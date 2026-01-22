當AI擁抱實體：從CES 2026看物理人工智慧崛起

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

2026年正處於物理人工智慧（Physical AI）時代的開端，智慧系統正從數位體驗走向現實世界，讓智慧機器能夠感知、理解並安全地在物理世界中行動。在2026年國際消費電子展（CES 2026）中，AI 正在從「軟體」層面跨越到「實體」層面，AI 助手不只存在於你的手機或電腦螢幕裡，而是存在於真實世界中，成為能幫你收納衣物的家用機器人、能精準閃避障礙的送貨無人機，以及能理解複雜路況的智慧車輛。NVIDIA執行長黃仁勳在CES 2026主題演講中直指，物理人工智慧的ChatGPT時刻已經到來！

過去生成式人工智慧主要在數位領域中運行，並仰賴人類輸入指令，這類 AI模型在生成人類語言與抽象概念方面的能力驚人，但是對於物理世界及其規則的理解力仍然有限。物理人工智慧是以目前的生成式AI為基礎，透過攝影機、麥克風、溫度感測器、慣性測量單元、雷達和光達等工具，接收影像、影片、文字、語音或實際感測器資料等多模態輸入資料，轉化為自主機器可執行的深入解析或動作，賦予機器認知推理和空間感知能力，讓智慧機器能夠適應複雜且不可預測的環境，並從互動中學習，進而模仿人類有意義的行為。今年 CES 2026最受關注的大事之一，無疑是「物理人工智慧」正在徹底改變AI產業的版圖。

NVIDIA打造三大核心開放模型

NVIDIA發布專為物理人工智慧設計的全新開放式模型、開發框架及AI基礎架構，將能為各個產業的合作夥伴打造具備高度感知與執行能力的新一代機器人。過去的機器人通常成本昂貴、程式編寫困難，且只能執行單一任務；而透過 NVIDIA 提供的工作流程，開發者能加速創造出「專業通才型」機器人。這類機器人具備快速學習多項任務的能力，能更靈活地適應複雜的產業需求。目前包括波士頓動力（Boston Dynamics）、Caterpillar、Franka Robotics、Humanoid、LG電子及 NEURA Robotics等大廠，皆已率先採用NVIDIA 的機器人技術平台，發表由AI驅動的全新機器人產品。

若要將現今成本高昂、僅執行單一任務且難以撰寫程式的AI機器，轉變為具有推理能力的「專業通才型」機器人，需要大量資金與專業知識才能打造基礎模型。為了讓開發者能跳過耗時且高成本的預訓練階段，NVIDIA正在打造開放式模型，讓開發人員繞過需消耗大量資源的預訓練，並專注於打造新一代AI機器人與自主機器，NVIDIA並在 Hugging Face平台上同步釋出了多款開放式模型：

NVIDIA Cosmos Transfer 2.5 與 Predict 2.5：這是一套可完全客製化的「世界模型」，它能模擬真實的物理環境，支援生成高品質的合成資料，並在虛擬環境中對機器人的動作原則進行評估與優化；

NVIDIA Cosmos Reason 2：這是一款創新的推理視覺語言模型（VLM），它賦予了智慧機器如同人類般的視覺感知與理解力，可以幫助機器在物理世界中觀看、理解和行動，使其能在物理世界中觀察、推理並採取精準的行動；

NVIDIA Isaac GR00T N1.6 ：它是一款專為人形機器人打造的視覺語言動作模型（VLA），結合Cosmos Reason 的推理能力，更流暢的實現人形機器人全身控制，並大幅提升機器人對複雜脈絡的理解力。

