全球技術標準之爭：從USPTO成立SEP工作小組到美、歐、中專利救濟政策博弈分析

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

邁入2026年，在全球地緣政治版圖中，標準必要專利（Standard-Essential Patents, SEPs）已不再僅是單純的智慧財產權議題，而是演變成為技術主權、國家安全與國際貿易競爭的核心戰場。隨著6G網路、人工智能、自動駕駛與物聯網（IoT）等關鍵新興技術進入標準化決戰期，美國、歐盟與中國在SEP政策、司法救濟與監管架構上的分歧與競爭，正深刻地重塑全球創新體系的運作邏輯。2025年12月29日，美國專利商標局（USPTO）宣布成立SEP工作小組(下稱《SEP工作小組》)，[1]這一舉措不僅是美國國內專利政策的重大轉向，更是對歐洲監管退潮與中國司法擴張行為的全面回應。

美國專利政策的戰略回歸：USPTO 成立SEP 工作小組及其使命

成立背景：從平衡保護到「美國優先」的技術標準領導力

長期以來，美國在SEP領域的政策立場在「保護專利權人」與「防止專利權濫用」之間經歷了多次擺動。自2013年司法部（DOJ）與 USPTO 發布聯合聲明以來，美國政策曾一度傾向於限制 SEP 持有人獲得禁令救濟，以防止所謂的「專利箝制」（Hold-up）行為 。然而，隨著全球競爭格局的變化，特別是實施者利用法律漏洞進行「惡意拖延」（Hold-out）的現象日益嚴重，美國政界與產業界開始重新評估強效專利保護與國家競爭力之間的因果關係。

2025年12月19日，川普總統發布了名為《贏得 6G 競賽》（Winning the 6G Race）的戰略備忘錄。該文件雖然主要聚焦於頻譜分配，但其深層核心在於強調美國在國際標準制定組織（SDOs）中必須「堅定不移地推進美國利益」[2]。這份備忘錄為隨後 USPTO 的政策調整奠定了政治基調。不到兩週後，USPTO於2025年12月29日正式宣布成立 SEP 工作小組，直屬 USPTO 局長 John A. Squires 領導[3]。

這個由跨功能團隊組成的委員會，由 USPTO 副總法律顧問 Nicholas Matich 與高級法律顧問 Austin Mayron 共同主持，其核心使命是確保專利持有者獲得公平對待，並確保其權利在技術標準中獲得「強效且可預測」的執行 。這標誌著美國正式結束了過去幾年來的政策不確定性，全面轉向「強保護」模式，以恢復美國在技術標準領域的全球領導地位。

USPTO的 SEP工作小組三大核心目標

USPTO 透過《SEP工作小組》，計畫運用所有可用的行政與司法權限，達成以下三大戰略目標：

(1) 恢復強效的專利救濟機制

在過去幾年，實施者往往透過長期的談判拖延來迫使專利權人接受低於公平價格的授權條款。USPTO 指出，當前的 SEP 生態系統對創新者日益「不友善」，出現了系統性壓低授權金率的趨勢。工作小組的首要任務是澄清有效專利權（包括 SEP）理應獲得禁令救濟等強力執法保護。USPTO 主張，由於專利價值極難精確估算且損害難以量化，金錢賠償往往不足以彌補專利權被侵犯造成的「不可彌補的損害」[4]。

(2) 促進中小企業與學術界的深度參與

標準制定長期以來被大型跨國公司所主導，這對美國的中小企業（SMEs）與大學實驗室形成了進入障礙。USPTO 計畫探索各種機制，激勵並使這些規模較小的創新實體能夠更廣泛地參與 SDOs[5]。這項政策不僅是為了社會正義，更是為了確保美國創新生態系統的多樣性與韌性，避免核心技術標準被少數外國或本土壟斷勢力所把持。

