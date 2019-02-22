親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
English OK
哈佛商業評論
北美智權報
能力雜誌
會計研究月刊
獨家報導
cheers
管理雜誌
動腦
兩岸商情

觀光列車換新裝 網友酸：台鐵美學正常發揮

將軍的血脈：現代德川一族，從東京詛咒到政壇角逐

會說三國語言的陽光女孩熱愛運動 未來想進運動照護領域

2019-02-22 10:43English OK

【文／林郁宸】

因爸爸擔任外交官的緣故，師大附中三年級的劉曦自幼開始，數度往返台灣與印尼兩地念書，讀過七所不同的學校，近乎過半的成長歲月在印尼度過，求學階段在不同環境、語言、國家文化的轉換與歷練下，讓她能夠比別人更早看見世界之遼闊。

往返印尼的求學經驗，讓劉曦看見更寬闊的世界。（攝影／吳宸）
往返印尼的求學經驗，讓劉曦看見更寬闊的世界。（攝影／吳宸）
分享

在印尼期間就讀國際學校，身邊的同學來自全球各國，會說中文、英文、印尼文三種語言，也成了她的一大優勢。全英語的學習環境不僅讓劉曦練就了一口好英語，也令她因此獲得許多好機會。

她舉例，國中在印尼念書時，北京大學附屬中學的外賓曾至校內參加科學專題研討會，當時因英文能力好，老師推薦她負責接待、擔任翻譯，她分享，翻譯時會遇到許多英文專有名詞，對她來說，著實為一次特別又難得的挑戰，但也因此理解自己未來該往哪個方向加強。此外，她還在科學專題研討會中發表以桃莉羊（Dolly the sheep）為主題的基因轉殖報告，獲得銀牌獎的肯定，過程中她觀察到中國大陸的學生求知慾強、不吝於問問題的學習態度，也暗自下了要更勇於發問、向他人學習的決心。

不如外人所看見的光鮮亮麗，劉曦坦言不斷轉學，被切割得支離破碎的求學歷程曾讓她難以適應，幸好生性樂觀的她為自己找到紓壓方式，從小便熱愛各式運動項目，參與過跆拳道、田徑隊、籃球、足球、排球校隊等等，她說：「運動教導我多堅持一點就可以成功的信念，也讓我學會應多方嘗試、即便面對不喜歡的事物，也不應逃避。」

秉持這樣的學習態度，舉凡校內外活動、比賽，總不乏劉曦活躍的身影，不僅在學校社團擔任幹部，如學生會副會長、社團聯合會公關等。且不論是在印尼或是台灣，都非常積極參加服務性活動，期望能竭盡所能地幫助他人，如印尼偏鄉建船計畫、師大附中信望愛服務社等等。

不論在印尼或台灣，劉曦（右）總是積極參與各種服務學習活動，樂於分享、關懷他人。（...
不論在印尼或台灣，劉曦（右）總是積極參與各種服務學習活動，樂於分享、關懷他人。（照片提供／劉曦）
分享

「不運動，毋寧死。」可說是劉曦人生的最佳寫照，七歲時從電視節目上發現，部分國際賽球隊會配一名運動防護員以救助受傷運動員，小小年紀的她自此立定志向。因曾參加各類運動、體會過許多運動傷害，她比別人更加了解運動員背後不為人知的辛酸，期許未來的自己能進入運動醫學及運動防護領域深造，成為運動員身邊的防護天使。

About劉曦

出生：2001年

學校：師大附中三年級

興趣：排球、足球、籃球、吉他

經歷：SWA國際學校學生會副會長、師大附中社團聯合會公關長、信望愛服務社副社長、排球代表隊、107年度師大附中語文競賽乙組英文作文第三名

英語程度：TOEIC 945分

延伸閱讀》到美國拜師學藝 台灣女孩走上食物造型師之路！

分享

English OK

《English OK》不只是學英文，還能掌握最新、最活、最熱門的英語學習情報。提供TOEIC、TOEFL即時學習情報，以及職場趨勢和國際新知。以多元豐富的資訊，培養英語力及溝通力，成為人生贏家。
金豬年，迎好運！開運紅包先來領一波→

