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指考衝刺術》掌握出題邏輯 女孩衝上台大生傳

2019-05-17 08:46English OK

【文／陳胤祖】

畢業於宜蘭高中的盧家雯，對制定讀書計畫十分有一套，憑著邏輯力分析投入精力的比重、決定每一步規畫的最佳解，使她不負期望在指考中取得不俗的表現，去（2018）年進入台灣大學生物產業傳播暨發展學系就讀。

盧家雯善於安排讀書計畫，高三下開學第一天就按部就班地執行，順利考上台大生傳系。（...
盧家雯善於安排讀書計畫，高三下開學第一天就按部就班地執行，順利考上台大生傳系。（照片提供／盧家雯）
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盧家雯回想一年多前在學測考場上的自己，數學科見長的她，真正到了考試時卻腦袋一片空白，基本計算不斷出錯，她心想「完蛋了」，知道自己已無望申請上自己理想的校系。考試結束的寒假，不像其他同學放鬆遊樂，她整頓自己心情、安排好開學後的讀書計畫，堅定地將目標放在五個月後的大學指考。

讀書計畫》建立必讀書單 做好時間分配

寒假期間，盧家雯透過各種管道，例如批踢踢實業坊（PTT）、Meteor、Google 等，甚至請教上一屆考上台大國企系的學姊，蒐集、參考各方資訊和經驗，建立自己在指考前要閱讀的書單，以及預計要完成的練習題庫；到了高三下開學第一天，便心無旁鶩地執行這套讀書計畫，不論其他同學如何熱烈地準備申請入學，也絲毫不受他們影響。

儘管就盧家雯的例子來說，對於是否該再戰指考絲毫不必猶豫，但她認為「果斷下決定」仍十分重要，一旦預知結果可能與模擬考落差五級分以上，就應當機立斷開始準備指考。

由於準備指考的時間相當有限，盧家雯和所有學長姊一樣，都強調「時間分配很重要」。為了有效利用時間，她建議，首先要去分析自己的優弱勢科目、心目中的志願校系採計哪些科目、加權比重多少，依此判斷每個科目孰輕孰重。

以她自身為例，數學、社會是她的強項，國文、英文則較弱；在她想要就讀的系所當中，自然科不參採，英文的加權則特別重。因此在前四個月的準備上，盧家雯每天必讀英文、數學。平日因為白天還要上課，她選擇輪流搭配歷史、地理或公民，分攤讀書壓力；周末因為精神較好，她選擇專心準備國文。

她還特別強調，指考範圍的7000個英文單字是每天必背功課，且建議要在5月以前背完第一遍。「應考英文科，閱讀速度非常重要。」盧家雯語重心長地說，對7000個單字的熟稔程度，是決定閱讀速度的關鍵，若能複習愈多遍當然就愈有利。

致勝觀念》找到紓壓小確幸 讀書動力倍增

要如何複習每天累積出來的海量知識，她拿出一旁的活頁簿，像個推銷員一樣地介紹著這個輔助工具的優點。「指考題目是整合性的，不可能按章按節出題，而是將幾個類似概念整合在一起考。」盧家雯掌握出題邏輯，利用活頁簿抄寫各科不熟的內容，如單字、公式、曾答錯的題目等，再分門別類裝夾在一起，複習起來兼具系統性和效率。

手機備忘錄App是盧家雯準備指考的小幫手，記錄著她計畫完成的書單，還有每天的讀書...
手機備忘錄App是盧家雯準備指考的小幫手，記錄著她計畫完成的書單，還有每天的讀書進度。（攝影／陳胤祖）
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到了考前30天的衝刺期，她則一反許多學長姊的經驗，採取放慢步調、「先緊後鬆」的策略。她認為，考前一個月應該讓自己的狀態盡量維持平穩，以複習筆記、曾答錯的題目、寫練習題為三個重點，並減少練習題的數量、讀熟已經學過的範圍，「如果這時候再硬塞新的知識進來，很容易產生挫折、影響自己的情緒。」

如果時間真的不夠怎麼辦？盧家雯自己的作法，是將時間優先投入在自己的弱科上，到了考前一個月，她則要求自己每天晚上寫英文閱讀測驗，「這個題型是我最弱的。」此外，每周她還會騰出兩個晚上的時間，用來複習先前沒讀完的進度，確保每周進度都有達成。

不過，人畢竟不是機器做的，書讀久了一定會感到疲憊。盧家雯紓壓的方式有很多，聽音樂、打羽球、操場散步等，都是她考前苦悶生活的小確幸。「對於指考生來說，休閒是一件奢侈的事。」回想當時的生活，盧家雯笑著說：「要試著找出每天可以期待的事情。」她還記得，那段時間每周二晚上固定40分鐘的打球時光，是她那天最期待的事；下午讀書時，只要握著球拍，就有十足的動力趕緊把進度完成。

如今，已進入理想的大學、正享受著多采多姿的大一生活，盧家雯以過來人身分鼓勵學弟妹，準備指考的過程難免會有放棄的念頭，這時，找出考試動機、建立未來目標就很重要。例如問自己想要進入哪個校系、過怎樣的生活，都可以是動力的來源。她更以自身經驗與學弟妹共勉：「付出所得到的回報或許不如預期得多，但沒付出一定不會有回報。」

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About盧家雯

出生：2000年

就讀：台灣大學生物產業傳播暨發展學系一年級

學歷：宜蘭高中女生班

學習歷程：北區科展化學組佳作、菲律賓國際志工、台大國企營

英語程度：TOEIC 750分

延伸閱讀》把握升暑假時間！來上先修課程為大學生活做準備！

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