(3) 提升透明度與全球對話

《SEP工作小組》致力於建立利益相關者之間的對話管道，包括專利持有人、實施者、SDOs 以及其他政府機構。其目的是開發資源、增加 SEP 授權談判的可預測性，以及降低跨國法律訴訟的交易成本[6]。這種透明度不僅是技術性的，更具有戰略性，旨在揭示那些試圖操縱標準制定過程以壓低技術價值的行為。

司法介入的具體實踐：Radian 與 DRAM 案件的信號

USPTO 2025 年的轉向並非僅止於紙面宣言，而是體現在對關鍵訴訟的直接干預。2025 年 6 月，USPTO 與司法部在 Radian Memory Systems v. Samsung Electronics 案件中提交了權益聲明（Statement of Interest），強烈主張法院不應過度限制初步禁令（Preliminary Injunction）的核發。政府方面認為，如果僅因損害計算困難就否認禁令，將破壞《專利法》的核心激勵機制[7]。

此外，USPTO於2025年11月25日針對國際貿易委員會（ITC）一宗涉及三星（Samsung）動態隨機存取記憶體（DRAM）設備的調查中，提交了史上首份「公共利益評論」(Public Interest Comment )[8]。在這份與司法部聯合簽署的評論中，政府明確警告，不應將公共利益因素作為阻止專利權人尋求排除令（Exclusion Orders）的障礙。評論中引用了James Madison在《The Federalist No. 43》中的觀點，強調「公共利益與個人對發明的權利主張完全吻合」[9]。這一系列動作向全球發出了清晰信號：美國正計畫利用其邊境保護機制與地區法院系統，為美國專利權人構建一個堅實的「法律堡壘」。

歐洲的十字路口：監管退潮與司法權力的重新平衡

2025 年歐盟SEP規範提案的撤回：一場政治與經濟的博弈

當美國正強化其SEP保護傘時，歐洲卻經歷了一場戲劇性的政策轉向。2025年2月11日，歐盟委員會在其《2025 年工作計劃》中正式宣布撤回醞釀已久的《標準必要專利規例提案》（Proposal for a Regulation on SEPs）[10]。該提案最初於 2023年4月提出，旨在透過在歐盟智慧財產局（EUIPO）設立強制的專利基本性檢查、費率調解程序以及公開數據庫來提高透明度[11]。

撤回的核心原因在於「無法預見達成一致的可能性」[12]。該提案在成員國與產業界引發了極大的對立：

支持者（主要是汽車與 IoT 實施者）認為該規例能降低授權成本，防止歐洲工業被「高額專利費」壓垮[13]，而反對者（包括Nokia、Ericsson、Qualcomm等 SEP 持有人）則批評該規例是「重度行政干預」，會延誤司法救濟，並在調解期間限制禁令權利，從而損害歐洲的研發動力[14]。

隨著規範推動者 Thierry Breton 的離任，以及波蘭擔任歐盟理事會輪值主席國期間產生的政治重心移轉，歐盟委員會最終選擇放棄此一干預主義色彩濃厚的工具[15]。

統一專利法院（UPC）與國家法院的司法新常態

規範的撤回並不代表歐盟放棄了 SEP 治理。相反，權力中心正迅速從「行政監管」轉向「司法裁決」。2023 年啟動的統一專利法院（UPC）在 2025年已成為全球 SEP 訴訟的新熱點。

UPC 的優勢在於其能核發覆蓋多個歐盟成員國的單一判決，這極大地提高了專利權人的執法效率[16] 。在 Panasonic v. Oppo 等案件中，UPC 的各個分庭（如曼海姆地方分庭）展示了其對實施者「談判誠意」的嚴格審查，並開始探索如何更有效地處理 FRAND 辯護[17]。

與此同時，德國法院繼續發揮其作為歐洲 SEP訴訟橋頭堡的作用。慕尼黑與杜塞道夫的法院在 Huawei v. ZTE 框架的基礎上，發展出了對實施者更為嚴苛的要求。例如，實施者若要避免禁令，不僅要口頭承諾授權，還必須在特定情況下提供與專利權人報價相匹配的擔保金，這一做法被視為解決「惡意拖延」的利器[18]。

