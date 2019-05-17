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指考衝刺術》靠「錯誤筆記本」記錄考題 他拚上台大醫學系

2019-05-17 08:44English OK

【文／游婉琪】

畢業於嘉義高中的三類組學生陳冠任，曾經榮獲南區英文即席演講比賽優勝、全國英文單字比賽三等獎。他以台灣大學醫學系作為第一志願，打從學測成績公布那天起，便選擇當機立斷，投入指考準備。陳冠任透露，幫助他如願錄取台大的秘密武器是「錯誤筆記本」，完整記錄他每次練習時答錯的考題，幫助自己從錯誤中成長學習。

陳冠任建議，應該把指考當成自我挑戰的機會，增加信心。（照片提供／陳冠任）
陳冠任建議，應該把指考當成自我挑戰的機會，增加信心。（照片提供／陳冠任）
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「時間掌握在自己手中」，陳冠任表示，設定讀書計畫時，一般人「胃口總是特別大」。然而，一旦目標設定得太高，反而容易眼高手低，因為無法達成而產生挫敗的感覺。他建議，在制定讀書計畫的策略上，應該要盡可能維持自己的步調，保留多一點彈性空間，一來可以讓知識吸收的更深入紮實，二來也不會讓應考心態過於緊張，最後反而自亂陣腳。

讀書計畫》科目抓大放小 保留彈性空間

陳冠任觀察，許多考生因為盲從身邊同學的速度，或是為了迎頭趕上過於緊湊的讀書計畫，拿起書本只有瀏覽，並未真正靜下心來，深入了解每一個觀念。成天擔心緊張的結果，即使坐在書桌前一整天，也往往腦筋一片空白，沉浸在「書讀不完怎麼辦」的負面情緒之中。

有鑑於此，在時間分配上，陳冠任選擇以「周」為單位，設定好每周進度，避免讓自己淪入每日追趕進度的焦慮。他也建議，與其刻意把所有考試範圍讀完，追求不可能達成的進度，不如「抓大放小」。除此之外，考生應確實理解自己擅長與不擅長的科目分別為何，「對自己的強科要有信心，不要覺得一兩天沒碰就會退步，把多餘時間留來加強弱科。」例如，陳冠任從小就讀美國學校，英文是強項。他縮短複習英文的時間，用來加強需要大量時間背誦的生物。

另一個陳冠任能夠如願錄取第一志願的密技則是，每當他在練習模擬考題時，會習慣性地把答錯的題目記錄在「錯誤筆記本」中，下一次模擬考前，拿出來重新翻閱複習。陳冠任表示，很多人經常對於重複的觀念一錯再錯，永遠沒有辦法進步。錯誤筆記本讓他提醒自己上次失分的觀念，避免重複栽在類似的考題陷阱。

除了「錯誤筆記本」以外，陳冠任也會隨手記錄自己不熟的英文單字。他特別醒，背單字千萬不能只是死背，還要懂得練習造句。藉由發想句子的過程，熟悉陌生的單字，並且真正內化成知道該如何使用、可以在哪些地方使用的單字。

陳冠任表示，無論是學測還是指考，單字題不外乎來自於大考中心公布的單字，考生僅需要從這些高頻單字中，把容易忘記的整理在筆記本裡，多加複習，並熟記解釋與造句，應考時就有把握拿到基本分。他強調，藉由手寫的過程，比起盯著書本背誦，手寫反而能夠幫助增強記憶，同時也可以提升專注力。

致勝觀念》調整心態 視指考為自我挑戰

在陳冠任的觀念裡，英文對於高中生而言，不應該只是一門科目，「把英文當成科目的話，就會容易覺得很無聊。要試著把英文當成工具、當成與世界連結的橋梁。」另一方面，一旦英文實力夠好，在面對升學考試時就會佔很大的優勢，可以把準備英文的時間挪給其他科目使用。

多數考生因為不是英文母語使用者，假如過去沒有經常在生活中接觸英文，面對考試時，陳冠任建議，要把熟記文法當成基本功夫。畢竟文法會使用到的地方很廣，投資報酬率很高。多花點時間在文法上，絕對沒有壞處。

針對讓許多考生都很頭痛的英文作文，陳冠任建議，遇到不錯的文章可先蒐集起來，常常找時間重複閱讀。在練習考古題時，務必要請專業的老師批改，給予建議，否則作文沒有標準答案，即使悶著頭練習寫再多，沒有老師批改指正，進步勢必相當有限。

尤其在指考階段，英文的考試難度提升，時間卻是縮短。陳冠任提醒考生，務必在練習英文寫作時，把時間控制在30到40分鐘以內，讓自己可以習慣考試節奏，盡可能在有限時間內完成，應考時才不會因為過度緊張或時間沒有控制好，導致英文作文來不及寫完而失分。

隨著報考指考的考生每年人數遞減，陳冠任觀察，很多考生會覺得自己是因為學測沒考好，所以才得考指考。他建議，這種「覺得自己失敗」的態度可以調整為「因為我有比別人更高的理想，給自己更多的期許，所以才會把指考當成再一次自我挑戰的機會」，如此一來，才能夠信心飽滿的迎戰指考，迎向美好的未來。

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About陳冠任

出生：1999年

就讀：台灣大學醫學系一年級

學歷：嘉義高中

學習歷程：INESPO荷蘭永續發展競賽、南區英文即席演講比賽優勝、全國英文單字比賽三等獎

英語程度：TOEIC 955分

延伸閱讀》大四到巴西實習 成為她海外工作跳板

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