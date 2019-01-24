邀請「沙發客」來上課 替代役男翻轉偏鄉國際教育

【文／賴亭宇】

去年夏天，一名24歲的金髮德國女孩Alina Bach來到台灣， 靠沙發衝浪（Couchsurfing）借宿遊遍寶島，更受到多所學校的邀請，用英語和中學生分享自己的旅行經驗與生活哲學。

Alina Bach堅持赤腳走遍世界的背包客精神，在台灣校園掀起一陣旋風，而最初引薦她「以演說換住宿」的便是「沙發客來上課計畫」（以下簡稱沙發客計畫）。

楊宗翰（右）邀德國沙發客Alina Bach（左）來和學生分享旅行經驗，吸引許多學校邀約演講。（照片提供／楊宗翰） 分享 facebook

「每個人都應該有機會接觸世界。」2015 年，沙發客計畫發起人楊宗翰在雲林縣大埤國中擔任替代役，因他熱愛旅行，原本希望透過分享見聞，能因此鼓舞學生練好英語、拓展視野，卻發現偏鄉學子經常受限於生活背景，缺乏學習資源和文化刺激，對於「國際觀」三個字極端無感，對未來也沒有太多的想像。

「那不如直接把外國人帶進教室吧！」為了增加學生的國際交流經驗，楊宗翰運用沙發衝浪網站，和學校老師合作，提供自家住宿，有時還身兼翻譯、導遊，邀請有趣的外國沙發客到教室裡來。

楊宗翰解釋，沙發客指的是透過沙發衝浪尋求免費住宿的背包客，用意在聊天、交朋友。這樣的旅人通常都樂意分享自己的經驗，更渴望深入了解在地文化，而不是參加罐頭觀光行程。

曾有沙發客告訴楊宗翰，他來台灣旅行，印象最深刻的是參加學校升旗，和學生一起吃營養午餐，還有中午偷看學生趴在桌上睡覺的「奇觀」，楊宗翰認為，「這是一種免費、互惠的模式。」

20國旅人打開學生視野

短短一年內，楊宗翰就邀來將近20位不同國家的旅人，利用上課時間和大埤國中的學生分享，包括瑞典的企業家、西班牙的工程師、印度的設計師、日本的街頭藝人等等。師生反應熱烈，促使楊宗翰將沙發客計畫拓展至全台灣約20所學校，以國際教育資源相對缺乏的國高中為主，至今共計已邀約至少上百位旅人來台。

啟發好奇心 找到學習動力

大埤國中輔導主任陳英俐說，許多學生來自清寒家庭，甚至小小年紀就需要幫忙家務，上課補眠是常態，「常聽到他們說，老師，反正我以後又不可能出國讀書，學英文要幹嘛？」然而，接觸過形形色色的背包客後，因為想跟外國人多聊幾句，開始對英文有興趣，上課也變專注，「有個學生本來會考五科全C，上高職後英文都考滿分呢！」

陳英俐欣慰地表示，僅只是邀請外國人來和學生互動，三年以來，大埤國中英文會考C級的學生人數出現遞減趨勢。

但最重要的不是成績，而是學生現在不排斥英文了，「遇到外國人會主動上前說Hello，這是最大的進步。」

楊宗翰分享，自己國中時也對英文毫無興趣，直到國三暑假因緣際會到澳洲遊學一個月，有感於寄宿家庭的父母用心與他溝通，甚至回台灣後還持續透過email 聯絡。為了讀懂「Home 爸」、「Home媽」的信件內容，他可以花上一兩個小時查單字，更願意耗費兩倍的時間回信，「只要有動機，學生自然會練習使用英文。」同時，楊宗翰也鼓勵學生大膽開口說英語，「別擔心出錯會被批評。」

例如先前一位美國沙發客和學生聊到想去哪些國家旅行，一位學生表示，自己想去埃及，但不知道金字塔的英文「pyramid」要怎麼講，情急之下用「triangle building」代替，楊宗翰說，外國人一樣聽得懂，更是一場趣味橫生的互動經驗。

此外，楊宗翰觀察，國中生正處於容易受影響、形塑自我價值觀的重要時期，而外國朋友多樣化的生活歷練，也許會給青春期孩子意想不到的啟發。

比方說，不少沙發客身上都有刺青，藉由分享刺青背後的意義，也許就能避免學生未經思考，衝動刺下後悔莫及的圖案。

「老師從沙發客身上也能學到很多」，台南市立後甲國中藝術與人文老師劉淑惠認為，老師的視野廣度會直接影響到學生的學習。

透過邀請沙發客擔任課堂上的「客座講師」，讓她不斷精進課程內容，打造「不用出國，也能帶學生環遊世界」的教室。至今已有超過50個國家的沙發客造訪過劉淑惠的課堂，學生也越來越習慣接觸不同文化的人，懂得用開放的心胸去看待人事物。

交流不只新鮮 更帶來省思

劉淑惠分享，一開始學生大多只是單純對外國人感到新奇，心態上難免會出現「外國月亮比較圓」的迷思。經過多次交流後，漸漸能平常心面對，知道外國人跟我們沒什麼不同，沒有孰優孰劣之分，卻能互相學習。

對此，楊宗翰希望學生聽了外國朋友的分享後，也能分享自己的故事，體會了解自身文化的重要，「這是文化認知能力的第一步。」讓國中生對外面的世界感興趣，自我學習成長，始終是沙發客計畫的核心，而不是一味強調學好英文，未來才找得到好工作。

未來，楊宗翰除了繼續耕耘偏鄉中學教育，還打算將台灣的故事分享到世界各國的學校。目前他已在土耳其、克羅埃西亞等國家實驗過，而一名菲律賓沙發客已決定回國後要如法炮製。

同時，楊宗翰也期待學校能善用新移民資源，讓不同文化在台灣碰撞出火花，讓下一代的國際視野更寬廣。

沙發客如何融入課堂？中學老師這麼做

雲林大埤國中輔導主任 陳英俐

沙發客來訪時間不固定，排課必須有彈性，儘量讓全校學生都參與，這點需要校長與其他老師的支持配合。課程內容視外國人本身特色而定，以生活化、趣味性及文化風俗為主，透過簡單的互動來增加學生說英語的機會，包括打球、畫畫都可以是課堂活動，也剛好符合國中生的英語程度。

台南後甲國中藝術與人文老師 劉淑惠

事先多溝通、討論，將不同旅人的背景融入教學，探討不同議題，不必擔心耽誤進度，反而能相輔相成，充實課程內容。例如，德國沙發客來訪時，可以和學生討論德國舞蹈劇場、德國知名現代舞蹈家碧娜．鮑許（Pina Bausch）等。

（整理／賴亭宇、林郁宸 ）（照片提供／陳英俐）

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