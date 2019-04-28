海外學習經驗談》到克羅埃西亞當交換學生 從考試不及格到多益885分

【文／林郁宸、陳胤祖】

他曾經英文被當，經過一番努力、蛻變，現在拿到多益英語測驗（TOEIC）金色證書！」這類的故事報導或許屢見不鮮，現就讀高雄文山高中三年級的陳宗瑋就是如此；但特別的是，他積極尋找資源、管道爭取赴海外學習，加上勇於突破自我的個性，使他的校園生活有了截然不同的面貌。

主動開口找話題，陳宗瑋（後排右一）扭轉與同學間的關係，結交不少至今仍有聯絡的好朋友。（照片提供／陳宗瑋） 分享 facebook

從小，陳宗瑋一直對世界充滿好奇，希望有朝一日能夠親眼看看外面的世界。苦無機會的他，透過爸媽的關係得知扶輪社的國際青少年交換學生計畫，「比起一般的遊學團和營隊，扶輪社的計畫不必花大錢，還提供零用金。」陳宗瑋說，儘管需要休學一年，他也願意為此放手一搏。

優勢》突破自我開拓眼界 累積英語力

申請扶輪社交換學生，需要提交自傳、填寫申請書並說明交換動機，還有中、英文面試流程。陳宗瑋觀察，英文面試所問的題目偏向情境類，例如要如何處理在當地可能面臨的語言不通、文化衝擊等狀況，「這時臨場反應能力就很重要。」由於面試表現列入成績計算、影響志願選填，他也建議有興趣參加扶輪社交換學生的學弟妹，面試時應避免支支吾吾、語意不清，盡力展現積極向上、熱忱的態度。

原本就對歐洲十分嚮往的陳宗瑋，最終選擇的國家，是位於中歐、地中海和巴爾幹半島交會處的克羅埃西亞。這個對一般人來說只會出現在課本上的國家，因這

次交換的機緣，深深地烙印在他的生命當中。在爸媽的支持下，陳宗瑋於高一升高二的暑假，前往克羅埃西亞的Gimnazija Velika Gorica 高中，展開為期十個月的交換學生生涯。

他坦言，自己在出國交換前的英語能力並不好，「以前我的英文科還曾經被當。」

果不其然，剛開始抵達克羅埃西亞的那段時間，陳宗瑋常常什麼都聽不懂，面臨嚴重的溝通障礙。「雖然那裡母語是克羅埃西亞語，但幾乎每個人都會講英語。」不論男女老少，說英語都能通，讓他深深意識到自己的英語程度真的有待加強。在每天和同學以英語溝通的過程當中，他會將不懂的生字抄寫在一本小冊子裡，累積到一定的量再系統性地分類單字，藉由不斷複習，陳宗瑋的英語力也在一點一滴累積，他開心地說，回來台灣第一次考多益便考到780分，「現在英文成績甚至進步到班上第一。」

甚至，原本個性內向、懼怕英文的他，回到台灣後，還加入了文山高中的國際外交菁英社和許多國際學生一起上課，討論國際時事與議題，增加不少國際交流經驗。「交換的經驗，讓我知道要更主動、勇敢地開口表達自己意見，不要太在意面子。」

挑戰》勇於開口表達 化解人際關係危機

原來，當他在克羅埃西亞交換時，曾因時常聽不懂、難以溝通，導致其他同學的疏離與冷漠。也許看在其他同學眼裡，會認為是他不願意互動，為了扭轉同學的印象，「我開始主動找話題聊天，當地的政治、經濟、文化，都可以成為話題開啟的契機。」也因此，陳宗瑋結交了許多朋友，直到現在都還保持聯絡。

聊到這個陌生的國度有什麼有趣的風俗文化，陳宗瑋的話匣子彷彿完全打開般停不下來。除了觀察到上課模式的不同，多半以小組討論、分組報告的方式進行，功課量並不多，而授課時間也很特別，分成上午七點半上到下午一點半的早上班和下午二點半上到晚上七點半的晚上班，每隔一周還會互換。此外，午餐時間是下午四點，因此當地人是不吃晚餐的。當地以肉類為主的斯拉夫風格食物，口味相當濃重，被陳宗瑋描述成「就像是直接吃鹽巴一樣」。經過十個月味覺的影響，當他再回到台灣時，竟然還因台灣食物太清淡、吃不出味道，而一度感到很不適應呢！

陳宗瑋分享，克羅埃西亞還有幾個特別的節慶文化，例如耶誕節對於他們來說，是非常重要的節日，「慶祝活動規模盛大，所有人都會一起圍在大棵耶誕樹旁慶祝。」一到新年，他們還會互相致贈一種稱作「Licitar」的紅色愛心飾品表示祝福，是當地相當具有特色的紀念品，也是遊客到訪必買的伴手禮。

也因為交換學生的經驗，陳宗瑋對各種語言產生了興趣。他現在剛考完學測、正準備個人申請，以外國語言學系為目標，並且在備審資料當中添加這筆海外學習的經歷，期望能夠為自己加分。他也勉勵學弟妹，如果想到海外學習，就算語言有困難、人生地不熟，「也千萬別害怕丟臉，如果怕犯錯而選擇佇足不前，反而是阻礙了自己進步的可能。」

About陳宗瑋

出生：2000年

學校：高雄市立文山高中三年級

學習歷程：文山高中國際外交菁英社、與韓國姊妹校共同參與亞洲學生交流計畫（ASEP）、克羅埃西亞交換學生

英語程度：TOEIC 885分

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