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用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34English OK

【文／陳胤祖】

漫威《復仇者聯盟》角色擁有的無限寶石，蘊涵各種超能力，甚至可以翻轉宇宙。

英語閱讀，讓你無須透過翻譯，領略作者獨特的世界觀，一窺知識的寶庫，有如拿到漫威英雄的無限寶石，開啟無限可能。

想要獲得無限寶石嗎？英語閱讀達人傳授秘技，帶你找到愛不釋手的那本書，激發翻轉世界的超能力。

圖片來源：English OK
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相信很多人一開始都是為了增加英語能力，開始讀長篇的英文文章，可能是報章雜誌的報導，也可能是老師上課規定的閱讀教材。而像學測、指考、語言檢定等考試逐漸增加長篇閱讀的比重，靠著英語閱讀習慣的養成，可以提升閱讀速度，在考試中獲得高分。

訓練英語＋邏輯 表達言之有物

升上大學之後，使用原文教科書成為常態，若能早一步熟悉英語閱讀的技巧，更能事半功倍。中正大學語言中心講師楊岳龍點出，平時廣泛英語閱讀累積的跨領域知識，不只有助於在重視跨領域學習的大學獲得好成績；也能應付想要海外學習、出國讀書，準備托福系列測驗（TOEFL）時的需要。

知名英語講師嚴振瑋（Ricky）更認為，「閱讀的過程能訓練我們的邏輯，因此在表達意見時會更言之有物。」除了口說，對於寫作也很有幫助。他認為，閱讀習慣能累積字彙量，對句型的認識也會愈來愈多，「我看到很棒的句子，會特別用螢光筆註記或抄寫在小筆記本，這些都可以成為未來寫作的養分。」

但英語閱讀絕不只有這些顯而易見的優點，更是開啟更寬闊世界的途徑。即將從台中一中畢業的施胤丞，因為熱愛打籃球，還會讀英語籃球雜誌，學會不少與籃球有關的英文術語，看球賽轉播時更懂門道。

享受閱讀，從選書開始。師大附中英文科教師吳詩綺說，「選書，可以從興趣選書、程度選書、得獎作品選書三個原則著手。」而高雄市立後勁國中英文老師李貞慧也強調透過興趣保持閱讀動力，喜歡室內設計，就閱讀有關室內設計的書；喜歡運動，就閱讀運動相關期刊，「從自己感興趣的主題進行英語閱讀，才容易長久持續。」其次是要選擇符合程度的書。吳詩綺回想自己讀高中時，因為老師選的書太難，「每一頁都有滿滿的生字，光讀三頁就查了一整晚。」不僅破壞閱讀興致，自信心受挫，還容易放棄。

感興趣、得獎作品 符合程度才好讀

但要怎麼知道怎樣才算「符合閱讀程度」呢？政大附中英文老師張秀帆建議，可以採「N＋1」的原則，「N」指的是閱讀者自己的英語程度，「＋1」則是指比所能閱讀再難一些的程度。李貞慧建議以一頁約三到五個生難字來評估。

吳詩綺則是藉由中學托福測驗（TOEFL Junior）測評學生的閱讀程度。「成績單上會有藍思閱讀分級（Lexile），學生可以根據個人指數找到適合的書。」目前許多英語讀物，在Lexile 官方網站都查得到讀物的指數，只要在個人指數基礎上負100L到正50L的範圍內，都是適合閱讀的書（見下表）。

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如果想在閱讀過程獲得更多啟發，選得獎作品是個很好的方式。吳詩綺以美國作家Lois Lowry在1994年拿下紐伯瑞獎（Newbery Medal）金牌的科幻小說《The Giver》為例，故事講述在一個AI世界裡，電腦決定將來人要從事的職業，然而故事主角一無是處，沒有被指派未來要做什麼，但在被指派負責傳承人類過去的記憶後，故事有了意想不到的展開。吳詩綺說，這本書能引發讀者思考許多層面的問題，像是人類生命重要的價值在哪裡、科技發展與人性之間應該如何取得平衡等等。她笑說，「好看到讓人捨不得睡也要看完，最好不要睡前看。」

