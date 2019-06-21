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高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34English OK

【文／陳胤祖】

不同於許多學測滿級分生給人濃重的書卷氣，即將從台中一中畢業的施胤丞，熱愛音樂、喜歡打球，手機裡還有好幾款《NBA 2K》系列遊戲；平時和同學相處，不計形象地搞笑、耍白痴也是常有的事。令人意外的是，這樣的陽光大男孩，不僅在今（2019）年學測當中，選考國文、英文、數學、社會四科皆獲得滿級分，目前已確定錄取香港大學、香港科技大學等國際名校；更有著細數不盡的多元學習歷程。

施胤丞興趣廣泛，遇到機會就勇於嘗試，打球、彈吉他、英語閱讀， 都是他平常的興趣。...
施胤丞興趣廣泛，遇到機會就勇於嘗試，打球、彈吉他、英語閱讀， 都是他平常的興趣。（攝影／蔡世豪）
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可別認為施胤丞的課餘活動與學習無關，為了加深興趣，他發揮英語力與興趣相輔相成的作用。從小就熱愛聽西洋歌，最早聽的是西城男孩、新好男孩等團體唱的「老歌」，他笑說：「因為我很想跟著唱，就會去查歌詞、了解它的意思。」跟著旋律反覆聽唱，久而久之許多單字、文法和口語化的用法等等，不知不覺就記起來了。

施胤丞平時還喜歡看YouTuber「NigaHiga」的影片，片中埋了不少雙關梗，例如以木炭（coal）刻成的一面鏡子（mirror）用來表示miracle（奇蹟），令他印象深刻；影片飛快的語速，「看久了對聽力也滿有幫助」。甚至，他懷著成為YouTuber的夢想，也想過將來要開辦一個以英語討論特定議題的podcast節目，許多鬼點子正蠢蠢欲動。

多方興趣養成的好英語，幫助施胤丞順利申請上港大，「因為要全英語授課，港大、港科大的面試都是以英語進行。」不只在升學上具優勢，他甚至二度代表學校參加美國喬治城高中交流計畫和日本葺合高中國際四大洲高峰會。其中，因喬治城高中屬天主教學校，上課須著西裝、紮上衣、繫皮帶等規定，對於傳承中一中自由校風血脈的他來說，感到十分新奇。

施胤丞勉勵學弟妹要把握機會、多方嘗試，他打趣地說：「可以多逛中一中校網，上面有全台灣辦的各種活動。」當初會知道喬治城計畫，正是從愛逛校網的媽媽那兒得到的訊息。至於未來，施胤丞則期許能成為一位跨領域人才，他相信多重能力的具備，將有助於適應變化快速的大環境。對Google、微軟等科技公司抱有興趣的他，想像未來能夠將社群媒體與DAW（digital audio workstation，數位音樂工作站）的科技相結合，發展出獨樹一幟的線上音樂共享平台；也考慮進入外貿外商公司，讓不論台灣或國外的好的商品，流通到每個人的手中。

About施胤丞

出生：2001年

學校：台中一中語文資優班三年級

多元學習歷程：

● 幹部經歷：高二擔任2018年台中一中模擬聯合國會議副秘書長暨學術副執行長

● 競賽參與：高二參加高級中等學校英語演講比賽優勝

● 檢定證照：高三考取TOEFL iBT 104分

● 志工服務：高三擔任中國醫藥大學附屬醫院藥局實習生

● 其他多元表現：高二擔任2017年美國喬治城高中交流計畫學校代表、高三擔任2018年日本神戶市葺合高等學校國際四大洲高峰會學校代表

延伸閱讀》喜愛挑戰自我 高中女孩看經典電影練英文

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