這些開放模型的釋出不僅降低了物理AI的技術門檻，更為全球機器人產業打下了通往「具身智慧」（Embodied AI）的基礎。

邊緣運算落地：賦予 AI「行動力」

隨著人工智慧邁入現實環境運作，下一階段的關鍵在於系統能否在物理世界中即時回應、可靠且高效運作。這種轉變要求運算能力具備可預測的低延遲效能、極高的能效和散熱效率、以及強大的本地推論能力。更重要的是，安全性和可靠性必須是架構底層的核心基因，而非部署後的補充插件。在這種背景下，邊緣AI（Edge AI）變得至關重要。為了保護隱私並降低延遲，Edge AI將成為主流。

Arm平台擁有全球最大的軟體開發者群體，NVIDIA和高通等合作夥伴數十年來一直在Arm平台上開發其技術，建構出全球實體及邊緣AI系統的平台。隨著AI從數位智慧過渡到現實世界中的實體智慧，Arm藉此機會重新聚焦物理人工智慧，並圍繞AI領域進行重組。在 CES 2026 上，NVIDIA展示由全新「物理AI堆疊」驅動的機器人，發布了開放式機器人基礎模型、模擬工具以及邊緣運算硬體，其中包含基於 Arm Neoverse 架構打造的 Jetson Thor，能加速AI在動態環境中的推理、規劃與適應能力。此外，高通也推出了全新的Dragonwing IQ10 機器人處理器，將其產品線進一步拓展至工業機器人、自主移動機器人（AMR）以及人形機器人等高階場景。高通的機器人方案同樣建構於Arm架構，實現高度節能的邊緣實體AI應用。

此外，英特爾（Intel） Core Ultra系列3也在CES展會上首次亮相，這是首款基於Intel 18A製程技術、在美國設計與製造的AI PC平台。該系列處理器將為全球領先合作夥伴的200多款產品提供動力，並將成為Intel迄今應用最廣泛、全球覆蓋範圍最廣的AI PC平台。系列3包含強大的行動處理器系列，可提供卓越的效能、圖形和電池續航力，為超過 200 款 PC 設計提供動力，並經過測試和認證，可用於機器人、智慧城市、自動化、醫療保健等邊緣嵌入式和工業應用場景。

圖2. Intel Core Ultra 系列 3 處理器；圖片來源：Intel官網

「入世」的機器人讓創新更有意義

物理人工智慧技術融合在 LG 提出的「零勞務家庭」（Zero-Labor Home）願景中，得到了最直觀的體現。LG 將2026年的品牌策略明確定義為「科技只有真正改善日常生活才有意義」。在CES展會上，LG展示了這個願景如何從概念走向現實：LG CLOiD 機器人不再只是客廳裡會回答問題的智慧音箱，它搭載了具備高度靈巧性的雙臂與五根獨立運作的手指，能精確執行摺疊衣物、操作烤箱或拿取冷藏室牛奶等精細的物理動作，成為CES 2026展出中最大亮點之一。

圖3. LG電子將在2026年國際消費電子展（CES 2026）上推出LG CLOiD家用機器人；圖片來源：LG官網

CLOiD機器人是一款專為智慧家庭生態系統打造的智慧助理，與傳統的語音助理不同，結合了物理人工智慧與 LG 的「情感智慧」（Affectionate Intelligence），能主動感知住戶的生活規律與偏好、感知並適應物理環境，與家用電器和系統協同工作，為日常生活提供支援。透過對於環境精準的物理控制， LG CLOiD能深刻理解使用者生活方式，所有操作都流暢自然，直觀易懂。另外，CLOiD能與LG ThinQ 生態系無縫串聯，精準控制家中冰箱、洗衣機、烤箱等連網家電，協調各項家務流程，在全屋範圍內提供無縫體驗。未來要靠家務機器人實現在家中「零勞動」的夢想，LG可說大大前進了一步。

總結

2026年物理人工智慧的崛起，標誌著AI已經具備了「身體」。AI不再只是處理資訊，而是開始與真實世界的物理環境產生互動。這不僅僅是技術的升級，更是AI真正進入人類日常勞動與生產力的開始。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯

驊訊電子總經理室特助

經濟日報財經組記者

東森購物總經理室經營企劃

