想進104工作 英語口說和簡報能力是必備條件！

【文／賴亭宇】

在台灣說到找工作，通常大家第一件事就是「上104」。大家口中的「104」，正是企業徵才領導品牌「104人力銀行」（一零四資訊科技股份有限公司，以下簡稱104）；而一家專門幫人才找工作、幫公司找人才的企業，自身又需要什麼樣的人才呢？

104成立超過20年，總部位於新店工業區，在辦公樓層繞一圈，可以看見許多開放式的討論空間，隨處皆有員工三三兩兩聚集交流。「我們採取專案式管理，同仁需要經常溝通合作」，104副總暨人資長鍾文雄表示。目前104會員數超過800萬，提供逾76萬個職缺。作為台灣市佔率最高的職缺媒合平台，為提供使用者最新、最快的服務，104亟需資訊人才，包括資安、雲端、網頁設計等，期待技術菁英加入。因為是網路產業，必須快速因應國際最新趨勢變化，這也是104在業界保持領導地位的秘訣。

104人力銀行是台灣最大求職網站，期待人才具備跨領域整合能力。（照片提供／104人力銀行） 分享 facebook

容許「試錯」 激發員工自主學習

深知創新的重要，104也給予員工很大的試錯空間，鍾文雄舉例，「像是行動應用、大數據，公司很早就放手讓大家實驗新作法，才能搶先對手推出新服務。」為了達成目標，104也注重員工的團隊協作能力，從既有網站的功能改善，到全新服務平台的推出，都需要跨部門共同完成。

而為了跟上國際趨勢，儘管104的主力放在華語市場，卻十分注重人才英語力。104雲端系統工程副理廖偉凱表示，作為工程師，除了基本的程式專業外，因幾乎每天都要接觸英文技術文件，「必須要有一定的英文閱讀能力。」

此外，104也積極選送工程師到海外參與國際論壇，吸收新知、分享經驗，包括Amazon年會、全球資安年會等。專業之外，英語口說和簡報能力是必備條件，「有些同仁為了爭取海外交流機會，私下會積極加強英文。」

成立FB社團 運用零碎時間學英語

為了提升人才英語力，104不僅在公司內部開辦英語課程，以小班制或一對一家教的授課模式，鼓勵員工自主報名參與。去年起，104更和ETS臺灣區總代理忠欣公司合作英語自學專案，引導同仁透過Facebook社團自主學習，並採用多益普及英語測驗（TOEIC Bridge）作為前後測，讓同仁藉以自我掌握學習狀況。

104品牌公關柯惠文透露，因為提倡自主學習，激發了員工的學習動機，果然獲得不錯的成效，自學專案實施三個月後，87%員工的TOEIC Bridge前後測成績進步了。由於TOEIC Bridge成績提供能力指標分析和學習指引，能夠幫助企業評估員工的英語能力強弱項，並衡量培訓課程的效益。廖偉凱也說，透過Facebook社團發布的學習內容，方便運用零碎時間來練習，靠平日累積，更能打好基礎。

鍾文雄表示，104目前雖沒有為各職位訂定具體的英語能力標準，但會定期審視員工的表現，針對不同類型的人才，制訂不同的職涯發展計畫。「若是具有主管潛力的人才，就會希望加強英語能力，未來才有能耐帶領員工走得更遠。」

更進一步來說，104重視人才是否具備學習熱忱，「語言學習可以印證員工學習新事物的能力，等於是持續提供刺激，讓員工不停止學習成長。」而這也是104提升員工英語力的另一收穫。鍾文雄指出，104創辦人楊基寬早年曾外派德國和英國，對於歐美重視人與人的尊重、提升人文素養深植於心。因此104在人才管理上，皆以員工適才適所、打造良好工作環境及職涯發展管道為核心目標。

「希望同仁在追求事業成就之時，也能夠在公司制度的支援下獲得工作與生活的平衡。」最近也參考IBM試行「遠端在家工作」方案，希望留住具備潛力與才華的優質員工。

除了徵才、求職，104也提供外包、證照、獵才、人資學院、社會企業等多元服務。像是104人資學院，就是運用數位科技結合人才管理專業，提供線上人資系統、管理諮詢、職能發展課程等資源，希望成為台灣企業人才發展上，不可或缺的助力。

面對數位時代的市場挑戰，身為台灣青年找工作的老朋友，104準備再進化，計畫開拓東南亞市場，讓104的企業軟體服務進軍國際。此外，著眼於高齡化社會趨勢，也積極發展銀髮族事業，推出居家照護人才媒合服務。鍾文雄認為，新世代是未來職場的要角，企業組織應該要突破傳統人資管理思維，才能持續創新、在市場上立於不敗之地。

About 104人力銀行

成立：1996年，於2006年上市

創辦人：楊基寬

專營：徵才、求職、外包、獵才、人資管理等網路服務

成績單：台灣最大求職網站，曾獲2017國家人才發展獎、2017亞太區資安領導成就獎、勞動部2016工作生活平衡獎等肯定

本文經授權轉載自《English Career》第66期

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