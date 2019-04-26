高中生涯不留白！把握暑假到海外學習 邂逅異國文化

【文／林郁宸、賴亭宇】

漫漫暑假將至，你有什麼打算呢？出國走走看看，體驗異國風土民情，不但新鮮有趣，更能讓自己快速成長，儲存未來升學、就業的必備能力。快跟著學長姊踏上國際航道，讓高中生活好玩又充實，別浪費寶貴的假期！

養成國際溝通、全球移動力，高中生涯不留白。（圖片來源／English OK） 分享 facebook

海外學習體驗的旺季即將到來，高中生利用寒暑假出國，參加短期研修、國際志工、營隊、競賽等活動早已蔚為趨勢。力推國際教育的台中惠文高中圖書館主任蔡淇華認為，想要知道世界有多大，出國是最快的方式，「尤其是語言方面，許多學生回國後都更努力加強自己的不足之處，而且海外學習經歷對升學也是加分。」

高雄文山高中英文老師陳雲釵表示，學生時代才有的寒暑長假應該好好利用，她自己就曾到英國劍橋、美國佛羅里達、西雅圖、加州北嶺等地遊學，不只浸淫全英語環境，讓國際溝通能力突飛猛進，對英美文化更有了深入的了解，奠定她研究英國文學的志向。惠文高中第二屆畢業校友陳介群分享，自己高一那年參加學校舉辦的溫哥華遊學營，一個月的海外體驗讓他種下留學夢，退伍後終於實現到美國念碩士，目前在洛杉磯從事國際貿易工作。

令陳介群印象最深刻的是，台灣學生普遍害羞不敢開口說英語，但第一次接觸到美國或歐洲來的學生，他驚訝地發現，「他們的英文不見得比我們好，只是比較敢說，所以進步得比較快，而且根本沒有人會因為文法錯誤被取笑。」既然都已來到海外，就不要浪費時光，積極參與討論和合作，收穫必然更豐碩。

更重要的是，前往海外、離開家的保護會讓人快速成熟，「台灣孩子從小被爸媽照顧得太好，出國是學習獨立生活、養成自制力的好機會。」陳雲釵分析，高中正是探索與建立自我認同的年紀，不同國家的價值觀和審美觀都和亞洲傳統觀念不同，許多在台灣較自卑的學生，因在海外學習的過程中練習表達、認識及探索自我，累積不同於同儕的多元能力，在語言和各方面都能建立自信，更養成獨立性和主動性。

不少機構都有提供管道給學生到海外體驗異國文化。（圖片來源／English OK） 分享 facebook

學習環境轉換 高中生找到人生新舞台

陳雲釵說，歐美國家不像台灣這麼重視考試排名，有些學業成績不到頂尖的學生，在台灣不容易被看見，來到國外反而能找到其他優勢、成就感和未來更多可能性，埋下夢想的種子或化為持續進步的動力。

她舉文山高中一名校友呂國寧為例，他因英文程度普通，選擇赴泰國短期交換。但個性開朗、喜歡玩攝影器材，在泰國結交了許多朋友，拍攝了許多美麗的風景，回國後大學更選擇就讀相關科系。現在，呂國寧經常接案出國拍廣告，又因會說泰語而搭上新南向順風車，比同業有更多接案機會。

蔡淇華表示，自惠文高中積極推廣海外學習活動後，「和以前相比，學生更敢走出去了，去年有超過20名畢業生選擇海外升學，以公立學校來說比率很高。」他笑說，惠文高中國際教育組就像旅行社一般，專門為學生打理海外學習大小事，然而學生出國前還是得自己先做好心理建設，到了國外更要懂得入境隨俗，尊重並適應不同文化。像是德國人晚餐通常吃得非常簡便、或甚至不吃，「有學生晚上餓肚子向寄宿家庭抱怨，就是非常不成熟的舉動。」

跨文化素養是國際移動力中不可或缺的一環，蔡淇華強調，不只要接觸異國文化，也要理解並發揚自己的文化，「讓國際友人認識我們的家鄉，才是真正的跨文化交流。」他建議，出國前可以練習在一分鐘內講出自己所知的台灣文化，「試著不要用通俗、刻板印象，像是眾所皆知的臭豆腐等食物來舉例。」

許多家長可能一想到海外學習要花大錢就會卻步，台北達人女中輔導主任林秋蘭認為，國際教育不該是有錢人的專利，可以利用學校資源達成目標。現在許多中學都致力締結國際姊妹校，以達人女中來說，就結合了各國夥伴學校如英國費茲學院、美國加州中學、新加坡德明政府中學等，提供學子包括海外短期參訪及研修、接待國際交換生、海外營隊及國際志工等豐富的活動。蔡淇華建議除了參加校內的遊學團，也可找各縣市政府補助的海外短期學習活動。陳雲釵則透露，扶輪社的國際扶輪青少年交換計畫也是不錯的管道，花費相對較低，只須負擔生活費的部分。

其中，短期交換通常為期從數天到數周不等，一般會以互換的方式，台灣學生到海外接待家庭體驗當地生活的同時，台灣家庭也要接待海外學生，「所以不只學生本人，就連家長和兄弟姊妹也能因此有國際交流的體驗。」此外，也有機會籌辦國際青年營隊或團體旅遊，認識來自世界各地的學生，和各國夥伴團隊合作。

曾到海外學習的學生，歸國後都有不同的心得。（圖片來源／English OK） 分享 facebook

先做功課、建立正確心態 收穫更扎實

然而，海外學習能否真正有所收穫，還是取決於個人的心態。元智大學管理學院英語專班主任張玉萱表示，「出國不代表有學習」，常遇到擁有豐富海外學習經驗的學生，面試時講不出實質內容，花了大把時間出國卻像是走馬看花。

對此，張玉萱建議可以選定感興趣的主題來深入研究，例如到英國利物浦遊學前，就可以先了解當地的建築、足球、流行文化等。

張玉萱也認為，海外學習可以強化一般課堂上較缺乏訓練的「軟實力」，包括語言表達、創意、生活自理與獨立思考等能力。對現在的年輕學子來說，除了找出生涯規畫方向，更要培養適應變化的彈性，才能面對瞬息萬變的未來世界。

陳雲釵建議，若不想海外學習之旅漫無目的，不妨設下具體目標，比方說「想要加強語言能力」，就可以設定「回國後要通過語言檢定」。而在心態的建立上也該做好準備，拋開先入為主的觀念，也不要盲目崇拜國外的一切，「國外的月亮沒有比較圓，重要的是學習他人的優點。」她認為，要先懂得欣賞自己國家的文化，才會知道要怎麼尊重其他國家的文化。而到了國外，也可能發現人們的處事態度和台灣很不一樣，陳雲釵以自身遊學經驗分享應對之道：試著觀察、理解，遇到問題或不服氣時，要勇於溝通、表達，「把握假期出國走走，學會解決問題的能力，會讓你一生受用。」

想到海外學習，先為自己做個checklist吧！（圖片來源／English OK） 分享 facebook

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