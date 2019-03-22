為前進歐洲航空城留學 他多益三年進步200分！

【文／陳胤祖】

李恆逸是前（2017）年才從中正大學機械工程系畢業的大男孩，但早在大學畢業前就取得歐洲著名航空航天工程師院校之一的「法國高等航空暨航天學院」入學許可，同時爭取到法國在台協會「傅立葉碩士獎學金」，目前已在法國土魯斯留學第二年，成為台灣航太領域頂尖人才指日可待。

認知到課前預習的重要，李恆逸的學習效率因此倍增。（照片提供／李恆逸） 分享 facebook

不過，令人難以相信的是，李恆逸在高中畢業時，僅有多益英語測驗（TOEIC）500多分的英語程度；為了實現留學的夢想，大學期間他努力不懈提升英語力，到了大四即考取托福網路測驗（TOEFL iBT）90分，根據中正大學出國交換計畫的英檢成績換算參考表，相當於TOEIC 825分的英語能力證明。

超過200分的進步幅度，令人好奇，是什麼樣的動機，促使他積極學好英語、前進法國「航空城」求學？他又是怎麼在三年多的時間裡，讓英語力大幅提升呢？

課前預習 學英語效率加倍

因大二修習熱力學、流體力學等課程，聽著台上老師詳細講解飛機的升力來源、運作原理，而對航太相關知識產生興趣，李恆逸甚至常跑圖書館借閱航太書籍鑽研。也是在這個時候，他興起了讀航太研究所的念頭。

「台灣航太領域的發展相對比較弱。」李恆逸不諱言選擇到國外深造的原因，更興奮地介紹法國土魯斯是歐洲航太最發達的地方，除了有超過500 間大大小小的航空企業進駐，知名大企業「空中巴士」的總部也設立於此。

但要想出國留學，具備相當程度的英語能力可說是必要條件，TOEFL iBT更是許多學校採用的檢定標準之一。

面對國外學校動輒要求等同TOEFL iBT 79分以上的入學標準，李恆逸深知需再加強自己的英語能力，才有機會一圓留學夢，因而申請修讀中正大學應用英外語學程（以下簡稱應外學程）。

「高中以前，沒有太多訓練英語口說和寫作的機會。」受限於主流升學教育體系，李恆逸自認口說和寫作的能力並不好，尤其TOEFL iBT的測驗包括聽、說、讀、寫四項能力，過去培養英語力的方式並不盡然管用。

應外學程的課程訓練，正好彌補了他的弱項。課程都有很多討論和期末報告，透過一次次團隊合作的機會，不僅需以英文呈現簡報內容，討論過程、上台發表，也都是以英語進行。

李恆逸還特別強調「預習」的重要，「主動學習，是應外學程教給我的精神。」他分享，遵循老師建議的課前預習，他發現每次上課的學習效率倍增，課堂上能與老師、其他同學產生許多交流，知識的吸收也更深刻。

即使順利申請赴法國就讀，語言的考驗並未就此停止。經過一年的留學經驗，觀察身邊的同儕，李恆逸認為：「以前在台灣會認為自己的英文已經不錯，但來到這裡，會發現英語好的人太多了。」

口音、看病 都成留學挑戰

同時，周遭不乏來自各國留學生，他也得習慣各種英語口音。「西班牙人的口音就很重，有些印度人的口音也很難懂。」李恆逸著說，上課時也常被法式英語「襲擊」，例如他們習慣h不發音，hair（頭髮）就會念成air（空氣）。

「後來跟幾個同學變成朋友，越講越多，溝通也越來越順。」不過李恆逸也建議，若要到法國留學，「最好還是要懂法語。」尤其在南法，或者面對老一輩的法國人，他們不見得願意開口說英語。

他以看病為例，並解釋法國看病的複雜流程。「你得先去找你的家庭醫生，請他開立醫囑。」接著根據醫囑，向醫院預約抽血、照X光等檢查項目。但因院方只能以法語溝通、語速又快，李恆逸最後只好委由同學協助，才解除這場危機。

此外，他還分享一個有趣的法國醫療文化：只有有生命危險的人才能掛急診，「所以我得肺炎時，發燒到41度還是不能掛急診。」李恆逸無奈地笑說。

認知到語言的重要，李恆逸正在修讀學校所開的暑期法語密集班。他始終認為，多懂一種語言，就能為自己開創出許多機會。「你會有更多選擇，而不再只是留在台灣。」想見不遠的將來，待他學成歸國，必能為台灣的航太產業注入一股活水。

About李恆逸

出生：1995年

就讀學校：法國國立高等航空航天學院空氣動力學組

畢業學校：國立中正大學機械工程學系、應用英外語學程

學習歷程：第11屆全國氫能與燃料電池學術研討會 學生論文競賽第二名

英語程度：TOEFL iBT 90分

英文能力夠 美國打球不是夢