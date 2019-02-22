甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

【文／林郁宸】

長條圖、雷達圖、甘特圖⋯⋯各式圖表映入眼簾，清晰簡潔、整齊劃一是觀看這份資料的第一印象，這是來自於台灣大學工商管理學系王昱盛申請入學時的書審資料。擅長理性分析、統整，再加上高中階段具備諸多幹部與多元學習歷程，讓他順利達到理想目標，進入商管領域悠遊。

王昱盛分享，申請時檢附英語文能力證明很加分，建議大家可及早取得英語證照。（照片提供／王昱盛） 分享 facebook

從小便對於舞台上的故事十分著迷，王昱盛樂於徜徉在各種戲劇、音樂表演中，長大後發現，一場演出還必須仰賴管理、領導、科技運動與執行能力方能成功，也因而啟蒙了他想吸收更多管理知識的好奇心。

高二時下定決心要以個人申請的方式入學，王昱盛建議，平常有空時就可開始初步構思書審資料、自傳、讀書計畫的內容，等真正要準備下筆時才不會感到無所適從。他舉例，可以先上各系官網查詢他們最近做了什麼新研究、了解系所各教授的專長為何，再試想系所可能需要的能力有哪些會相對容易。

此外，事先理解學校與各系特色，在教授詢問「為什麼想進入此科系？」「此系所有哪些地方吸引你？」等問題時順帶提出，也能讓對方看見熱忱與用心。至於書審資料，王昱盛認為與其展現自己的學習歷程，不如側重收穫部分的描寫。

比方說，他在高三時曾參加宜蘭大學應用經濟管理學系與資訊工程學系合作的開放式課程，他便在書審資料中，將專題課程裡學到的幾項重點條列並具體舉例呈現，例如：可藉此學習到資訊工程與生機工程結合的產業應用，像自動化植物工廠、林業防盜警報系統等。

藉困難、挫折經驗證明解決問題力

他分享，書審內容可根據不同校系、類組斟酌放入相關經驗，比如說申請自然組相關科系時，則可放參加活動時做實驗、比賽時的獎狀或照片，一來可以佐證申請動機，證明自己高中階段真的有花心思投入，二來或許也能藉此在教授眼中留下深刻印象，面試時能從中提問。

他進一步說明，因觀察到商學院較適合活潑、愛與人溝通、互動的人才，他在書審資料中便盡力展現高中階段多元的學習經歷和收穫；面試時則是要在談吐間展現自信，利用學習歷程向教授證實自己並非只會死讀書。他指出，「可以在面試或書審資料中，陳述擔任幹部、參加活動時遇到的困難或挫折，藉此證明自己有解決問題的能力。」

台大工管系過去都是以個人面試為主，其中有個環節會請受試者朗讀一篇英語文章，接著翻譯或是簡述大意。因此王昱盛事前除了查看考古題之外，平時也會要求自己上網看英語文獻，藉此養成閱讀的習慣。

揣摩面試問題目的 隨機應變展現自信

此外，雖然面試時沒有使用到，但事前為了以防萬一，他還準備了一小段的英文自我介紹，「因平常很少有英文口說的練習機會，面試前只要有空便會對著鏡子練習，藉此克服緊張。」他也提醒，申請時檢附英語證照很加分，建議大家可以利用學測結束後、趁英文能力最好的時候，把握空檔去考試。

實際面試時則與往年不同，改成團體面試，且取消過去須閱讀英文篇章的環節，變換成抽題目的方式，請學生解釋名詞、闡述看法。王昱盛坦言，當下真的蠻驚慌的，臨機應變的反應要很快，抽到題目後頂多只有十秒左右的思考時間，不過他也說其實只要把自己所知道的講出來即可，因此平時應多汲取不同領域的知識，養成獨立思考能力。

王昱盛提醒，不論是事前練習或是面試實戰，都應先揣摩教授問題背後的目的，舉例來說，教授在面試時曾問及他參加童軍社時做了哪些服務，便應抓緊服務這個關鍵字，進一步說明他帶小朋友參加露營活動時替他們包紮的服務學習經驗。

從高一到高三，只要有活動或機會，王昱盛總不吝於嘗試，這些經驗也讓他在面試時展現出十足的自信與溝通能力，「我學到最多的大概就是時間管理的部分。」高二時同時擔任班級、學生自治會及社團幹部，還需兼顧學業，對他而言實為一大挑戰，「不過我也因此對於如何在團體中擔任一個溝通與決策問題的角色，有更深入的體會。」面對未來，他鼓勵學弟妹應當多方嘗試、探索，且不為自己設限，才能勇敢迎接各種挑戰。

About王昱盛

出生：2000年

就讀：台大工商管理學系一年級

學歷：宜蘭高中

學習歷程：宜蘭高中畢籌會典禮組司儀、學生自治會執行組組長、童軍社社長、行雲童軍團聯隊長、校慶踢正步隊舉棋手及總召

英語程度：TOEIC 865分

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