面對滿滿都是英文字的書，還是會讓人裹足不前，該如何判斷手上的是不是就是能帶領自己進入閱讀世界的那本書呢？楊岳龍建議，用「略讀」、「掃讀」和「預測」等英語閱讀技巧，快速掌握讀物內容、評估是否感興趣，「看標題和圖片，就是最快的方式。」

善用掃讀、預測等技巧

嚴振瑋分享，拿到一本書的時候，先看封底的介紹、推薦序等，大致掌握內容，「這些短幅的文字也能反映整本書的用字難度。」吳詩綺更提到，許多讀物在版權頁裡會有一行Summary（摘要），「一句話知道這本書在講什麼」；或者，花點時間翻個一兩頁，或一兩章，如果還是沒興趣，「就趕緊換了吧，不用非得念完不可。」

找到了適合的書只是開始，如何讀才是難以翻越的高牆。吳詩綺認為略讀、掃讀、預測技巧，不只用於選書，在閱讀任何文本的時候都用得上，也是一種閱讀時自然而然會產生的「習慣」。

略讀用在快速掌握文章主旨。在今年的台北國際書展上，吳詩綺曾演講分享英語閱讀策略（下表），像是預測是使閱讀者產生翻閱下一頁的動力來源，例如隨著劇情高低起伏，你會想知道接下來會發生什麼事。「就跟我們看中文書一樣，你很想知道這本書在講什麼，就會先從封面、圖片，來預測這本書接下來可能要講些什麼。」吳詩綺解釋。

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許多人在英語閱讀時會有的迷思，就是一定要搞清楚每個生字的意思。但吳詩綺提醒，「閱讀流暢更重要，只有在不認識關鍵字就無法理解內容大意，或是反覆出現三次以上的生字，再查即可。」在想查的單字下面畫一條底線，中文意思則寫在靠近頁緣的空白處，「讓手指可以輕易地遮住，再次讀就不會直接依賴翻譯。」嚴振瑋則是用橘、黃色螢光筆劃記，分別表示重要及用法特殊的單字片語，確認發音怎麼念，倒不會特別寫下來。

社群網站交流 激盪想法和心得

當開始了解書的內容，追著情節發展時，閱讀也會進入思考的層次，「透過故事主角發生的事情，思考自己有沒有更好的應對方式。」張秀帆以艾倫坡（Edgar Allan Poe） 的恐怖小說《The Tell-Tale Heart》為例，主角是一名堅稱自己精神正常的人，精心策畫下謀殺一位老人，卻因心理作用和幻覺而東窗事發。閱讀時不妨想想：「他為什麼會產生幻覺？如果換作是我，會做出一樣的決定嗎？」

吳詩綺也指出，對於生命經驗仍有限的學生來說，閱讀是培養多元能力最簡單的途徑，包括想像力、同理心、解決問題和換位思考的能力等等。

張秀帆建議，可以試著在社群網站上分享閱讀心得，與其他朋友交流，激盪彼此的想法和意見；或者，挑戰投稿到閱讀心得比賽，說不定還能為學習歷程增添一筆經歷。無論結果如何，「這些回饋都將成為鼓勵自己繼續閱讀的動力。」

現在的你是否已躍躍欲試了？不妨趁著即將到來的暑假這段空檔，參考 English OK推薦的書單，從上面的選書來源和讀物取得管道，找出適合的那一本書，開啟全新的「視」界吧！

延伸閱讀》學會5句換匯英文 讓你出國血拼不被揩油

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《English OK》不只是學英文，還能掌握最新、最活、最熱門的英語學習情報。提供TOEIC、TOEFL即時學習情報，以及職場趨勢和國際新知。以多元豐富的資訊，培養英語力及溝通力，成為人生贏家。

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