歐洲與美國在競爭政策上的細微落差

雖然美歐在對抗外部技術威脅上目標一致，但在細節上仍有矛盾。歐盟於2025年9月就修訂後的《技術轉讓豁免條例》（TTBER）指南進行諮詢，其中包含對「聯合談判小組」（Joint Negotiation Groups, LNGs）的「安全港」提議[19]。這一提議旨在允許汽車製造商等實施者聯合與 SEP 持有人談判，以對抗專利權人的定價權。然而，美國司法部對此表達了公開批評，認為這種機制可能助長「買方壟斷」（Monopsony），扭曲市場競爭[20]。這反映出歐洲仍試圖在保護其龐大的傳統製造業與維持專利激勵之間尋找一個脆弱的平衡點。

中國的全球佈局：從「追隨者」到「規則制定者」

「中國標準 2035」與 6G/AI 的戰略佈局

中國於2025年展現了其全方位爭奪技術標準領導地位的雄心；透過實施《國家標準化發展綱要》，中國已將標準化工作從單純的技術規格制定升級為國家發展的核心指標 [21]。

中國的戰略在2025年呈現出三大特徵：

(1) 重點領域精準突圍：在 6G 通訊、人工智能（AI）、量子資訊與生物技術等前沿領域，中國不僅在專利申請量上處於領先地位，更積極爭取在國際標準組織中擔任領導職務[22]。

(2) 制度化協作：於2024年底成立的 AI 標準化委員會匯集了百度、北京大學等 41 家頂尖實體，旨在制定全球性的 AI 技術框架。這種官產學一體化的模式，使得中國在標準制定組織 ( SDOs) 中的提案具有極強的一致性與競爭力[23]。

(3) 市場導向的標準輸出：在新能源車（NEV）領域，中國發布了 GB 38031-2025 等領先全球的安全標準。藉助其龐大的內需市場與「一帶一路」倡議，中國正試圖將其國內標準轉化為實質上的國際標準[24]。

司法管轄權的「長臂」：反訴禁令（ASI）的應用與爭議

為了保護其日益龐大的實施者群體並爭奪全球授權權費定價權，中國法院近年來頻繁使用反訴禁令（Anti-Suit Injunctions, ASIs）。這種工具禁止 SEP 持有人在國外法院起訴中國公司，否則將面臨巨額罰金[25]。

中國 SEP 司法策略組件 運作機制 目標效應 反訴禁令 (ASI) 禁止專利權人在其他法域尋求救濟。 鞏固中國法院作為「全球費率裁決中心」的地位。[26] 全球費率裁定 重慶、武漢等法院主動裁定 SEP 組合的全球 FRAND 費率。 透過本土法律框架壓低專利授權成本。 透明度限制 部分 ASI 裁決未公開發表或延遲公開。 增加外國對手的應對難度，強化資訊不對稱優勢。[27]

表1. 中國 SEP 司法策略組成要件、運作機制及目標；整理製表：北美智權報／李淑蓮

WTO 仲裁與中國政策的微調

中國的做法引發了歐盟與美國的強烈反彈。歐盟於 2022 年向 WTO 提起訴訟（DS611），指控中國限制歐盟企業保護其智財權權利[28]。2025 年 7 月，WTO 仲裁庭發布了具有里程碑意義的裁決，認定中國的反訴禁令政策違反了 TRIPS 協定[29]。

仲裁庭認定，中國維持了一種「不成文的政策」，其 ASI 具有一般性與前瞻性的規則特質，而不僅僅是個案裁決。此外，中國未能履行 TRIPS 第 63.1 條規定的透明度義務[30]。雖然中國商務部對部分裁決表示異議，但在 2025 年下半年，中國司法實務開始顯得更具防禦性。例如，最高人民法院發布了首份針對華為的「反反訴禁令」（Anti-Anti-Suit Injunction, AASI），這反映出中國法院正試圖在國際壓力下重新調整其司法工具箱，使其更符合國際貿易規則的「表面形式」[31]。

