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指考衝刺術》他活用英文作文範例 成功錄取成大電機

2019-05-17 08:46English OK

【文／游婉琪】

目前就讀成功大學電機系的陳祈佑，畢業於彰化高中。自稱原本英文程度不高的他，在指考前三個月，靠著勤讀作文範例與鎖定高頻單字，最後順利錄取理想志願。陳祈佑認為，應考致勝關鍵在於千萬不能害怕自己的弱項，更要懂得從中找到學習盲點與補強方式，才能讓成績真正能夠提升。

陳祈佑勤練考古題，如願考上成大電機系。（照片提供／陳祈佑）
陳祈佑勤練考古題，如願考上成大電機系。（照片提供／陳祈佑）
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早在參加學測前，陳祈佑就已經鎖定成大電機系作為第一志願。然而他回憶，在考完學測、對完答案當天，他估算自己可能需要「一點僥倖」才有機會錄取。因為往年成大電機系錄取低標約69級分，雖然自己也拿到69級分，但是當年度學測考題比較簡單，造成錄取低標波動。直到3月初，陳祈佑確定自己沒有錄取後，當天晚上直奔書局購買指考參考書，更當機立斷，刪除手機中所有遊戲程式，讓自己專注在考試上。他評估，成大電機系指考需要看國文、英文、物理、化學、數甲五科，平均每科成績約需80分左右。自己在國文和英文科目表現較弱；物理和化學則比較強，假如物理化學兩科都有把握拿到85分以上，等於換取到國文和英文兩科有掉五分的空間。

讀書計畫》循序漸進 鎖定高三課程

陳祈佑和多數學生一樣，把重心放在學測，並沒有機會好好研讀高三上的課程內容。於是，迎戰指考初期，陳祈佑優先鎖定高三上作為主要範圍，每天循序漸進閱讀，穩紮穩打累積應考實力。

英文科最令陳祈佑頭痛，他報名坊間英文寫作補習班，練習分析各種作文題型，大量閱讀高分範文，確保應考時能拿下基本分。「起手式先背範文」，陳祈佑認為，雖然許多人認為英文寫作不應該仰賴背誦；但在考試時間有限的情況下，實力不夠的學生，很難順利寫出好的作文。靠著背誦範例文章中的常見句型，翻到作文題目時，腦海中也會立即浮現出合適的句型結構，再套入題目中的情境，即使有時間壓力，也能夠寫出中上程度的文章。

陳祈佑舉例，指考作文常見的漫畫題，寫作重點經常得描述漫畫中主角的心情。這時就可以套用「當我看到⋯⋯就感覺到⋯⋯」的句構，讓作文句子長度加長，文章也增色不少。陳祈佑特別指出，背誦範文絕對不是只有死背，而是要懂得活用，平常在練習模擬考時多加使用，真正上陣時就會得心順手，拿到該有的基本分數。除此之外，陳祈佑也利用補習班整理的高頻單字本，每天固定翻三、四頁。

陳祈佑表示，上大學後，才發現身邊一些同學英文程度好，主因在於平常會閱讀英文文章。他建議，不要過度害怕英文，提早養成常讀英文好習慣，每天讀久了之後，自然能夠累積英文能力。

在讀書計畫上，陳祈佑坦承，自己不是一個會主動複習的人。準備指考的前兩個月，他先把重點鎖定在要拿到高分的物理化學兩科上，透過參考書補齊重點內容，英文則是每天背高頻單字。考前衝刺最後階段，每個單元都複習過一輪時，開始大量練習考題，每天針對五個科目個別寫一回考古題，維持對考試內容的熱度。

陳祈佑表示，對自己而言，練習寫題目會比重複閱讀有用。他選擇了收錄歷屆指考考古題、北模、中模等考題的題本作為衝刺階段輔助。「每次翻開發現還有題目是空白的，就會很想把它完成。」至於參考書方面，陳祈佑建議，坊間參考書選擇很多，同一科目只需要選擇一本適合自己的把它讀熟就好，不需要大量購買。

致勝觀念》作息規律 養成固定讀書習慣

讀書之餘，陳祈佑也養成運動的好習慣，每天第八節課和同學一起打排球，畢業後上午和下午都在圖書館讀三小時的書，傍晚打一小時的球，回家吃過晚餐後再念三小時，一天下來總共九小時。「你會發現時間其實很夠」，規律的作息也讓自己感到安心、有成就感。

這幾年參加指考的學生往往是學校的少數。在陳祈佑的班級裡，指考生安排在不同教室裡頭，避免已錄取的學生干擾，於是陳祈佑選擇每天到學校裡頭和指考戰友一起衝刺。他認為，有同學陪讀，會讓他感覺「不是一個人孤軍奮戰」，一旦遇到問題，還可以隨時與同學互相討論。

陳祈佑提到，畢業前學校會舉辦一些活動，有些同學會把這些時間用來讀書，但他則選擇珍惜與高中同學最後相處的時光，除非進度嚴重落後，否則「能玩我還是會跟大家一起玩」。陳祈佑認為，與其全天候緊繃在準備考試上，適時的放鬆與休閒運動同樣作用，只要養成固定讀書習慣，不妨讓心境更自由，面對考試時也不會過度緊張。

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About陳祈佑

出生：2000年

就讀：成功大學電機系一年級

學歷：彰化高中

學習歷程：資訊科技研究社、物理研究社、資訊學科能力競賽

英語程度：TOEIC 630分

延伸閱讀》練好英語力 他到新加坡當高薪護理師

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