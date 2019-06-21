反送中學英文 搞懂法律英文law、bill、act怎麼用！

【文／李海碩】

談到近日的國際大事，應該會想到香港的反送中遊行，由於該遊行發生了暴力衝突（violent clashes），出現了參與者和記者受傷的事件，因此被許多國際媒體進行報導。就讓我們從這起國際大事，學會一些 多益關鍵字 吧！

引渡條例

這一次引起爭議的條例是extradition law（引渡法律），香港市民覺得這個引渡法會影響人民權益，所以就開始了示威抗議（protests）；抗議者英文為protester。

照片來源／海彥 分享 facebook

extradition的字來自於前方的「ex-」，是向外、或超過的意思。例如export就是出口，因為「ex-」是往外，而port是港口，export自然就成了出口的意思。在extradition的拆分上，「ex-」也是往外，但tradition是從拉丁文中的trāditiō延伸而來，意思是移轉或承接，結合起來extradition就有把犯法的人往外傳之意，也就成了引渡的意思。

※tradition會有「傳統」的意思，是因為含有承接與連續之涵意。

Hong Kong’s chief executive Carrie Lam has suspended the controversial extradition bill amendment.

（香港特首Carrie Lam已暫停送審爭議甚大的引渡法案修訂。）

抗議英文

protest的字根字首來自於「pro-」與「test」，pro的意思為向前或往某個方向邁進，test則是測試的意思，因此事物往前接受測試，讓人見證，所以就有了抗議之意。

雖然protest很常見，但是不少人常搞混它的搭配動詞。想到舉行抗議，大部分的人應該會想到hold，雖然這個用法沒錯，但是更常與protest結合的動詞其實是stage和file。若舉辦街頭遊行抗議，則使用stage a protest，而若是針對某個議題提出抗爭，則會使用file a protest，用法與file a complaint一致。

Many social activists have gathered together in front of the city hall to stage a protest against the ignorance of domestic violence from the government.

（許多社會運動者於市政府前集結，針對政府對於家暴的忽視進行抗議。）

The diplomat filed a formal protest against the misleading statement given by another country last night.

（該外交官針對昨晚另一國家所給出的誤導陳述發起正式抗議。）

罷工英文

這次反送中除了有上街遊行，抗議群衆也發起罷工。罷工英文是go on strike或walk out，前者是比較正式且常用的用法，後者因為有時會被單純地當成「走出去」，所以建議儘量使用go on strike的用法。請特別注意不要寫成go on “a” strike，雖然在網路上搜尋會出現相關例子，但這其實就跟搜尋If I was一樣，較正式的英文還是If I were。

若真的想使用walk out表示罷工，建議改用名詞形式，並使用動詞stage，就大概不會有誤會的空間。

The company’s employees are planning to stage a walkout／to go on strike next Tuesday.

（該公司的員工計劃下週二進行罷工。）

條例、法案英文

這次許多市民走上街頭抗議，主要是覺得引渡條例有漏洞（loophole）。條例英文是bill，而bill也有帳單之意。在法律相關用字上，最常混淆的就是law、bill和act。law最廣泛定義是法律，bill是法案，也就是提案中的法律（proposed law），大多時候都還是草案的形式（draft），三讀之後就變成act或law。而act則與bill相對，作為執行中的法案（enacted legislation），act通常會有次級條文。

而法案（立法）英文是legislation。拉丁文中「lēg-」的意思為法律。這個詞也有很多相關單字，如legal（合法的）、legalize（立法）、legislator（立法委員）等。legal的否定詞要在開頭加上「il」，成為illegal，與需要加上「ir-」的irregular一樣需要重複字首。

Debate in the Legislative Council over the controversial topic is postponed again to prevent the heated protest from escalating.

（在立法大樓中針對爭議話題的辯論再次延後，以防火熱的抗議再次延燒。）

多益模擬試題：

1. The residents of the state will decide on Monday whether to ___ same-sex marriage.

(A) legal

(B) legitimate

(C) legalize

(D) legalization

2. The crowd decided to ____ a protest against the bill to fight for their own rights.

(A) spring

(B) stage

(C) decorate

(D) avoid

解析：

1. 正解為(C)。題意為「該州的居民將會於週一決定是否要讓同性婚姻合法。」此題型為多益常見的「詞性」考題，由於題幹中已經出現「to」，後方一定需要動詞，四個選項中唯一的動詞僅有(C) legalize「合法」。選項(D) legalization為名詞，選項(A) legal「合法的」和(B) legitimate「適法的」都是形容詞。

2. 正解為(B)。題意為「該群眾決定針對法案進行抗議以為自己的權益抗爭。」選項(A) spring「彈出」、(C) decorate「裝飾」、(D) avoid「避免」，皆不符合題意，故正解為(B) stage「進行」。

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