相關新聞

甄選戰》客製書審、依經驗整合論點 他如願考上北大法律系

2019-02-22 10:44

甄選戰》強化學習力 突顯英語力 大學甄選無往不利

2019-02-22 10:45

甄選戰》書審找出亮點 展現企圖與熱情

2019-02-22 10:45

甄選戰》豐富圖表、具體實例 讓他順利考上台大工管

2019-02-22 10:45

邀請「沙發客」來上課 替代役男翻轉偏鄉國際教育

2019-01-24 09:46

想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

2019-01-24 09:46

cabinet是內閣還是櫃子？從新內閣上任學英文！

2019-01-24 09:45

打破科系疆界！創新跨領域學院 學生職涯不設限

2019-01-23 10:51

英文好機會翻倍》追星成學習動力 她多益測驗985分！

2019-01-23 10:50

「教父」級設計師李明道 創造機器人讓兒子學英文！

2019-01-23 10:50

走向世界、完成夢想藍圖 英文好讓你翻轉未來

2018-12-26 11:06

女高中生憑藉好英文 在國際交流活動得心應手

2018-12-26 11:06

從熱血紀錄片《後勁：王建民》學10個商場常見英文

2018-12-26 11:05

大學最夯科系大解密》跨領域、國際溝通、永續發展最熱門

2018-12-21 10:39

愛寫詩詞的數理女孩 用辯論、專題發表學英文

2018-12-21 10:39

全民一起防非洲豬瘟！先來了解ASF是什麼意思

2018-12-21 10:38

中鼎集團全員說英語 升經理職至少TOEIC 700分

2018-12-21 10:37

高中生上「國際視野課」 練英文學跨國合作

2018-11-23 13:25

東山高中「多益專班」 學生提早進入國際職場

2018-11-23 13:25

善用英漢詞典App 滿級分生上港大

2018-11-23 13:25

18歲開始苦學英文 成就英語教父賴世雄

2018-11-23 13:25

老字號企業布局全球 用升遷激發職員提升英語力

2018-11-23 13:25

向人道歉只會I’m sorry？用英文「抱歉」還有哪些說法

2018-11-23 13:25

為了當機師 他三年內多益更躍升350分！

2018-10-23 10:13

韓團BTS聯合國演講好勵志！解析英文演說秘訣

2018-10-23 10:12

讀英文雜誌、玩明信片交換 高中女孩不出國也能走向世界

2018-10-23 09:05

108新課綱 讓這堂英文課不一樣！

2018-10-23 09:05

大直高中生用14張投影片 規畫異國之旅、介紹世界美食

2018-10-23 09:04

學測滿級分、多益905分 她用社群平台Instagram學英文

2018-10-23 09:03

接待外賓、鍛鍊英文 小綠綠搖身星國耶魯高材生

2018-09-17 09:43

讀書、玩音樂都兼顧 他勇奪台大五冠王

2018-09-17 09:43

筆記留白＋用情境學英文 他進台大財金圓夢

2018-09-17 09:42

滿級分的筆記整理術：融會貫通、擴充英文單字庫

2018-09-17 09:41

五星飯店刺激員工進修 英日韓語達標每月發放語言津貼

2018-09-17 09:40

時事英文／馬雲即將step down！辭職、解僱英文一次學

2018-09-17 09:39

熱愛生物的高中女孩 用英語打開學習視野

2018-08-27 08:40

為大學甄選自信加分 一起玩社團練本領

2018-08-27 08:40

七年級台灣女孩到美國拜師學藝 當上食物造型師

2018-08-27 08:40

從印尼亞運會新項目 一起學電競英語

