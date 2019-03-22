想進跨國企業輝瑞大藥廠 多益至少550！

【文／張淳育】

對一間朝向全球發展的企業來說，很多時候會需要用Email、電話會議或視訊會議聯繫外國客戶或外國分公司；但對1849年成立至今、組織遍及129國的老牌藥廠輝瑞大藥廠而言，為了做到全球整合，他們不但是以「功能別」為單位，各部門每天都會有國際溝通的會議要進行，更常會因應全球的變動，隨時進行組織變革，並進行更密切的跨國溝通。

輝瑞人資處副總薛光揚說，各部門都時常要和國外總部與分公司聯繫，英語是必要的。（攝影／張淳育） 分享 facebook

英語為共通語 以功能別溝通連繫

輝瑞大藥廠擁有各類處方用藥與包括善存、挺立等保健產品，不只是全球員工數將近十萬名的國際企業，在台灣知名度也相當高。然而這樣一間成立自美國南北戰爭前的「阿公級」老牌大企業，為什麼在170年後的今日能夠持續茁壯？也許就是因為他們總像「軟體更新」一樣隨時調整組織，以應對環境改變可能造成的「Bug」。

輝瑞大藥廠台灣分公司人力資源處副總經理薛光揚說明，組織調整在輝瑞是很習以為常的事，因應國際環境，他們隨時會主動調整組織結構。甚至，他們為了確保每次的組織變革都能在全球各地落實，還特別針對「合併與併購」功能，在公司設立了常設的部門，專門負責相關變革的推動工作。

以近期來說，他們就為了明確產品的發展重心，而根據產品性質重新調整，把上市較久，且能穩定提供服務的藥品歸為一類；把較需要持續研發、較需應用到新技術的生物科技類等產品歸為另一類。「我們不只是把這兩類產品交由兩個不同的事業部門處理，而是成立不同的公司去運作，這樣你就可以想像變動會有多大了。」

薛光揚補充，很多時候以功能別進行的調動，不只是單一功能別的成員需要進行溝通，有時候也要跨部門的合作。在這樣的前提下，英語能力能夠幫助不同地區之間的公司成員溝通互動，自然成為每位輝瑞員工必須要具備的能力。除了每天Email的往返外，「我們定期會進行區域性的月會，也會有功能別為單位，各地區公司皆參與的會議，都是以視訊方式進行。當然講的都是英語。」薛光揚指出，因此員工基本上要聽得懂，且有問題要有辦法問。

為了確保員工具備足夠英語力，輝瑞大藥廠台灣分公司在人才招聘、升遷上，都會根據職務、職位制定英語能力要求。薛光揚舉例，若是一級主管，約要多益英語測驗（TOEIC）成績850分；二級主管約要750分；三級主管則約是500到550分左右。又比如職務上不會立即用到英語的業務代表，則要求550分左右的英語能力，和台灣多數大學規定的畢業門檻分數相當。

「我們通常會設50分左右的容許值，」薛光揚說明，「如果對方條件不錯符合職務需求，比如業務職具備藥物專業，或有相關工作經驗，若英語能力差一點，通常會先招聘進來，並要求在試用期內達到規定的英語門檻。」

輝瑞以「功能別」為單位，強調各部門都要能跨區域溝通協作。（攝影／張淳育） 分享 facebook

重視國際移動力 全球開缺鼓勵逐夢

輝瑞大藥廠重視全球功能之間的整合之外，也同樣重視人才的國際發展需求，因此全球各地所屬單位只要有職缺，都會公告在內部網站上，提供全球員工爭取。若有人對國外職缺感興趣，並不需要先經過主管同意，可自行投遞履歷。像是台灣分公司現在就有一位哥倫比亞同事；之前也有一位台灣同事成功申請到新加坡的工作。

貼心的是，為了支持員工往國際發展，輝瑞並有一個單位專門負責這類跨國移動的諮詢輔導與協助工作，除了會規畫課程幫助文化理解，也提供國外租屋買房與各式稅務等相關諮詢，讓海外逐夢更容易。

薛光揚認為，會想嘗試國外職缺的同事，通常個性上較為開放，且職涯規畫上想在不同地方做嘗試，對環境變動的適應性較強。對於此類人員的移動，他並不會有「育才不易、失去良才」的遺憾，而是正面樂觀看待，認為同事即使換了地方工作，也一樣是為輝瑞服務；甚至換了公司，也還是為整個產業服務。

甚至他還注意到，台灣人面對海外工作一事，常常在情感因素上思考太多，不是小孩太小，就是父母年長，到時兩地分隔下，有著各種顧慮。他鼓勵大家應該思考如何改變，比如許多國家的員工會選擇舉家遷移，就可能是解套的方式之一。

不管是員工職務可能隨時因組織調整而變動，或是身邊的職缺可能是由來自歐洲、美洲的外國人擔任，面對隨時在變的國際環境，輝瑞這間老牌藥廠選擇把「改變」當成日常生活風景，隨時跟著環境調整自身體質。薛光揚從外商人資的經驗建議，現今的職場工作者，應做好準備，以隨時面對變動，讓職涯更有彈性和動力。

About輝瑞大藥廠

成立：1849年

執行長：Albert Bourla

員工人數：將近十萬名

據點：遍及全球129國

本文經授權轉載自《English Career》第67期

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