想到中租控股當國際人才 多益至少850分！

【文／郭韋吟】

一到求職季，每年的金融業儲備幹部MA（Management Associate）招募，幾乎是各家金融單位的徵才重頭戲。隨著全球金融國際化趨勢蔓延，具備良好的英語文溝通能力，也成了躋身金融MA的基本門檻。

中租控股涉外人員經常需使用英語溝通。圖為其馬來西亞子公司。（照片提供／中租控股） 分享 facebook

不過，「薪資待遇高、能接觸海外事務、學習資源廣」等誘因，在中租控股不光只有應徵MA這個選項，爭取成為中租ITP（International Talent Program）人才的一分子，更是給嚮往接觸海外多元專案任務專業人才的熱門工作選項。

整合人才拼圖 放眼十年招募ITP菁英

台灣租賃業龍頭企業中租控股，市占約五成，堪稱台灣最會賺錢的租賃大王，去年更獲全球品牌雜誌稱「2018台灣最佳租賃公司」。近來，中租控股的「部門自辦訓練」培訓制度，繼「業審雙修訓練計畫」之後再度獲得美國人才發展協會（Association for Talent Development） 的獎項肯定。足見中租控股培育人才不遺餘力。

為培育國際化人才，中租控股其實早在2013年首次啟動「亞太MA計畫」，以招募、培育未來海外業務基層主管為宗旨，並為此設定嚴謹的篩選機制。

2018年，中租控股又推出了「ITP國際化人才養成計畫」，希望招募包含營運發展企畫、法律、財會、稽核、人資等不同專業屬性的國際營運發展人員，與既有的亞太MA計畫整合為一，要求申請者皆須具備多益英語測驗（TOEIC）850 分以上或其他同等程度的英語能力證明，以達到工作所需的英語溝通力。除了須繳交書面審查資料，也另需進行約十分鐘的全英語簡報。

中租控股董事長室人才發展部協理吳祉龍表示，就像人才拼圖的概念，ITP計畫的國際營運發展人員，是能夠協同亞太MA拓展海外業務的後勤專業人才。相關職缺不只對外開放，也提供內部轉調。「我們希望能做到人才組合優勢極大化」，ITP計畫在董事長陳鳳龍的支持下全面啟動，包括英語條件的設定也是。「公司認為起碼要TOEIC 850，面對國際溝通才沒問題。」

租賃業的脈動與中小企業發展息息相關，中租控股憑著商品與服務的創新，站穩業界，甚至將成功獲利模式複製到海外。其國內創意融資方案包括跨足漁獲、飛機、太陽能等產業，皆是深入地方中小企業，因應客戶需求設計產生。由此顯見人才溝通協調能力的重要。

吳祉龍借用電影角色妙喻，如果MA是情報員007，ITP人才就像是Mr. Q一樣，能提供007各種武器，協助他在前線作戰，二者缺一不可。不過，也因為強調即戰力，這類職務較適合在職場上已有兩至三年工作經驗的求職者爭取。

加強英語溝通 每年5000元外訓補助

剛申請通過ITP計畫的駱婷玉，TOEIC成績950分，目前在人才發展部海外訓練科服務約兩年，主要負責柬埔寨相關業務。她表示，為了跟當地分公司溝通，經常需以英文書信往來，也常有全英語會議，且平均約一季要到當地出差一次。她認為，參加ITP計畫有助於接觸更多組織策略面的思維，能拓展工作視野。

中租ITP計畫也鼓勵跨領域人才加入。例如企畫策略規畫科的施云涵，大學讀的是資訊工程，研究所到海外攻讀行銷，回台後原先在其他產業從事行銷公關工作，最後因嚮往中租的國際化職場環境而轉戰租賃業。目前也是ITP計畫的一員。

人才是企業最大的資產。中租控股的ITP計畫，展望的是未來黃金十年，目標2028年台灣、中國、東協三大區域資產總額加速大幅成長。吳祉龍表示，2018年中租控股業績創新高，靠的正是長期的人才投資，「如果不是早年開始招募MA，現在也不會有這樣的成績」。他點出ITP計畫對中租未來發展的重要。

從海外據點分布來看，除了泰國、越南，中租控股也陸續在馬來西亞、柬埔寨、菲律賓、英國、日本等國家拓點；在中國的據點也已拓展至46個。可見其海外租賃市場的業務發展十分快速，相應的國際事務人力需求也因此提高。

為鼓勵加強英語溝通力，中租控股提供每位員工每年五千元的語言外訓補助，也提供線上學習資源，並導入「TOEIC+100」制度鼓勵全體職員參加。吳祉龍說明，MA另有額外的工作坊，主要訓練英語簡報技巧。

當然，跨文化溝通力也一樣重要。吳祉龍舉例，建置國外子公司的法令規章辦法初期，不能只做字面上的英文翻譯，更要考慮當地文化及政策，並融入總部的企業文化價值。

中租控股向來重視國際化，由於東協已是其第三大獲利引擎，因此也歡迎具備東協語文能力的人才加入。吳祉龍分享，未來若能從第二國向第三國招募具備三語能力（英文、母語、中文）的人才，例如從泰國招募他國人才，中租的國際化發展，將又達到另一項里程碑了。

About中租控股

成立：1977 年

董事長：陳鳳龍

專營：提供租賃、分期、應收帳款及直接放款等相關業務服務

分布：於美國、英國、愛爾蘭、中國、泰國、柬埔寨、越南、馬來西亞、菲律賓等皆設有子公司

本文經授權轉載自《English Career》第68期

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