2018-08-27 08:40
看更多

熱門文章

靠配息就能年年出國玩5趟！理財專家怪老子自揭投資心法

2019-02-21 09:01

藍營基層拱韓聲浪高 韓國瑜選總統恐弄假成真

2019-02-20 15:39

女孩課業成績贏男孩 為什麼進入職場卻輸了？

2019-02-18 09:00

美元定存飆逼近10%高利 兩個細節告訴你 利息恐沒你想的多！

2019-02-18 11:17

江宏傑&福原愛 讓人見識到最純真的幸福

2019-02-18 14:33

高雄癢對岸幫忙抓 習近平扮藍營縣市「救市主」

2019-02-20 15:39

迎賓茶改開水、高層減薪 台船老董要如何翻轉台船虧損百億逆境？

2019-02-21 09:02

謝金河：難得的飛豬景象

2019-02-21 12:06

韓市長會變成韓總統嗎？

2019-02-20 15:39

同婚專法過了小孩就不能叫爸爸媽媽？錯！政院懶人包闢謠

2019-02-21 11:45

資生堂、KOSÉ也不敢小看 一家鹿港小廠面膜竟年銷3.5億片

2019-02-21 09:03

燒肉店「乾杯」最後一家台中街邊店撤出 原因曝光

2019-02-19 13:55

邊吃邊玩 遊趣岡山意猶未盡

2019-02-20 15:35

手機故障 多做一個動作就不賠？手機保險必知的六件事

2019-02-20 16:53

老街新活力 相約訪旗山

2019-02-21 08:43

身心難分割 芬蘭研究心痛的感覺是真的

2019-02-20 11:56

Selina找回浪漫的小女孩 準備好迎接第三人生

2019-02-18 08:43

Emily Blunt 乘著夢想的傘翱翔

2019-02-18 08:40

演唱會也是曬鞋的天地！林俊傑小巨蛋開唱身上行頭數不清

2019-02-20 15:32

任「愛情產業鏈」總顧問 瓊瑤要為高雄拍攝「天作之河」

2019-02-20 12:02

霸氣董座變罷工戰犯 何煖軒「貴人牌」失靈？

2019-02-22 09:57

冬天只想冬眠 科學家指人類睡愈多愈抑鬱

2019-02-18 12:38

一個法國導演的西門町人生 尚若白

2019-02-20 08:39

這幾檔股票成功轉型 值得喝采

2019-02-21 12:06

罷工談判 華航教戰手冊完全解析

2019-02-20 15:39

穿件旗袍吧 市長交接典禮一炮而紅美麗又時髦

2019-02-20 12:02

時力新任黨魁邱顯智 不想台灣永遠只能選藍綠

2019-02-20 15:39

浪漫走春賞花趣

2019-02-20 08:41

鳯山魅力 經典與新潮並存的潮風格

2019-02-20 15:27

靠粗工起家…金車父子檔聯手檳榔攤賣咖啡 狂銷全球70國

2019-02-22 09:59

音樂喜好可以準確診斷出精神疾病嗎？

2019-02-19 11:48

毛小孩和貓星人也愛的古典樂

2019-02-19 11:49

盡覽絕美景觀橋 水岸光雕越夜越美

2019-02-20 08:41

去年車市慘…汽車百貨大王如何營收淨利雙升？先想8成不懂車的人　

2019-02-22 10:07

辦公室採光不足 恐導致員工記憶力喪失

2019-02-21 15:21

處處是打卡場景 旅店也可以很好玩 艾卡設計旅店

2019-02-20 15:26

瑞典勞工想創業 可申請6個月無薪假

2019-02-19 13:15

躺進一片藍！入住大氣氤氳的現代之所

2019-02-19 11:47

文藝周莊：慢行詩意水鄉

2019-02-21 08:54

沖煮冠軍 雙手三壺沖出金牌咖啡

2019-02-22 10:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top