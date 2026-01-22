中國數位核心產業專利申請趨勢：人工智慧、量子技術佈局最積極

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

全球經濟結構面臨劇烈轉型，數位經濟已成為驅動全球新一輪科技革命與產業變革的核心引擎。根據中國國家知識產權局發布的專利統計報告，數位經濟核心產業不僅是技術創新的高地，更是各國爭奪創新主導權的主戰場。中國積極佈局數位核心產業領域，專利授權量已躍居全球首位，特別是在人工智慧（AI）與量子資訊等前沿領域，展現出強大的研發動能。

根據中國國家知識產權局發布的報告，數位經濟被定義為以數據資源為關鍵生產要素、現代資訊網絡為重要載體，並透過資訊通信技術的有效應用來提升效率與優化經濟結構的一系列活動。數位經濟核心產業被細分為：數位產品製造業、數位產品服務業、數位技術應用業及數位要素驅動業四大類別。

全球數位技術專利爆發式成長

觀察全球數位經濟專利的發展態勢，可以發現創新活動正呈現爆發式成長。從五大智慧局觀察，2024年，數位經濟核心產業發明專利授權量最多的是中國國家知識產權局（CNIPA），達到50.0 萬件，其後依次為USPTO（19.7萬件）、JPO（10.0 萬件）、KIPO（6.7 萬件）、EPO（4.9萬件），五局合計占數位經濟核心產業全球發明專利授權量的88.1%，其中CNIPA和EPO增速最快，分別為23.1%和17.2%，高於全球平均增速（16.7%）。

2024年全球數位經濟核心產業的發明專利授權量達到103.6萬件，比2023年成長16.7%，成長速度比全球發明專利授權總量的平均增速高出8.5個百分點。從占比來看，數位經濟專利已占全球發明專利授權量的47.9%，與2016年相比，顯著提升了9.3個百分點。在技術來源國的競爭格局中，中國、美國、日本、韓國及德國位居全球前5位，2024年數位經濟核心產業全球發明專利授權量前10 位的國家依次是：中國（50.8 萬件）、美國（15.3 萬件）、日本（13.5 萬件）、韓國（9.2 萬件）、德國（2.7 萬件）、法國（7472 件）、印度（7442 件）、瑞典（6906 件）、瑞士（6554 件）和荷蘭（6305 件），其中印度和中國與2023年相比成長最快，分別為46.4%、21.4%，顯示中國數位經濟核心產業創新活力表現突出。

中國關鍵技術佈局核心

中國在數位經濟專利領域的表現尤為強勁，展現了強大的創新活力。2024年，中國數位經濟核心產業的發明專利授權量達到50.0萬件，比2023年成長23.1%，在中國發明專利授權總量中的占比達到47.8%，較2016年大幅提高了17.3個百分點。截至2024年底，中國數位經濟核心產業有效發明專利量已達233.3萬件，占全國有效專利總量的41.0%，其中國內有效量為195.3萬件。此外， CNIPA在2024年的數位經濟專利授權量，不僅居全球5大智慧局之首，其23.1%的成長速度也領先於美國、日本與韓國的專利審查機構。

中國數位經濟核心產業有四大類別，2024年以「數位要素驅動業」發明專利授權量最多（18.2萬件，占比36.5%），隨後依次為「數位產品製造業」（17.9 萬件，占比35.7%）、「數位技術應用業」（13.9萬件，占比27.7%）和「數位產品服務業」（166 件）；與2023年相比，數位技術應用業增速最快（40.7%），其次為數位要素驅動業（27.8%）和數位產品製造業（8.6%）。

進一步來看，2024年，中國數位經濟核心產業發明專利授權量前5位的細分產業為：其他數位要素驅動業（15.8萬件）、電子元器件及設備製造（10.4 萬件）、軟體開發（7.8萬件）、資訊技術服務（5.6 萬件）和智慧設備製造（2.6 萬件）；其中又以資訊技術服務、互聯網平台、其他數位要素驅動業成長最快。

