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三星折疊機上市喊卡 入手前先學會3個英文字！

2019-04-29 08:55English OK

【文／李海碩】

韓國科技龍頭三星（Samsung）在今年四月發表了折疊手機Galaxy Fold，除了售價驚人（約兩千美金）外，其7.3吋的手機螢幕尺寸也開創了新紀錄。但這款天價手機日前傳出許多災情，目前三星已推遲Galaxy Fold在香港和上海舉行的發布會。就讓我們一起從這款話題性十足的手機，學會一些多益關鍵字吧！

（圖／擷自The Verge網站）
（圖／擷自The Verge網站）
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Fold 摺疊

手機在3C產品的分類中，被分在可攜帶式裝置（mobile device）的分類上。但是因為可移動裝置的類別其實還包含了筆記型電腦（laptop、notebook）、平板電腦（tablet）等裝置，所以可以直接使用mobile phone或是cell phone（全名為cellular phone）來表達。

Samsung這次推出的手機名為Galaxy Fold，而fold的意思就是摺疊。要談論這款手機時，也可以用foldable phone來表示，因為這款手機最大的特色就是可以從手機開展成為平板電腦。

Galaxy Fold is a 4.6 inch-smartphone that opens up into a 7.3-inch tablet.

（Galaxy Fold能從4.6英吋智慧型手機開展成為7.3英吋的平板電腦。）

Unfold 展開

在搞懂Galaxy Fold的命名意義後，接著我們來了解這款折疊手機的特色，順便學會幾個多益英文字。

Today, the future unfolds with Galaxy Fold.

（今日，未來由Galaxy Fold展開。）

這句話最好的用字是unfold，fold原本的意思是折疊，折疊起來的物品就被關閉，隱藏了。而當fold加上了否定字根「un」，就成了展開的意思，這是新聞用語與高階寫作上最好的用字之一，請務必學起來。

The Galaxy Fold is tested to fold and unfold more than 200,000 times.

（Galaxy Fold測試了超過二十萬次的開闔。）

The impact of the result of the court case continues to unfold.

（該法庭案件的結果影響持續延燒中。）

Flex可彎曲

手機要可以折疊，最重要的就是螢幕要可以彎曲才行。本次Samsung Fold的可折疊螢幕稱為The foldable flex infinity display，名稱中的關鍵英文字就是flex。

拉丁文flectere有彎曲、曲折之意，所以flex就成為了可彎曲、可改變的意思。例如lightning reflex（如閃電一般的反射反應）、reflection（反思、倒影），而若把flex加上字根able，就成了flexible（有彈性的）。在職場中，若用flexible形容某人的個性，表示這個人很有彈性，不固執。而flexible working hours指的則是彈性工時，意指工作的時段沒有特定的限制。

According to a recent survey, half of the millennials want a job with flexible working hours.

（根據最近的一項調查，一半的千禧世代想要有彈性工時的工作。）

手機要能夠好好折疊，就需要良好的折疊機制，而這款手機的折疊機制就是articulated spine（鉸接式的軸承）。articulate原本的意思是精準發音，後來延伸至精準表達，這兩個用法是在職場中最常見的。

Please articulate and speak at a slower speed. Thank you.

（請清晰發音並以較慢的速度說話。感謝您。）

※這是在線上會議時最好用的其中一句話，請萬萬別忌諱叫對方說清楚、慢一些。

You need to articulate the needs so that we know how to follow.

（你需要清晰表達你的需求我們才能跟進。）

在Galaxy Fold上市前一週，不少提前預購的消費者反應其螢幕問題，在移除螢幕保護膜之後，螢幕的折疊區會出現顯示不良或黑屏的狀況。根據這點，三星也發出了公開聲明。

"removing the protective layer or adding adhesives to the main display may cause damage. We will ensure this information is clearly delivered to our customers."

（…移除保護膜或在主顯示屏上添加黏貼物可能會造成損害。我們會確保該資訊清晰傳遞給我們的顧客。）

若您想入手這款摺疊手機，請記得手機上保護膜不是為了撕下設計的，也不要試著在主顯示屏上黏貼任何物品唷！

多益模擬試題：

1. We have ________ working hours. You may decide when to come as long as you get your jobs done.

(A) flexible

(B) deductible

(C) breakable

(D) reliable

2. ________the protective layer may cause damage.

(A) Remove

(B) To Remove

(C) Removed

(D) Removing

解析：

1. 正解為(A)。題意為「我們有彈性工時，只要把工作完成，你可以決定何時前來。」選項 (B) deductible為可扣抵的，會用在稅額上，(C) breakable是可打破的，而(D) reliable則是可依靠的，而(A) flexible配上working hours就是彈性工時，故為正解。

2. 正解為(D)。題意為「移除保護層可能會造成傷害。」此題是基本的文法句構題，may是助動詞，前方為主詞，主詞需要具有名詞特性，故選擇動名詞Ving化的選項(D) Removing。

延伸閱讀》中鼎集團全員說英語 國外接單不斷

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