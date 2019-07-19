用好英文追夢！技職生考上政大外交 立志成為外交人員

【文／陳胤祖】

你還記得兒時的自己，希望未來從事什麼職業、成為什麼樣的人嗎？而現在的你，是否仍在前往這個目標的路上呢？

高中就立志成為一名外交人員，杜柔槿在多元活動中汲取養分，逐漸地接近夢想。（攝影／陳胤祖） 分享 facebook

現在就讀政治大學外交研究所的杜柔槿，在還是小女孩時，對台灣歷史深深著迷，為台灣過去飽受他國勢力的影響感到疼惜、不捨，希望將來能夠盡一己之力，讓這片養育她長大的土地，在國際社會上發光發熱。因此，當她在就讀國立彰化高商應用外語科時，便立志要成為一位外交人員。

從彰化高商畢業後，杜柔槿進入雲林科技大學應用外語系就讀，從技職體系考上政大外交所並非易事，靠的是她對夢想的堅持。

為接近夢想 進外交部實習

「大學甄選準備讀書計畫的時候，我就寫著未來希望成為外交人員。」杜柔槿回想立定外交夢之初，其實也抱著幾分不確定感。她認為，受限於台灣的教育體制，學生在高中以前並沒有太多機會思考自己未來想要什麼；然而，希望為台灣盡分心力的想法，加上不怕與人相處的個性、流利的英語能力，讓杜柔槿在得知有外交人員這樣的職業時，便有預感「這可能是一個自己會喜歡的工作」。

上了大學以後，為了進一步確認自己適不適合成為一名外交人員，杜柔槿做盡了各種嘗試。「最直接的方式，就是申請到外交部實習。」實習經驗是雲科大應外系的要求，她在實習前一年便做足功課、備妥資料，果然如願錄取。

站在第一線協助處理外交事務，杜柔槿深刻體會到台灣外交人員的辛苦，「明明知道加入聯合國很難，卻仍得努力嘗試。」許多民眾不理解為何要金援非洲友邦，「但不這麼做，台灣很可能喪失在聯合國被聲援的機會。」杜柔槿語重心長地說，外交人員看似光鮮亮麗，實際上卻背負許多工作壓力和民眾輿論。

在外交部實習期間，長官對於實習生就讀學校的態度差異，也令她印象深刻。也許是過去少有雲科大學生進入外交部實習，長官對於和杜柔槿的互動，明顯較台大、政大的實習生冷淡，「學歷還是會有差異，這也是我後來選擇考外交所的原因。」

不過，杜柔槿對自己的選擇絲毫不退卻，她笑說，自己喜歡坐雲霄飛車，所以「滿喜歡各種挑戰，沒有在怕的。」即使預知未來還有很多困難正等著考驗她，但只要自己不斷在提升、進步，即使辛苦也值得。她也希望以自己為例讓更多學弟妹知道，「想走這條路（指外交人員）不用擔心自己能力不足，但一定要很努力。」

把握異國交流 宣傳台灣

推展外交也不盡然都是苦澀的滋味。就讀雲科大時，杜柔槿曾利用暑假時間，到美國紐約州打工度假；也曾獲得獎學金，到英國伯明罕城市大學交換學生。每當她與異國朋友交流，絕對會把握住機會，大力宣傳台灣形象，稱職地扮演一名「公眾外交」小尖兵。

「在我打工的地方沒有什麼華人，那邊的同事都是從我身上來認識台灣。」她笑說，因為這樣的緣故，他們以為台灣人英語都很好、亞洲人數學都很強，也訝異於台灣這麼小一個地方，竟然擁有太魯閣等美景，以及各種聞名世界的美食小吃。

到英國交換時，曾有一堂課要介紹各國節慶，杜柔槿選擇介紹台灣的「中元節」，她將中元節類比為西方世界的萬聖節，有緬懷祖先、飲水思源的涵義。英國師生對於「燒紙錢」的儀式充滿好奇，下課以後甚至還會湊到她旁邊問：「那個紙錢是怎麼做的？」聊起這些有趣的交流經驗，對杜柔槿來說，建立外國朋友對台灣的認知，進而影響他們國家政府對台灣的決策，也是一種外交夢的實踐。

有趣的是，到美國打工度假的資訊，是杜柔槿的媽媽先注意到的。杜媽媽非常鼓勵女兒到外面的世界看看，「我媽有一句名言，就是『轉機就跟轉公車一樣簡單啊！』」這句話讓原本擔心獨自出國的杜柔槿，瞬間放心不少。

杜柔槿還將自己的好英語歸功於媽媽，「我媽從小就把我放在學習英語的環境裡。」在學校擔任護理人員的杜媽媽，對於英語能力相當重視，還曾主動報名參加多益英語測驗（TOEIC），檢視自己的英語程度，就連平常遇到外國人，溝通也不成問題呢！

報考外交領事人員英文組必須具備TOEIC 785分以上、TOEIC 口說與寫作測驗分別達160和150分以上的成績，對於大二就取得TOEIC 915分的杜柔槿而言不成問題。她分享，學好英語的秘訣在於養成學英語的習慣，「就算一開始是強迫性的，也要逼自己每天學一點，這很重要。」

她也建議學弟妹，要勇敢多嘗試接觸課外活動，參加社團、學才藝都可以，唯有接觸過才知道自己喜不喜歡什麼；尤其學生階段擁有年輕的本錢，這時候冒險嘗試的成本最低，「放下手機，多去看看螢幕外面的世界吧！」

About杜柔槿

出生：1995年

學校：政治大學外交學系碩士班

學歷：雲林科技大學應用外語系學士、彰化高商應用外語科

經歷：2019年美國全國模擬聯合國會議（National Model United Nations）政大代表團、英國伯明罕城市大學交換學生、大專生公部門見習計畫外交部禮賓處見習生、2016年全國大專院校英語演講競賽亞軍

英語程度：TOEIC 915分

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