三方博弈的深層邏輯：技術主權、地緣政治與經濟利益

核心矛盾：專利箝制（Hold-up）vs. 反向專利箝制（Hold-out）

美、歐、中在政策上的分歧，本質上源於對 SEP 市場失效模式的不同診斷。

美國與歐洲（2025 年後的共識）： 認為「反向專利箝制」（Hold-out）已成為主要威脅。即大型技術實施者拒絕在合理時間內達成授權協議，利用訴訟的緩慢過程免費使用專利技術。因此，USPTO 與德國法院都在強化禁令救濟，以迫使實施者回到談判桌[32]。

認為「反向專利箝制」（Hold-out）已成為主要威脅。即大型技術實施者拒絕在合理時間內達成授權協議，利用訴訟的緩慢過程免費使用專利技術。因此，USPTO 與德國法院都在強化禁令救濟，以迫使實施者回到談判桌[32]。 中國與部分歐洲實施者：仍強調「專利箝制」（Hold-up）的風險。他們擔心 SEP 持有人利用禁令威脅獲取超額利潤，特別是在 5G/6G 等具有網路效應的產業中。中國透過壓低費率與限制禁令，旨在降低其製造業的技術輸入成本。

技術主權與 6G 的「地緣化」

2025 年底出現的一個顯著趨勢是「技術主權」概念的全面崛起。

美國： 將 6G 視為國家安全的一部分。川普總統的備忘錄明確了「贏得競賽」的目標，USPTO的《SEP工作小組》是此一目標的智權執行機構。美國正透過 AUKUS、Chip 4 等聯盟，試圖建立一個「去中國化」的技術標準生態[33]。

將 6G 視為國家安全的一部分。川普總統的備忘錄明確了「贏得競賽」的目標，USPTO的《SEP工作小組》是此一目標的智權執行機構。美國正透過 AUKUS、Chip 4 等聯盟，試圖建立一個「去中國化」的技術標準生態[33]。 歐盟： 在《數位10年政策計劃》（DDPP）下，歐洲正追求「戰略自主」。雖然撤回了 SEP 規範，但歐洲正加大對 6G SNS JU（智能網路與服務聯合組織）的投入，旨在保持Nokia與Ericsson的全球份額[34]。

在《數位10年政策計劃》（DDPP）下，歐洲正追求「戰略自主」。雖然撤回了 SEP 規範，但歐洲正加大對 6G SNS JU（智能網路與服務聯合組織）的投入，旨在保持Nokia與Ericsson的全球份額[34]。 中國：透過「自力更生」政策，中國正加速開發其本土晶片生態系統與 6G 協議，以應對美國的出口管制。中國的策略是利用其在開發中國家的影響力，將「數位絲綢之路」打造成與西方標準並行的另一套體系[35]。

評估維度 美國 (US) 歐盟 (EU) 中國 (CN) 主要優勢 頂尖核心算法、半導體 SEP 網路基礎設施、汽車工業 5G/6G 專利數量、製造市場 政策核心 強效救濟、反對 Hold-out 司法主導、平衡創新與實施 標準領引、司法管轄擴張 2025 關鍵舉措 成立 SEP 工作小組、6G 備忘錄 撤回規例、強化 UPC 角色 6G 標準獲 ITU 批准、應對 WTO 裁決 禁令態度 高度支持，視為必要救濟 謹慎支持，德法法院為重 限制使用，傾向費率裁決

表2. 美、中、歐SEP 實力與政策導向 (2025)比較；整理製表：北美智權報／李淑蓮

中小企業（SMEs）在標準之爭中的處境

無論是 USPTO 的《SEP工作小組》還是歐盟撤回前的規範，都聲稱要保護中小企業。然而，現實情況是，參與一次 SDO 的技術會議或進行一次全球專利授權談判，所需的法律與技術成本往往超出中小企業的負擔能力[36]。

