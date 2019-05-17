她自學日文 發揮英語力赴日當高薪人才

【文／樊語婕】

從台北桃園飛東京成田機場，飛行時間不到四小時，日本薪資與福利條件俱佳，根據日本厚生勞動省資料顯示，大學畢業生的起薪約每月20萬日圓（ 約新台幣5萬6200元），再加上歷史、文化、飲食等因素吸引，成為許多台灣人赴海外工作的首選。

任職荏原製作所的關玉婷（左一），與同事一起參加內部課程，持續在職進修。（照片提供／關玉婷） 分享 facebook

77年次的關玉婷就是眾多赴日工作的台灣人才之一，從東海大學數學系、交通大學應用數學研究所畢業，如今是日商荏原製作所（EBARA CORPORATION）國際生產企畫課（global production planning section）職員，負責物流優化（supply chain management）工作，年薪為339萬日元（折合新台幣約93萬2800元）。

由於就讀研究所期間，關玉婷加入劍道社而有機會赴日交流。開始喜歡上日本文化的她，每年都造訪日本研習劍道，並且希望將來能夠到日本發展，於是自學日文，一路累積到日本語能力試驗N3的程度。

優勢》技術和語言能力 深獲日商青睞

在交大應數所畢業前夕，她透過校園徵才博覽會，尋找赴日工作的機會，卻發現很多日商都設有日本語能力試驗N2或多益英語測驗（TOEIC）700分的門檻，直到看到荏原製作所的徵才簡章才燃起希望。「荏原製作所雖未特別要求英日語能力，但更強調專業技術，不僅明列理工科背景，且鎖定數學專業，正是我的優勢所在。」

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雖然荏原製作所未設定語言門檻，但在面試的最後一關還是檢測了求職者的英語實力，「前一天才告知大家要進行五分鐘的英文簡報，當場使用公司提供的筆電，在45分鐘內準備好容，就是要測試我們的臨場反應。」關玉婷進一步說明。

日商在統一招考時，並不會事先設定職位，但會在面試時詢問興趣領域，進公司後才安排職位。荏原製作所的主力產品包括半導體與幫浦，關玉婷屬於幫浦事業部門，負責收集各個生產據點的數據，加以分析後架構優化物流的系統。

關玉婷認為，台灣人才的優勢在於專業與語言能力，日商來台招募，大多是鎖定理工專業人才，而語言能力更是台灣人的強項，例如英文能力與發音平均優於日本人、比較敢用英語溝通表達，再加上中文與日文，能以三語建構職場上的強大優勢。

「在日本同事的眼中，總是有著『台灣人的英文比較好』這樣的印象，會覺得我們比較優秀。許多日本同事也因為外派或是經營華語相關市場，聽得懂中文，也會說一些中文，再加上台灣人在漢字上的優勢，遠勝過印度、越南等同事，都成為我們的職場利多。」

許多日本的企業，更因為看中台灣市場，而來招募台灣人才，希望透過對台灣市場熟悉的員工深耕、服務客戶，關玉婷建議，「如果希望赴日工作，可以事先了解有經營台灣市場的日商，在求職時會更有優勢。」

台灣人的優勢還包括勇於表達意見與創意。關玉婷舉例，因為文化的緣故，日本式的報告十分制式化，簡報畫面總是放滿資料，有時難免枯燥，她便運用在台灣學習的簡報技巧，透過少量文字、圖案呈現，並展現活潑特色，因而獲得很大迴響，主管甚至希望以此帶動風潮，型塑部門內嶄新的報告風格。

挑戰》日本人委婉客氣 卻讓人際卡關

提起在日本就業的挑戰，關玉婷指出，可分為職場面與生活面，職場上的挑戰就是日文，因為與同事溝通、會議都是以日文進行，雖擁有基礎日文能力，但還是會面臨「聽不懂對方講的、講不出自己想講的」困境，初期充滿挫折感，也鞭策自己學習日文再快一點，才能在工作上完全上手。

職場上還面臨著文化的挑戰，因為日本人講話十分委婉客氣，卻造成了工作互動上的灰色地帶，「主管不會直接跟你說是或不是，反而會反問你覺得如何。」因此要更積極反覆地確認、詢問。

而生活上則是感受到日本人的距離感，關玉婷分享，雖然在職場備受前輩關照，也每周定期到劍道館報到，人際關係卻仍舊卡關。「這裡的每個人都十分客氣，但是很難交到朋友，也因此在異鄉工作與生活難免面臨心靈脆弱的挑戰。」

雖然在日商工作，但是荏原製作所為跨國公司，時常必須運用英語溝通，尤其關玉婷在國際生產企畫課工作，部門每隔一、兩周需要定期與海外子公司視訊會議，都是以英文進行；與協力廠商交流時，不論是資料提供或是溝通討論，英語也是必備的共通語言。

雖在日本工作，但關玉婷仍時常必須運用英語溝通，包括與全球子公司的人員交流。（照片提供／關玉婷） 分享 facebook

此外，國際生產企畫課每年都會進行一次全球子公司交流大會，在一整天的活動中，會議及餐會皆以英語進行，匯聚全球子公司同仁報告，分享交流產品銷售、設計等專業面向，科長級以上的主管還必須進行全英文報告，並且接受現場同事的問答。

關玉婷在今（2019）年1月底通過日本語能力試驗N1程度，之後除了持續精進日文能力，更打算加強專業英文的實力。「英文一定要好，才會比別人更有競爭力。」只要有機會拿到廠商的英文資料，她就會仔細研讀，掌握專業用語，也會經常觀看TED影片，學習英文與表達、報告的技巧、累積單字量，還將報名公司內部的英語研修課程，提升商用英語實力。

對於有志赴日工作的人，關玉婷提醒，許多日商徵才都會要求剛畢業、沒有工作經驗、偏好「職場白紙型」的新鮮人，也因此，「剛畢業的時機難得，要拋下擔心、好好把握，別讓未來的自己後悔。」

給新鮮人的日本求職指南

除了英、日文必備，也應善用台灣的中文優勢，創造自我無可取代性。

許多日商看中台灣市場，先了解哪些日商有經營台灣市場，便可更具優勢。

日商偏好沒有工作經驗的「職場白紙型」人才，應把握剛畢業的求職時機。

整理／陳胤祖

About關玉婷

出生：1988年

現職：荏原製作所國際生產企畫課職員

學歷：交通大學應用數學研究所碩士、東海大學數學系學士

本文經授權轉載自《English Career》第67期

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