會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

【文／林郁宸】

因爸爸擔任外交官的緣故，師大附中三年級的劉曦自幼開始，數度往返台灣與印尼兩地念書，讀過七所不同的學校，近乎過半的成長歲月在印尼度過，求學階段在不同環境、語言、國家文化的轉換與歷練下，讓她能夠比別人更早看見世界之遼闊。

往返印尼的求學經驗，讓劉曦看見更寬闊的世界。（攝影／吳宸） 分享 facebook

在印尼期間就讀國際學校，身邊的同學來自全球各國，會說中文、英文、印尼文三種語言，也成了她的一大優勢。全英語的學習環境不僅讓劉曦練就了一口好英語，也令她因此獲得許多好機會。

她舉例，國中在印尼念書時，北京大學附屬中學的外賓曾至校內參加科學專題研討會，當時因英文能力好，老師推薦她負責接待、擔任翻譯，她分享，翻譯時會遇到許多英文專有名詞，對她來說，著實為一次特別又難得的挑戰，但也因此理解自己未來該往哪個方向加強。此外，她還在科學專題研討會中發表以桃莉羊（Dolly the sheep）為主題的基因轉殖報告，獲得銀牌獎的肯定，過程中她觀察到中國大陸的學生求知慾強、不吝於問問題的學習態度，也暗自下了要更勇於發問、向他人學習的決心。

不如外人所看見的光鮮亮麗，劉曦坦言不斷轉學，被切割得支離破碎的求學歷程曾讓她難以適應，幸好生性樂觀的她為自己找到紓壓方式，從小便熱愛各式運動項目，參與過跆拳道、田徑隊、籃球、足球、排球校隊等等，她說：「運動教導我多堅持一點就可以成功的信念，也讓我學會應多方嘗試、即便面對不喜歡的事物，也不應逃避。」

秉持這樣的學習態度，舉凡校內外活動、比賽，總不乏劉曦活躍的身影，不僅在學校社團擔任幹部，如學生會副會長、社團聯合會公關等。且不論是在印尼或是台灣，都非常積極參加服務性活動，期望能竭盡所能地幫助他人，如印尼偏鄉建船計畫、師大附中信望愛服務社等等。

不論在印尼或台灣，劉曦（右）總是積極參與各種服務學習活動，樂於分享、關懷他人。（照片提供／劉曦） 分享 facebook

「不運動，毋寧死。」可說是劉曦人生的最佳寫照，七歲時從電視節目上發現，部分國際賽球隊會配一名運動防護員以救助受傷運動員，小小年紀的她自此立定志向。因曾參加各類運動、體會過許多運動傷害，她比別人更加了解運動員背後不為人知的辛酸，期許未來的自己能進入運動醫學及運動防護領域深造，成為運動員身邊的防護天使。

About劉曦

出生：2001年

學校：師大附中三年級

興趣：排球、足球、籃球、吉他

經歷：SWA國際學校學生會副會長、師大附中社團聯合會公關長、信望愛服務社副社長、排球代表隊、107年度師大附中語文競賽乙組英文作文第三名

英語程度：TOEIC 945分

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