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甄選戰》書審找出亮點 展現企圖與熱情

2019-02-22 10:45English OK

【文／黃筱珮】

想進入理想大學校系就讀，高三學生考完學測後，緊接著就要準備個人申請。在其中占有相當比重的書審部分，該如何整理出「亮點」，讓審查教授一眼就愛上，看過來看過來。書審成績在每個校系所占的比重都不同，以東吳大學經濟學系和國立清華大學物理系來說，大致各佔了20%至25%的比重，為此，考生無不卯足全力準備，期待在一大疊書面資料中勝出。

照片提供：English OK
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關鍵一》著墨個人特質 緊扣關連性

以清大物理系為例，系主任余怡德表示，書面資料最主要的幾個重點是：在學成績、是否參加相關的科展競賽以及自傳三大項。

余怡德指出，在學成績可以看出考生在兩年多、將近三年的高中學習基礎是否夠扎實。另外，理工科系學生擁有相關競賽經驗也非常重要，不見得一定要得獎，但可以描述參賽準備過程，藉此展現熱情，讓審查教授感興趣。

例如，曾經參加奧林匹亞競賽，通過初試、複試或決賽，每個階段都有不同的意義，都可以呈現；或是為何想要參加比賽，背後故事也可以是吸睛亮點。

再來是「自傳」，余怡德表示，自傳可以讓審查教授更了解考生的成長及人格特質，不過切記不要太冗長，重點還是要扣著與物理系的相關內容，才能吸引目光，在最短時間內讓教授了解「為什麼想要來念本科系」。

東吳大學經濟學系主任陶宏麟指出，以該系來說，數學成績最重要，因此審查書面資料時會特別檢視數學和英文分數。此外，也會從資料中了解考生是否符合經濟系要求的能力與企圖心，「為什麼想讀經濟系」在自傳中應多加著墨。

陶宏麟認為，學測成績固然重要，但為一次性表現，因此系上更為重視在校成績，如在校成績起伏大，會擔心學生進大學後的表現；大學相較於高中，是更自由開放的場域，能否自律、做好自我時間管理與分配相形重要。

至於將上路的「學習歷程」變革，陶宏麟持正面看法，他認為書審資料是考生自己寫的，如果改由校方送交學習歷程，相當於「官方資料」，可以在考生主觀描述外，搭配校方資料，讓審查者對於學生在智能表現之外的其它特質，更能通盤掌握。

而在厚厚一疊待審的書面資料中，簡潔有力、閃耀著「亮點」，是審查教授認為吸睛的要素，如果「落落長」卻沒重點，小心失焦。

關鍵二》畫重點讓審閱者一目了然

以清大物理系和東吳經濟系來說，最後進入書面審查的資料大約是200至250份，每位審查老師看一份資料時間，大約五至十分鐘，在這短短數分鐘內，必須掌握幾個勝出要點。

余怡德建議，書面資料要「畫重點」，特別想讓審查教授看到的段落可用粗體字或顏色區別，讓審閱者一目瞭然。

陶宏麟建議在主標題之外，另在段落間下一些小標題，可讓審查者更直接地抓住重點；與申請科系較無關的內容則簡述就好，例如曾經去哪裡旅行、有哪些才藝、參加服務社團等，相關照片或佐證放在附錄即可，不必在主文花篇幅闡述。陶宏麟提醒，書面審查的內容不要過於單薄，太單薄欠缺內容；但也不要太厚重，份量剛好即可，尤其一定要突顯「亮點」，讓審查教授願意多花時間去看。

比方說，有的學生並不是畢業於特別好的高中，但在書審資料中提及高中時曾組競賽團隊赴美國柏克萊加州大學比賽，獲得前三名的佳績，詳細介紹比賽收穫，這跟別人非常不一樣，也跟經濟系想要的專才吻合，就容易脫穎而出。

準備書面資料還要注意「切莫浮誇」，余怡德說，書面審查資料固然是要突顯自己的優點，如果過於誇飾，即便成功博取審查教授賞識，順利進入申請校系，能力不符或志趣不在此，大學生活想必不好過，對校系和考生都是「雙輸」局面。

最後，陶宏麟和余怡德都強調，在國際化的潮流下，英文能力的重要性已無庸置疑，且進入大學不論就讀哪個科系，具備一定程度的英文能力都是必要的，以經濟系和物理系來說都有大量原文書，除了看重學測成績的英文表現外，平時是否曾參加相關的英文測驗，也有加分效果。

兩位主任都建議，如果考生曾經參加多益英語測驗（TOEIC）、托福測驗（TOEFL）等被國際或國家認可的英文測驗，可以檢附成績證明，若英文測驗成績好，會有吸引審查教授加分的效果。

大學系主任盤點準備書審必知關鍵

三大重點：

● 說明申請本校系的動機與原因

● 提出就讀本校系的熱情與能力證明

● 如果在校成績有弱點應該要提出解釋

三大地雷：

● 資料太冗長無亮點

● 標題、段落與排版混亂

● 充斥太多與申請本校系無關的內容

延伸閱讀》掌握英語溝通力 助你在職場上勝出

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