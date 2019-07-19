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高中女孩靠閱讀練英文 多益965分免修大學英文

2019-07-19 08:55English OK

【文／蘇怡和】

我人生最棒的決定，就是小學選擇去才藝班學英語。」來自師大附中三年級的林瓏今（2019）年學測獲英文滿級分佳績，她表示生活中所有的興趣與知識，都是從閱讀英文開始的，「若沒有英文，我不會是現在的我。」

林瓏認為，閱讀原創語言的書更能掌握創作者的精華，可以比從教科書上學到更多單字。（...
林瓏認為，閱讀原創語言的書更能掌握創作者的精華，可以比從教科書上學到更多單字。（攝影／簡宏榮）
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英文啟蒙很早的她，國小六年級就開始看沒有中文字幕的美國卡通《Adventure Time》（探險活寶），這是她一個重要的里程碑，因為從那天起，林瓏開始習慣全英語的東西，「小時候我聽到外國卡通或影集以中文配音，就會很生氣地拿起遙控器轉成英文。」林瓏接觸英文的面向很廣，包含西洋歌曲、英文小說、國外音樂劇、國外YouTuber分享的影片都是她的囊中物。

接觸英語 人生最棒的決定

其中又以音樂劇形式最令她著迷，因為劇中的對白，不但要配合劇情、音樂的節奏，還要押韻、兼具美感，融合了許多林瓏喜歡的元素，因此她主動找來音樂劇的原文書閱讀，在日常生活中有時會想像，如果當下自己身在音樂劇情境裡會怎麼呈現？

當我們好奇人生最棒的決定是接觸英語，那有沒有第二棒的決定？那就是「選擇就讀附中」。當年林瓏會考成績能錄取北一女，但大眾眼中的第一志願不曾被她列為選項，因為她不希望高中生涯以學科競爭為主體，認為附中具有包容開放思想的校風，便毅然決然就讀附中。「事實證明，在附中的這三年很開心，而且比起第一名，我更喜歡當第二名。」

不愛出鋒頭的林瓏表示當第二名很快樂，而且還能有再進步的空間。「我有面試台大外文系，但自己的第一志願是政大傳播學院。」重視思考的林瓏不管在高中還是大學的選擇上，都能不受世俗觀點的左右，選擇自己嚮往的目標。

不再靠翻譯本 掌握創作者精髓

林瓏非常推薦圖書館裡的英文書專區，免費而廣博的外文書，簡直是英文愛好者的天堂。由於她對小說情有獨鍾，便時常去借閱英文小說，利用每天通勤近三小時的時間來閱讀，多次還因過於專注坐過站，「當我發現有能力讀原文時，便不再靠翻譯版本了。」

閱讀大量課外讀物的林瓏認為，閱讀原創語言的書更能掌握創作者的精華，但若是遇到她不懂的語言，如原文是西班牙語的《百年孤寂》，她便會中英文版本都看，也趁機比較哪種語言傳遞文意與情感更為精準動人，而在閱讀過程中也會停下來查詢書籍關鍵字，「比起教科書，這種方式讓我學會更多單字」。

因為長年熱愛英文，已經到了如雞生蛋還是蛋生雞那般，分不清究竟是先有好英文才愛上閱讀，還是因熱愛閱讀所以讓英文變好？曾經有次老師請她分享讀英文的秘訣，「我發現我講不出來，因為我累積了十年時間都在接觸英文，我是真的很熱愛英文，而不是為了應付考試。」林瓏還分享英文程度在平均水準之上有個好處，就是不需要為了考試額外花時間讀英文課本，省下的時間可用來加強其他科目。

林瓏表示英文好的另一個好處，是將來有機會免修英文，這也是她報考多益英語測驗（TOEIC）的原因之一。她透露有天不經意看到學長分享，台大只要多益785 分就可以免修英文，基於想測試自己英文程度的念頭便去報考，結果沒想到考試過程中感到興奮又好玩，因為生活化的題組讓她讀得很開心，有種閱讀新知為主、答題為輔的享受，由於過去常觀看美劇或各國搞笑短片，聽力考試中的各種口音也難不倒她。

生活中充滿英文，連母親也是從事英文翻譯工作，林瓏談到媽媽的工作，表示媽媽有時會和她分享翻譯心得，譬如說怎麼翻最合適、何種用字遣詞和句組的排列順序更能完整傳遞原意等。

「但其實媽媽給我的是態度，不是教英文，她希望我對未來的想像不要只侷限在某件事上，而是把眼界打開，以開放的心態面對世界。」林瓏的確做到了母親的期許，因為不追求第一名的她，已經把英文作為深入世界的工具。

英文閱讀力養成3秘笈

1從自身所愛出發，試著閱讀喜歡的電影或英文影集原著。

2試著用英文思考，閱讀過程避免不斷中英對照、過於依賴翻譯。

3切忌閱讀過於生澀的讀物，無法理解內容反而容易打擊信心。

About林瓏

出生： 2000年

學校：師大附中三年級

多元學習歷程：

幹部經歷： 高二擔任御天康輔社活動長、高一起加入附中社聯會活動組

競賽參與：高三參加高雄師範大學英文影評比賽獲第二名、

高一參加校內英文作文比賽獲第二名

檢定證照：高三考取TOEIC 965分

志工服務：高一曾於基隆暖暖國小為學童舉辦一日教育活動

其他多元表現：國中接待新加坡南洋女中學生參訪崇光女中

延伸閱讀》她大四到巴西實習 為海外工作創造跳板

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