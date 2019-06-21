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讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34English OK

【文／張淳育】

讀了經典文學作品，讓原本不喜歡閱讀的學生愛上閱讀。目前就讀台北市私立薇閣高級中學三年級的陳宇浩，國二時，一位校外老師開了一份英文經典文學的閱讀書單，原本對英語閱讀一點都不感興趣的他，因為學校規定每學期固定要接觸一本外文書，他開始讀起書單中的《Nineteen Eighty-Four》（一九八四）、《Lord of the Flies》（蒼蠅王）等書，被書中描述的世界所震撼，原本就充滿好奇心、想增加各方面知識的他，從此開始愛上閱讀。

因《一九八四》等經典小說，開啟陳宇浩的英文閱讀探索之旅。（照片提供／陳宇浩）
因《一九八四》等經典小說，開啟陳宇浩的英文閱讀探索之旅。（照片提供／陳宇浩）
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《Nineteen Eighty-Four》描述的是主角在反烏托邦國家所過的極權生活，書中的生活和台灣的生活差很多，這本書1949年出版，是作者對未來的擔憂而寫下的經典作品；而《Lord of the Flies》則是描寫一群唱詩班兒童在荒島求生而引發內心黑暗面的話題性寓言小說，「這些都是國中生想不到的世界。當時看這些書，開啟了我對世界的想像與理解。」

文學到科普 課堂外探索世界

陳宇浩說，不透過翻譯，閱讀原文，讓他更能讀得出文句當中的幽默或雙關語意涵。他建議，閱讀時如果遇到不會的單字，不用急著去了解每個單字的意思，「只要讀完能抓到概念就好，有時候某個字出現得較頻繁，讀久了甚至可以從前後文推敲出來那個字的意思。」

除了經典文學作品，陳宇浩也喜歡看一些知識類的讀物。小說可以增進對文學的了解；非文學作品則可以增加知識，讓自己聊天說話更有內涵。比如陳宇浩就常和自己的同班好友陳順霙分享心得，兩人也成了閱讀好麻吉。

像是《The Future of Humanity》（離開太陽系）是一本人類探索外太空的科普書，陳宇浩看完後推薦給陳順霙，陳順霙覺得當中把彗星當成太空加油站的概念很不一樣，讓人期待可以成真。「彗星因為含有冰的成分，科學家相信可以把它轉化成燃料，也能轉化成飲用水，如果能利用彗星進行星際移動，就可以形成一條『星際高速公路』。」陳順霙解釋。

如果不知道要讀什麼書的話，陳宇浩通常會從銷售排行榜或是名人推薦書單著手挑選感興趣的書。「中文書籍的翻譯書銷售排行榜也行，找原著來讀，還能順勢跟上大家流行的話題。」不過，閱讀這件事，有時候即使書名看順眼了，到了真的翻開來看時，可能還會發現其實不合胃口，這時候陳宇浩會選擇暫時把書放著，先找別的書來讀。

陳宇浩舉例，他之前曾經看了諾貝爾經濟學獎得主理查．塞勒（Richard H. Thaler）的《Misbehaving》（不當行為），這是一本將心理學應用在經濟學分析上面的書，但對當時的他來說太硬了，所以並沒有讀完。「直到我讀完《The Undoing Project》（橡皮擦計畫）這本書，我才又回頭看了《Misbehaving》。」陳宇浩說，《The Undoing Project》講了很多把心理學概念應用在各種領域的內容，且故事性較強，比較好讀，讀完後對心理學有了初步的理解，他才有辦法把《Misbehaving》看完。

為知識而讀 不為學英語而讀

不只是文學類讀物或知識普及性讀物，就連工具學習型的書籍也是陳宇浩的涉獵範圍。他說，有一次他想學習使用Photoshop影像處理軟體，認為若是學會影像處理，以後上大學、出社會都有機會用到，就特地去買了一本英文的教學用書來讀。「我認為直接以英文理解，之後上網找資料或是跟其他國家的人討論時，都可以少一層的轉換。」他建議，若要想學好英語，不要想「為了學英語而學」，而是「在學習知識的過程中把英語學會」。

具有多益英語測驗（TOEIC）975分成績的陳宇浩也分享，透過英語閱讀培養英語力，可減輕高中讀書壓力。若TOEIC考到不錯的分數，不但對大學申請有幫助，也能用來申請免修大一英語課，一舉數得。

陳宇浩和陳順霙都已順利申請上大學，兩人現在每天會各自讀喜歡的書，分享心得。將就讀國立台灣大學資訊工程學系，喜歡讓自己做的東西有實用價值的陳宇浩，上大學後也想嘗試寫手機App程式。「想做什麼目前還在探索，不過因為我喜歡地理，所以我想朝製作地圖或室內空間相關的App努力。」現在雖然只能做到簡單的輸入與輸出，離應用還很遙遠，但相信陳宇浩一定會用他擅長的英語閱讀，獲取相關知識，提升自己的程式能力。

英文閱讀力 養成3秘笈

1. 善用暢銷排行榜或名人推薦書單，挑書不易錯。

2. 抄寫簡單筆記，方便日後回憶閱讀內容。

3. 不要想「為了學英語而閱讀」，而是「在學習知識的過程中把英語學會」。

About 陳宇浩

出生：2000 年

學校：薇閣高中三年級

多元學習歷程：

檢定證照：高一考取TOEIC 975分

其他多元表現：高一薇閣高中英語話劇競賽英文編劇，高二赴美參加（Brandeis University）國際青年高峰會

延伸閱讀》15年電競經驗加上英語力 出國比賽獲得好成績

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