。羅美娟說，「分享，是我們最吸引人的企業文化」。看來層次分明且透明化的管理制度，不僅為宜鼎國際凝聚了共識，也為其國際化開啟先機。

About宜鼎國際 Innodisk

成立：2005年

創辦人：李鐘亮

董事長暨總經理 簡川勝

全球員工人數：683名

專營：工控記憶體模組

國外據點：美國、日本、中國、歐洲等九個國外據點

本文經授權轉載自《English Career》第68期

延伸閱讀》中鼎集團全員說英語 國外接單不斷

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