圖1. 2024年中國數位經濟核心產業各中類產業授權發明專利情況

在產業細分結構方面，數位產品製造業與數位要素驅動業已成為全球專利佈局的焦點。2024年，數位產品製造業的全球授權量最多，達到46.2萬件，而數位要素驅動業則在成長速度上領先，全球成長率達37.9%。數位要素驅動業包含「互聯網平台」、「資訊基礎設施建設」和「其他數位要素驅動業」，而人工智慧與量子資訊等關鍵數位技術是中國「其他數位要素驅動業」成長的主要力量。統計顯示，中國數量最多的中類產業為「其他數位要素驅動業」，截至2024年底的有效專利量達54.9萬件，占比28.1%，該領域主要涉及人工智慧、量子資訊等前瞻性技術。相對而言，國外在中國的佈局則偏重於電子元器件及設備製造，有效量為13.9萬件，占比36.6%，顯示出國際廠商在半導體分立器件與光電子器件等底層技術上的競爭優勢。

企業擁有專利占比近七成五、華為專利最多

截至2024年底，中國共有19.2萬家企業擁有數位經濟核心產業的有效發明專利，持有總量達145.4萬件，占國內有效量的74.4%。在企業排名中，華為以4.6萬件有效專利位居首位，騰訊以2.9萬件排名第二，隨後分別是OPPO的1.7萬件、中興的1.6萬件以及百度的1.5萬件。2024年，獲得數位經濟相關授權的企業數量成長了37.5%，顯示出數位經濟創新動能正向更多企業擴散。同時，國外企業也積極在中國佈局，截至2024年底，共有81個國家和地區的企業在中國持有37.2萬件數位經濟有效發明專利，其中美國、日本與德國的企業數量與持有量均名列前茅，反映出國際企業對中國數位市場的高度重視。

在地域分佈上，中國數位經濟創新呈現顯著的區域集聚效應。長三角、粵港澳大灣區、京津冀與成渝地區是數位技術創新的4大核心區域，這4個區域在2024年貢獻了國內75.5%的授權量。長三角地區表現最為突出，其授權量達12.4萬件，有效量達53.3萬件，居各大區域之首。粵港澳大灣區與京津冀分別以43.7萬件與42.1萬件的有效量緊隨其後，這3大區域合計占國內數位經濟有效量的71.3%，穩固了「三強鼎立」的競爭格局。成渝地區雖然規模較小，但有效量也已達到9.6萬件，展現出良好的發展潛力。此外，中國國內的高等院校與科研機構在數位專利領域也占有重要地位，分別持有36.5萬件與9.8萬件有效專利。

圖2. 中國數位經濟核心產業分區域發明專利情況；圖片來源：CNIPA

數位經濟創新企業「技術出海」趨勢清晰

值得注意的是，中國數位經濟核心產業在海外有同族專利權的發明專利授權量，由2016年的2.1 萬件一路增加到2024年的5.2萬件，年均增速達到11.3%，2024年占國內在海外有同族專利權的發明專利授權量的比重為68.6%，數位經濟核心產業通過專利佈局參與國際競爭的「技術出海」趨勢日漸清晰。截至2024年底，中國國內數位經濟核心產業有效發明專利中，有16.9萬件專利有海外同族專利權，占國內數位經濟核心產業發明專利有效量的8.7%，高於國內發明專利有效量中在海外有同族專利權的比重2.9 個百分點，顯示中國數位經濟創新企業更加重視國際市場佈局。

數位經濟核心產業已成為引領全球科技變革的驅動力量，中國藉由在人工智慧與量子資訊等關鍵技術的積極佈局，目前已在全球專利賽道中占據領先地位，加上華為、騰訊等中國領軍企業的技術儲備與海外佈局，除了加速中國產業的數位化轉型，也為中國參與國際技術標準制定奠定了基礎。中國對於人工智慧、量子資訊等前沿領域的積極佈局，呼應了「人工智慧+」與「數位中國」的戰略目標，台灣廠商更應持續關注中國在通訊終端、軟體開發及AI應用上的專利佈局，以便隨時掌握全球半導體產業變化趨勢。

