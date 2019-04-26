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女高中生參與模聯 練就良好英語力和領導力

2019-04-26 11:20English OK

【文／賴亭宇】

蔡暐辰和何邦妤憑著流暢的英語表達力，在葳格模擬聯合國會議中拿下「最佳代表」的獎項。

傍晚時分，一群穿著正式服裝的高中生在校園中忙碌穿梭，他們分別扮演不同國家的外交官，正準備出席一場外交晚宴。這裡是由台中惠文高中主辦的中台灣模擬聯合國現場，當時高二、擔任惠文模聯社幹部的蔡暐辰和何邦妤，正是這場盛會的東道主，她們合作無間，不只將活動辦得盡善盡美，更憑著流暢的英語表達力，在葳格模擬聯合國會議中拿下「最佳代表」的獎項。

圖說：擔任惠文模聯社幹部的蔡暐辰（右）和何邦妤（左）有著流利的英語表達力。（攝影...
圖說：擔任惠文模聯社幹部的蔡暐辰（右）和何邦妤（左）有著流利的英語表達力。（攝影／蔡世豪）
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模擬聯合國（Model United Nations, MUN）是近年風靡高中和大學的學術性課外活動，由學生擔任不同國家代表或公共事務角色，模仿精簡後的聯合國會議架構和規則，召開模擬會議。議程以英語進行居多，不但能培養國際溝通與辯論、談判的技巧，對於批判思考、團隊合作和領導能力也是很好的訓練。

而作為模聯主辦方，惠文模聯社成員的任務不僅是參與會議，更要負責籌畫活動內容，並確保流程順利進行。這不但考驗大家的組織策畫能力，也需要強大的執行力。

身兼社長與會議主席的蔡暐辰認為，比起關在教室念英文，從實務中學習更能明顯看到自己的進步，「懂得思考和應用，英文就不只是一個死板的科目。」

以她自己來說，主辦模聯時負責統籌規畫、分配任務及聯繫外校的經驗，讓她有機會練習如何帶領一個團隊、如何執行一個完整的活動。學著掌控會議現場的節奏和時間分配，也讓她很有成就感；像是各國代表遊說時間、立場文件撰寫時間、辯論時間等等，都要由主席來控制。她發現自己不但更有自信，也越來越了解怎樣看到事物的全貌。

蔡暐辰也將規畫執行能力發揮在國際志工活動上，她回憶，在蒙古偏鄉小學舉辦營隊時，十個不同國家的志工要一起設計課程，需要大量的溝通協調。最後，她將台灣文化融入教學活動中，做了一次成功的國民外交。

何邦妤也認同模聯對膽識的培養甚有助益，「現在如果突然要我用英語發表、論述，我不會再像以前一樣害怕。」而在準備立場文件的過程中，用英文搜尋大量資料，再練習用英文歸納整理、形成論點，也讓她對這個世界有了更寬廣的認識。

在模聯社團認識的兩人，原本就都是熱愛英語的孩子，自然一拍即合。相較於許多同儕害怕開口說英語，蔡暐辰從小就在媽媽的魔鬼訓練下，不僅從三歲開始每天都讀三本英文書，還敢到人潮洶湧的百貨商圈，對路人用英語演說，「第一次我快嚇死了！後來才漸漸愛上在大家面前說話的感覺，尤其是充分準備後看到觀眾投入的樣子。」事前充分準備，上場厚著臉皮多講，就是她的不二法門。

蔡暐辰另一個接觸英語的管道是看電影，蔡家有「電影日」的約定，全家每到星期五一定要聚在一起看電影。日前剛看完《一個巨星的誕生》（A Star Is Born），她和爸媽、哥哥還因觀點相異而爭論不休，「爸媽從小就鼓勵我們勇於發表意見，這樣『吵架』很有趣。」此外，她國三畢業後曾到英國留學一年，就讀寄宿學校，同學大部分都是英國人，朝夕相處的環境中，逼得她不得不開口說英文、交英國朋友，最後還練出一口英國腔呢！

曾獲中台灣高中生英語演講比賽優勝的何邦妤說，自己的好英語也是受到媽媽的啟發，「小時候，我媽規定在家只能用英文講話，看電影也不許有字幕，很誇張吧！」但她也因此愛上說外語，征戰無數英語演講比賽，訓練出穩健的台風，曾代表惠文出賽「外交小尖兵」打進決賽，最後得到優勝。

當時每個學校都要準備一段表演，何邦妤和組員準備的是英語戲劇表演，運用巧思改編神話故事，加入搞笑元素後演出，博得滿堂彩。此外，還必須針對新南向政策、社交軟體對國民外交的影響等主題，以英語即席演說，頗具挑戰性。

何邦妤表示，惠文高中有很多外國姊妹高中的師生會蒞校參訪，可以留意學校網站發布的消息，主動爭取擔任接待大使。她曾接待過美國、德國、韓國的學生，帶他們去騎YouBike、吃水餃、喝珍奶，還參觀台灣的廟宇，體驗擲筊，全程用英語溝通，介紹台灣的文化，直呼有趣。

對未來很有想法的何邦妤，大學打算申請德國柏林佛萊堡大學，因國際學生較多，用英語授課，且大一採不分系制度，相當適合興趣廣泛、還未能決定志向的高中生。蔡暐辰則計畫申請美國學校，期待到更開放的環境學習。她們鼓勵學弟妹把握學校提供的資源，多元學習，未來有更多選擇。

About蔡暐辰（右）

出生：2000年

學校：惠文高中三年級

學習歷程：英國Padworth College留學

美國Illinois High School Association參訪

扶輪社國際志工

惠文高中模聯社社長

2017葳格模擬聯合國Dynamun最佳代表

興趣：旅行、電影

英語程度：TOEIC 960分、TOEFL iBT 110分

About何邦妤（左）

出生：2000 年

學校：惠文高中三年級

學習歷程：高中學生英語演講比賽中區優勝

惠文高中國際學生接待

惠文高中模聯社幹部

2017葳格模擬聯合國Dynamun最佳代表

興趣：音樂、跳舞

英語程度：TOEIC 930分

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