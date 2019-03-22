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大學甄選面試攻略 三大地雷千萬別踩

2019-03-22 14:49English OK

【文／林三永】

甄選面試的時候要如何才能吸引教授目光？

提交書審資料，順利通過甄選第一階段後，高中生要著手準備的就是第二階段的筆試和口試。其中筆試是再次測驗學生是否具備系所專業的基礎知識，至於面試方面，許多教授希望從中看出學生的興趣和學習動機，不能只說「我很有興趣」，或只講小時候經驗，還要進一步說明自己做了哪些探索，才能吸引教授青睞。

面試的時候拿出自信，展現個人特質，才能吸引教授目光。（照片提供／English ...
面試的時候拿出自信，展現個人特質，才能吸引教授目光。（照片提供／English OK）
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關鍵一》英語證照展現讀原文書實力

以中央大學生命科學系為例，申請入學的學測成績占50％、審查資料占20％、筆試占30％；審查資料包括在校成績證明、自傳、競賽成果（或特殊表現）證明、英語能力檢定證明。系方要求申請學生的自傳應著重「選擇生命科學之原因」，英語檢定證明則如多益英語測驗（TOEIC）等。

近年中大生科改採筆試測驗，中央大學生命科學系系主任王健家說，原因是一份試題可以同時測驗許多人，為了擴大篩選倍率，考試內容大都出自高中生物，但是題目問法、敘述方式和課文不盡相同，靈活度稍高。

由於中大生科系不用口試，教授希望學生在自傳中提到：「你為什麼對生命科學有興趣？喜歡生科哪個領域的研究？」他舉例，很多學生都會在自傳裡寫「阿公、阿嬤得癌症」、回憶「小時候住在鄉下，附近小河裡有魚」，或宣稱對幹細胞很有興趣、喜歡看相關科學雜誌。

然而，不論書審或面試，教授可能更好奇學生是否知道該癌症的原因和可能的治療方式？如對幹細胞有興趣，教授會想知道學生是否進一步查詢資料。喜歡看生科雜誌，應告訴教授哪些讓他很有心得，不然教授很難看出學生有沒有試著深入了解。

王健家從面試教授觀點建議考生，學生要拿出自信、表現出自己的優點，說服口試委員「收我進來是你們的福氣」，要避免的情況有：太緊張講不出話來、太沉默。他舉例，有時教授想進一步了解學生，學生只回一句話如「不多」、「是」、「不是」、「有」、「沒有」，或是根本答非所問，教授很難了解學生懂多少。

另一方面，英文成績很重要，許多教授審查時都非常在意，如果高中時已參加TOEIC或在檢定中拿到高分會更好，可讓教授放心這位學生有讀原文書的基礎，否則未來可能會非常辛苦。

王健家指出，生命科學系不需要天才，花時間勤能補拙也可以，很多成功人士都是靠後天努力；他們想收的是有興趣的人，未來才能念得好，不希望收到只是成績水準剛好在附近的學生，更不希望看到「套招」的資料內容。

關鍵二》沒聽懂問題該如何救場？

台灣師範大學英語學系個人申請時學測成績占30％，作文和口試各占35％，不用交審查資料；根據系方資訊，過去三年甄選入學錄取的平均學測級分是67.34級分。

台師大圖書館網頁有作文和口試的考古題，2018年的作文考試是400字短文，要學生討論人工智能（A.I.）會增強或取代人類的功用，2017年的主題則是「人肉搜索」。至於口試，每人約六分鐘，2018年讓學生花三分鐘看一篇關於腦中風影響語言能力的文章，會請學生先朗讀，也會詢問學生個人看法。

英語系口試當然講英文，台師大英語系教授林至誠表示，他們從口試中測驗學生的語言能力，學生應能「聽懂且確切回答」問題。他指出，學生的高中生活很重要，最好對各種學習都有興趣，擁有參與課外活動、比賽經驗，口試都能用得上。

近年越來越多高中生跨類組申請大學校系，雖然台師大英語系是傳統社會組科系，但每年都有自然組學生申請。

林至誠提到，相對大部分學生，自然組學生因為經驗特殊，即便英文能力沒那麼理想、語文學習相關經驗較少，也不至於直接刷掉，但還是要學生能夠表達、展現出語言力才行。

林至誠提醒，教授明白考生大多都很緊張，類似的經驗也不多，口試時如一時聽不清楚問題沒關係，千萬記得要有禮貌地請發問的教授再重講一次，切忌自己瞎猜。

他說，口試時間最多只有十分鐘，只要有一、兩題答非所問，成績會很不理想。至於口試儀態，林至誠提醒，只要穿得整齊、乾淨就可以，不要過於奇裝異服或暴露。

甄試在即，王健家表示，他們希望收到對生科「發自內心地感興趣」的學生，據系上教師觀察，有時第一志願的畢業生老想著「我怎麼會考來這裡？」反而沒辦法定下心來好好學習。

林至誠也說，他們希望錄取學習動機高、態度認真的學生，大學四年是人生轉變的重要階段，期盼學生定下心學習、快樂地拿到學位，出去開創自己的人生。王健家則鼓勵學生要好好表現，不應該想著模仿別人。

大學系主任盤點準備面試必知關鍵

三大重點：

● 拿出自信、表現出優點，除了個人經驗，還應進一步說明做了哪些探究

● 即便語文相關經驗少，只要面試時願意表達自我就有機會

● 善用多元課外活動、比賽經驗舉例，對形塑個人特質有幫助

三大地雷：

● 沒聽懂教授問題時，瞎猜、答非所問

● 不注意服儀，過於奇裝異服或暴露

● 內容過於老套、模仿他人，無法展現個人特質

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