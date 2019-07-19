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靠英語小說開啟閱讀窗 從英文中段班直攀托福110分！

2019-07-19 08:55English OK

【文／陳胤祖】

對大多數學生來說，英文閱讀教材，要不是英文考卷閱讀題，就是學校訂閱的英文雜誌；但這些文章未必是自己感興趣的內容，許多人對它們的第一反應是「枯燥、無趣」。來自明道高中三年級的崔庭瑀則是從國中開始讀英語奇幻冒險小說，英語程度也跟著起飛，從中段班程度變成學測英文滿級分、托福網路測驗（TOEFL iBT）110分的英語能手。

從生活娛樂經驗裡尋找想讀的英文讀物，是讓崔庭瑀產生閱讀動力的關鍵。（照片提供／崔...
從生活娛樂經驗裡尋找想讀的英文讀物，是讓崔庭瑀產生閱讀動力的關鍵。（照片提供／崔庭瑀）
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崔庭瑀自認國中時英語程度只算中段班，當時英文閱讀課，必須閱讀指定的英文雜誌，但有時內容不是自己喜歡的，於是他主動向老師提出「自己買感興趣的英文小說來看」的請求。由於是自己喜歡的內容，加上小說的程度較雜誌更深一些，能學到更多東西，獲得老師的同意，自此開啟英文閱讀的旅程。

「要培養閱讀能力，自己讀得開心很重要。」崔庭瑀買的第一本英文小說，是《Ranger's Apprentice》（皇家騎士）系列。為了確定是自己感興趣的內容，他先在書店翻閱一、兩頁該系列的中文版小說，初步了解內容以後，認為有趣再到隔壁的原文書區購買。

逛實體書店翻閱 找到自己感興趣的書

崔庭瑀曾經玩過冒險系列小說《Assassin's Creed》（刺客教條）的電腦RPG遊戲，也看過奇幻系列小說《A Song of Ice and Fire》（冰與火之歌）的中文版小說，這些生活娛樂經驗產生的共鳴，都是他購買原著閱讀的誘因；後來，他也常用冒險、奇幻的主題來挑選其他英文小說。

如果還是不知道要挑哪一本怎麼辦？「那就去趟書店，逛一逛就知道要買什麼了。」他笑說，逛書店的優點在於那裡有許多書，包括中文版小說在內，現場翻閱相較於在博客來等網路通路上挑選、比較，要來得方便許多。

除了實體、網路書店，近年來電子書市場興起，崔庭瑀也推薦自己有在使用的電子書資料閱讀器「Moon+ Reader」，它是一款手機App，若與另一款App「Blue Dictionary」搭配使用，還能產生神奇功能：只要長按單字，就能顯示字義，甚至還能選擇不同的字典。

英文考卷、英文雜誌都不見得看得懂了，面對一整本的小說，難度豈不是更大？針對這個憂慮，崔庭瑀表示自己剛開始也是讀得很卡，「一頁要讀很久，有很多不會的單字。」但想知道劇情發展的念頭，包括主角Will經過哪些訓練、出過什麼任務，他的導師Halt甚至還擁有「隱形移動」的神奇本領，這些有趣的劇情，正是推動著他往下閱讀的動力。

一天三小時 勝過每天半小時

他分享自己的閱讀撇步：「不要執著於看懂每個單字。」崔庭瑀只會就重要的名詞、動詞來查詢字義，不太影響文意理解的形容詞則先跳過，或透過上下文推敲大概的意思。

漸漸地，閱讀速度愈來愈快，他回想自己讀的第一本《皇家騎士》系列小說得花上一、兩個月的時間，到後來進步到只需要花上一、兩個星期就能讀完一本。若想嘗試讀英文小說，崔庭瑀建議，一天花三小時閱讀，會比每天讀半小時效果要來得好。「閱讀情緒連貫，也比較想要一直讀下去。」他認為，一天只讀半小時，可能因為忘記前幾天的劇情導致閱讀興致缺缺；或者，有趣的劇情也許要到第三個小時才會讀到，一次讀多一點，「一定可以體會到閱讀的樂趣。」

崔庭瑀錄取香港、美國、英國等地，如香港科技大學、密西根大學、愛丁堡大學等諸多國外名校。他有感而發地說，英語閱讀力對他申請國外大學的幫助很大，不僅申請時需要檢附英語檢定證明，「走國內推甄申請的管道也有加分作用。」

未來打算朝資工領域發展的他也認為，要想在這個領域發展，透過英文資料汲取國際最新技術資訊，掌握良好的英語閱讀力肯定是不可或缺。他以平常上網的情境勉勵：「試想一下，當你以前因為英文的關係而放棄看某個網頁，現在卻都能從容以對，那種暢行無阻的感覺有多好呢？」

英文閱讀力 養成3秘笈

1先翻閱中文版小說，確保小說的主題是自己感興趣的內容。

2不執著於看懂每個單字，只就重要的名詞或動詞查詢字義。

3騰出一段完整的時間閱讀，會比每天只讀半小時更能投入。

About崔庭瑀

出生：2001年

學校：明道高中三年級

多元學習歷程：

幹部經歷：高二擔任第四屆

Hackathon Taiwan Junior 總召

競賽參與：高一參加2017年教育部智慧鐵人創意競賽晉級決賽選手

檢定證照：高三考取TOEFL iBT 110分

志工服務：高二、高三擔任台灣自行車協會志工

職場體驗：高一擔任KSI Inc.區塊鏈研究實習生

其他多元表現：高三受邀參加香港大學2018年STEM教育國際研討會、香港大學Decacorn創業集訓營

延伸閱讀》趁暑假上先修課程 為大學生活做準備！

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