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突顯特質與參賽優勢 他甄選錄取成大電機

2019-03-22 15:22English OK

【文／張明華】

學科能力測驗結束後，緊接而來的就是一連串個人申請入學期程。目前就讀成功大學電機系一年級的蕭又瑜，就以「過來人」經驗提醒打算透過申請入學管道上大學的學弟妹，若想順利錄取心目中的「夢想校系」，可得及早準備書審與面試，才能幫助自己贏在起跑點上。

良好英語力讓蕭又瑜（左）在國際青年領袖會議中如魚得水，同時也是申請加分利器。（照...
良好英語力讓蕭又瑜（左）在國際青年領袖會議中如魚得水，同時也是申請加分利器。（照片提供／蕭又瑜）
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談起如何準備申請入學，畢業於彰化高中、學測成績達71級分的蕭又瑜表示，第一步是先確認有意願申請的校系，不少人直到學測成績出爐，仍無法釐清自己想申請什麼校系，連帶影響準備進度，因此首要之務是確定好學群與校系，尤其成績未公布前，更是探索各校科系與了解申請方式的「好時機」，等成績公布後再一步步縮小範圍、篩選出符合志趣的校系。

及早醞釀自傳 個人特質、優勢列細項

蕭又瑜說，因自己性向與興趣明確，早在高一、高二時就確定要以電機與工程領域作為申請選項，考完學測後則借助落點分析等工具，找出貼近成績的成大、清大、交大電機等校系作為目標志願。

早點確定目標校系的好處是可以及早做準備、提前加強相關學科。他以心中第一志願成大電機為例，從高一時就先上成大電機系網站，瀏覽大一到大四的課程地圖、申請入學簡章及學測篩選倍率等資訊，了解哪些科目需加強，像成大就著重在英文、數學、自然等，若想順利跨過門檻，學測時就得把這幾科努力考好才行。

而說到準備書審資料，相信不少學生最頭痛的就是自傳怎麼寫，有些人甚至想了半個月仍不知如何下筆。對此，蕭又瑜說，書審自傳不是等到申請前一刻才動筆，而是高一、高二起就要開始「醞釀內容」，多參加校內外活動或社團競賽等，才能在寫自傳時有豐富素材可用，內容可從家庭背景逐漸鋪陳到學習歷程，以高中階段為主；國中小歷程為輔，並把自身特質、優勢分成細項來詳寫，自傳寫完後亦可請國文老師或班導師幫忙過目、找出盲點。

由於第一階段最多可同時申請六個校系，他建議可撰寫一個通用版書審資料，再依校系需求來「量身打造」，除就讀動機要敘述明確，更要將各校期望人才特質與自身優勢相結合。以成大電機來說，就希望學生具備腳踏實地、主動積極與獨立思考能力，這時就要盡量展現自己具備這方面優勢，例如他會在書審資料談到國中小時曾參加樂高機器人夏令營、國際奧林匹克機器人大賽等活動，從中學到機械結構基本原理、程式設計與「debug」的除錯能力等，透過這些敘述來突顯自身優勢。

藉活動經歷闡述啟發 強化教授印象

另外，還可多著墨高中參加的活動或社團來強化教授印象。如蕭又瑜有在備審中提及，高二時曾參加全國科學探究競賽，在老師指導下找出問題、克服困難，進而啟發獨立研究能力。對他來說，這些校內外活動不僅收穫多，更是幫助他錄取電機系的利基。

此外，英語檢定成績也是良好加分利器。他提到，很多校系都會要求附上英語能力檢定證明，因此從高中起，他每天定期閱讀英語雜誌與演練模擬試題，而多益英語測驗（TOEIC）800分的好成績不僅能提高申請優勢，還可趁機了解自己英語程度。

尤其上大學後英語力不可或缺，以電機系來說，很多都是原文書，若要邊念邊查字典就會有些吃力，良好英語力還能幫助自己開啟另一個世界，除有機會參與國際青年領袖會議、與外籍生交流外，觀看外國影集時，對劇中英語梗亦較能會心一笑，而當全家出國旅行時，他更是家人的最佳翻譯兼導遊。

「申請入學是條漫漫長路，及早準備才不會手忙腳亂。」蕭又瑜建議，學弟妹可先規畫申請入學時間表與準備一個專屬資料夾，將自己得獎獎狀、成績單或自傳撰寫素材，都放進資料夾裡，以免開始準備書審時，才發現資料找不到或是東缺西少，藉此按部就班做好時間管理與資料統整。

此外，也要積極參加校園活動或競賽，才能讓自己的書審資料看起來與眾不同、吸引教授目光。

三要點，教你如何抓住教授的心

1.撰寫通用版書審資料，再依校系需求「量身打造」，突顯自身優勢。

2.多參加活動或競賽來「醞釀」書審內容，藉多元經歷讓教授眼睛一亮。

3.自傳寫完後可請學校老師協助潤稿、從中找出自己看不見的盲點補強。

About蕭又瑜

出生：2000年

就讀：成功大學電機系一年級

學歷：彰化高中

學習歷程：彰化高中國際青年領袖會議攝影組、國際奧林匹克機器人大賽、全國科學探究競賽

英語程度：TOEIC 800分

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