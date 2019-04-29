靠追星練英語 雙胞胎姊妹同獲多益金色證書

【文／張明華】

還記得國中時期的你夢想是什麼嗎？對多數人來說，國中正是忙著準備高中職升學考試的階段，談起未來可能還懵懵懂懂，但對目前就讀台南市港明高中二年級的雙胞胎姊妹王之平、王之微而言，卻早在醞釀著醫師夢。她們不僅為了一圓夢想而彼此鼓勵，更在國三時就已嘗試挑戰多益英語測驗（TOEIC），姊妹倆分別拿到975分、985分的高分，年僅15歲獲多益金色證書的最高榮耀，許多大人都自嘆弗如。

姊姊王之平（右）、妹妹王之微以雙胞胎特有的心有靈犀，在學習路上互相扶持，一起成長。（攝影／張明華） 分享 facebook

參加英文檢定初試啼聲就一鳴驚人，也令不少人好奇她們是如何練就一身英語好功力？沒想到答案令人有些跌破眼鏡。說到學好英文的秘訣，姊妹倆笑著說一部分原因要歸功於長期以來當「追星族」的興趣收穫。

姊姊王之平笑著說，或許是從小受到爸爸喜歡觀看外國影集的耳濡目染，讓她們從小就對外國明星不陌生。長大後開始會關心《樂來越愛你》女主角Emma Stone 等國際明星的娛樂新聞，除了會三不五時上外國網站瀏覽大明星的最新消息外，還會特別購買每一期海外出版社專為星迷量身打造的追星誌回家觀看，即時掌握喜愛明星的演藝動態和訊息。

手機讀英文書 提升閱讀力

「因為雜誌和網站都是英文，為了看懂就會努力讓自己學好英文。」 妹妹王之微說，對她們來說，這些內容亦是屬於英文素材的一環，長期瀏覽除了可滿足身為追星一族的樂趣外，有時甚至還能從中學到國外最夯、年輕人口耳相傳的新名詞或新語法， 無形中也提升英文閱讀能力。

除了把追星當成練好英語的動力，努力營造適合學英文的生活化情境也是姊妹倆的學習祕訣之一。王之平拿出手機、點開瀏覽首頁表示，為將英文融入日常生活中，她們特別將手機設定為英語模式，除了藉此幫助自己習慣用英文思考外，還會上網下載「Asianfanfics」、「Wattpad」等app 來閱讀英文電子書，使現代人離不開的智慧型手機，搖身成為替英語力助攻的學習好幫手。不僅如此，姊妹倆前陣子還迷上以英文寫詩，常利用等車或課後時間完成一首首的英語詩作、磨練寫作力。

王之平、王之微也善用孿生姊妹特色，在學習路上發揮魚幫水、水幫魚的雙重效果。

像是姊姊看到不錯的英文文章，就會分享給妹妹「好文共賞」，而妹妹看到YouTube 上架有趣的英語影片，也會第一時間傳給姊姊看，透過相互交流，讓英語這條路走得一點也不孤單。

姊妹截長補短 讀書效率高

就連報名英文話劇、英語歌唱比賽，姊妹倆也發揮並肩作戰的優勢、合作無間。她們去（2018）年參加教育部與外交部舉辦的「外交小尖兵」英語種籽隊選拔活動，以「Let's Power Up, Myanmar!」（來電吧，緬甸!）為題參賽。

姊妹倆（右二、左二）參加外交小尖兵活動獲得佳績。（照片提供／王之平、王之微） 分享 facebook

姊妹倆不僅以此主題共同腦力激盪、攜手編英語劇本、寫對白，回家模擬角色、一起練台詞；相輔相成的優勢，也讓她們和團員靠著流利英語一路闖進全國決賽，博得滿堂彩，還拿到一萬元獎金。

不只在英語學科上相互扶持，其他科目亦是如此。像是妹妹以化學領域見長，而姊姊則是物理為強項，遇到彼此不懂的題目時，正好可發揮截長補短成效、相互指導，連家教都不用請了。

而身為魔羯座的兩人，也顯現出星座的自律性格。兩人讀國中起就已經開始規畫讀書計畫表，設定好每天要讀哪些書、複習哪些科目，靠著按部就班的方式，不只讓各學科成績得以齊頭並進，也幫助自己離考上醫學系的夢想更近一步。

不過，即使性格再自律，也難免會有懈怠的時候。問起姊妹倆，是否偶爾也會不想讀書呢？妹妹王之微笑著說，當然會有，但擁有雙胞胎姊妹的好處之一，就是當其中有一人想偷懶、不按表操課時，另一個人就會扮演天使的角色跳出來鼓勵，「再忍耐一下，把這幾頁讀完再說」，無形中也讓偷懶機率大大降低呢！

「學好英文不只為我增加自信，更給了我勇於向全世界探索的勇氣。」談起英文對自己的意義，王之平說，英文不單單只是第二語言而已，更是向外發展的利器，除了幫助她在各社群網站上認識不少外籍朋友外，也讓她擁有更多機會展現自我、豐富生命視野。以去年暑假參加的「哈佛台灣英文領導營」為例，就是全程用英文與哈佛大學的學生互動交流，過程中不僅受益良多，更讓她得以和世界交朋友、為人生帶來更多可能性。

About王之平、王之微

出生：2001年

學校：台南市港明高中二年級

學習歷程：外交部外交小尖兵英語種籽隊選拔活動全國決賽、哈佛台灣英文領導營

英語程度：TOEIC 975分、985分

他英文能力好 遠赴美國打球圓夢