有一個新興的現象於2025 年底開始普及， 就是「人工智能輔助的專利分析」。USPTO 正探索如何利用 generative AI 來協助中小企業評估其專利組合的強度，這可能有助於打破大型企業在資訊分析上的壟斷。然而，中小企業在面對大型跨國公司的「反向專利箝制」策略時，依然顯得極為脆弱。如果法院無法提供快速且廉價的初步禁令，中小企業很可能在冗長的談判中耗盡現金流。

USPTO 的工作小組特別提到了「大學與車庫發明家」[37]。這反映出美國政府意識到，下一代顛覆性技術（如量子通信或新型存儲）往往誕生於這些小型實驗室。為了防止這些發明在商業化之前就被實施者透過「不對等授權」壓榨殆盡，美國政策正試圖為其提供一套「預打包」的法律保護資源[38]。

結論與 2026 年展望

2025 年底發布的 USPTO 《SEP工作小組》公告，標誌著全球 SEP 政策博弈進入了一個更加透明、也更加對抗的新階段。這不再僅僅是關於專利授權費的爭論，而是關於未來10多年數位基礎設施主導權的戰爭。

美國已明確其「強救濟、保領先」的路線，將智權政策轉化為國家安全工具。歐盟雖然在行政干預上退縮，但其強大的司法體系（尤其是 UPC）正接過旗幟，試圖在保護本地專利權人與維繫傳統製造業之間進行司法微調。中國則面臨著「實力成長」與「規範約束」的衝突，一方面其技術實力已足以挑戰全球標準，另一方面其司法擴張行為正受到 WTO 等多邊機制的強力制衡。

2026年的三大看點

6G 標準的「分岔」： 如果美中在專利救濟與授權條件上無法達成低度共識，我們可能會看到 6G 標準出現事實上的地理分裂，這將對全球供應鏈產生巨大影響。

如果美中在專利救濟與授權條件上無法達成低度共識，我們可能會看到 6G 標準出現事實上的地理分裂，這將對全球供應鏈產生巨大影響。 AI 之SEP 定義戰： 隨著 AI 參與技術發明的情境增多，誰擁有這些「AI 生成標準」的專利權，將成為 2026 年 USPTO 與歐盟法院爭論的焦點。

隨著 AI 參與技術發明的情境增多，誰擁有這些「AI 生成標準」的專利權，將成為 2026 年 USPTO 與歐盟法院爭論的焦點。 WTO 裁決的執行效果：中國將如何修改其民事訴訟法以回應 WTO 關於 ASI 的要求？這將是檢驗中國是否願意留在多邊智權體系內的試金石[39]。

在技術標準日益成為國力象徵的今天，SEP 政策的每一處微調，都將在遙遠的市場終端產生巨大的漣漪。對業界相關領域人士而言，監測美、歐、中這三方的政策動向，已不僅是合規的需要，更是戰略生存的必然。

「Global Leadership = Standard Setting+ Strong IP Enforcement – Geopolitical Friction」

這條方程式將主導未來5年的科技產業生態；美、歐、中三方正各自調整參數，試圖解出對己方最優的答案。

後續發展：啟動 SPARK 計畫：強化標準制定領導地位

USPTO於 2026 年 1 月 13 日宣布啟動「SPARK」試點計畫，旨在強化美國在國際標準開發組織（SDOs）的領導地位。此計畫是《SEP工作小組》成立後的首項具體行動，核心目標是協助中小企業、大學及非營利組織克服資源限制，提升其在技術標準制定中的參與度。

由於技術標準（如 AI、電信、網安）決定了市場競爭格局，SPARK 計畫特別提供「加速審查憑證」作為誘因。凡是對標準制定有實質貢獻的合格實體，可憑證縮短專利審查時間或加快專利上訴程序，藉此抵銷參與標準開發所需的人力與經費。

USPTO 局長 John A. Squires 強調，擴大美國在標準論壇的代表性，對國家競爭力與安全至關重要。透過此計畫，USPTO 將投資更具專業性的美國企業，以確保美國在形塑未來技術時不缺席。

