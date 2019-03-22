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善用照片、掌握面試關鍵字 她申請進中醫大實現理想

2019-03-22 15:22English OK

【文／張明華】

畢業於台中市立文華高中、目前就讀中國醫學大學公共衛生學院大一不分系的蔡于亭，從高二時就決定要以個人申請的方式入學，不僅早早便上網瀏覽各大學校系資訊、找出最想念的領域，更從高中起就開始收集參加校內外活動或英語檢定的獎狀及證書，分門別類整理成學習檔案，以備未來申請時能派上用場。

蔡于亭說，公衛學院會運用大量專業詞彙，面試時提及英語能力佳可成為加分要素。（照片...
蔡于亭說，公衛學院會運用大量專業詞彙，面試時提及英語能力佳可成為加分要素。（照片提供／蔡于亭）
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留著一頭長髮、笑容甜美的蔡于亭說，不少人在開始準備申請書審時，常有種毫無頭緒的茫然感。對此，她建議不妨先參考高中歷屆學長姊的書審資料，從中見賢思齊、釐清頭緒，例如當時她曾看到學長姊在書審中，特別強調自身的閱讀習慣與英語文能力，在她看來就是個不錯的加分內容，決定也加入自己的書審檔案裡頭。

「無論是撰寫書審資料還是準備面試問答，都要先有豐富素材，才能讓內容不空洞。」蔡于亭談到，以書審來說，有些人開始整理高中生涯的學習表現後，才驚覺到能用的資料並不多，甚至就連當時參加過什麼校園活動都忘得一乾二淨，因此有系統地歸納一路走來的學習歷程，才能好好邁出申請入學第一步。

系統性歸納活動 如實記錄學習收穫

蔡于亭以自己為例指出，從高一開始，只要有參加校園活動或校內外競賽，她都會主動跟主辦單位索取照片，並在活動結束後寫下參加心得與收穫，以免時間久了，相關細節都不復記憶。

她表示，撰寫心得的好處很多，不僅可將當時的學習收穫和活動場景都一一記錄下來，等到日後準備申請入學時，除可當作書審資料素材，面試時也可用來作為回答教授提問的補充內容。

第二步則是把握有限篇幅、去蕪存菁。對大學教授來說，申請入學期間可能會收到上百封來自各高中的書審資料，每份資料閱讀時間可能不超過十分鐘，因此如何展現主動學習能力，讓自己的書審資料脫穎而出也成為關鍵。

對此，蔡于亭認為，首要之務是扣緊校系申請動機、把握撰寫重點，避免書審內容成為流水帳。

例如她當初申請其他大學的生命科學系時，就在書審中特別提到，自己從求學時代就對生物領域情有獨鍾，不僅是國家地理頻道的忠實觀眾，更常到自然科學博物館等展館觀看生態展覽或聆聽生物講座，藉由強調對生物領域的興趣與投入程度，再搭配圖文並茂的內容、使照片說故事，來強化教授印象。

找出答題關鍵字 積極展現個人特色

第三步則是掌握面試關鍵字，除了言簡意賅，也應留意別離題。除透過書審資料陳述學習歷程，如何藉面試過程展現個人特色也很重要，尤其對於申請校系的所學與特色更要一清二楚，她舉例，別將社工系與社會系混為一談、傻傻分不清。

對此蔡于亭表示，以面試來說，一個人大約要在15分鐘內完成十道題目的問答，由於時間寶貴，所以言之有物、避免離題就很重要。她的作法是找出問題關鍵字、扣緊主題來回答。例如中國醫學大學教授當時問她，為何想來申請公共衛生學院？認為自己有什麼特質與該校系很契合？她的回答除了陳述人格特質外，還強調自己具有主動吸收醫學新知及參加相關活動的積極態度等，像是她曾和學校社團一起參加中山醫學大學舉辦的大體營隊，過程中不只親眼見到大體，更學到解剖技術與知識。

第四步則是凸顯學習優勢，借助英語力為自己加分。蔡于亭說，以公衛學院為例，由於會用到大量醫學專業語彙，因此良好英語能力亦是加分要素。為此她在面試時也特別提到英語優勢，像是如何在一個月內將自己的多益英語測驗（TOEIC）成績從680分提升到790分，藉此展現自己在英語學習層面的用心。

此外，蔡于亭還透露，像是和同學共組模擬面試小組，藉角色扮演方式來幫助自己演練答題場景，以免正式上場時因太緊張而不知所云；另外面試當天提早到現場，一方面觀察其他人怎麼準備，一方面沉澱心情，都是讓自己面試時更得心應手的小撇步。

三要點，教你如何抓住教授的心

1.寫下每次參加活動或競賽的學習收穫與心得，作為日後申請時的資料素材。

2.找出教授面試時問題中的關鍵字，並扣緊主題回答，避免長篇大論、勿離題。

3.與同學共組模擬面試小組，借助角色扮演來增加臨場經驗。

About蔡于亭

出生：2000年

就讀：中國醫藥大學公共衛生學院不分系一年級

學歷：台中市立文華高中

學習歷程：文華高中熾星天文社美宣長

英語程度：TOEIC 790分

從溜冰國手轉職機師 他憑英語力轉換跑道！

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