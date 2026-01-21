中國外觀設計合案申請規範 (中)

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

中國知識產權局(CNIPA)因應世界潮流，修正專利法關於外觀設計規範，引入合案申請制度，目的是能更體全面保護設計。為此，CNIPA也釋出指引，除介紹合案制度的相關規定外，也列出諸多案例，使申請人可更清楚相關規範。

接下來介紹第二至四種情形，即「成套產品外觀設計的合案申請」、「局部外觀設計的合案申請」以及「特殊情形的合案申請」。此篇先針對「成套產品外觀設計的合案申請」說明如下。

成套產品外觀設計的合案申請

成套產品是指由兩件以上（含兩件）屬於國際外觀設計分類表中的同一大類且各自獨立的產品組成，各產品的設計構思相同，其中每一件產品具有獨立的使用價值，而各件產品組合在一起又能體現出其組合使用價值的產品。另成套產品中的各項外觀設計，均應為產品的整體外觀設計，而非產品的局部外觀設計。

屬於同一類別 上述中的「屬於國際外觀設計分類表中的同一大類」非僅是此種申請類別的單一條件，還必須產品在習慣上是成套或使用上係一起，還有就是屬於相同設計構思此二要件。例如:無線耳機與放置耳機具備充電功能的盒子，前者屬於的14大類，後者屬於的13大類，為不同類別，二者雖於銷售上通常為一起銷售，但因非屬相同大類，所以不可以合案方式提出申請。

成套出售或使用 所謂同時出售並非是必須「同時」出售，而是「習慣上」同時出售即可，而商業促銷策略的的隨意搭售行為，就不是前述的「習慣上」同時出售。另同時使用，也是習慣上同時使用即可，只要在使用其中一件物品時，會聯想到另件或多件物品，例如:碗、盤、勺子與叉子等餐具套件。 因此類合案申請之各自產品，不儘可以單獨使用，也可以和多個組合，基於功能上的緊密聯繫、文化習俗的要求或裝飾性需求，而一起使用，也就是說具有組合使用價值。例如:情侶身上常見的情侶對戒。

設計構思相同 是指各產品的設計風格是統一，即對各產品的形狀、圖案或者其結合以及色彩與形狀、圖案的結合之設計是統一。 形狀的統一，是指各個構成產品都以同一種特定的造型為特徵，或者各構成產品之間以特定的造型構成組合關係。 圖案的統一，是指各產品圖案設計的題材、構圖、表現形式等方面應當統一，若其中有一方面不同，則認為圖案不統一。 色彩的統一，不能單獨考慮，應當與各產品的形狀、圖案整體考慮。當各產品的形狀、圖案符合統一協調的條件時，在沒有請求保護色彩的情況下，設計構思相同；在請求保護色彩的情況下，如果產品的色彩風格一致則設計構思相同；如果各產品的色彩變換較大，破壞了整體的和諧，則不能作為成套產品合案申請。

整體外觀設計 局部外觀設計不能以成套產品外觀設計的方式合案申請，不論是整體外觀設計和局部外觀設計，還是局部外觀設計和局部外觀設計，均不可以合案申請。

小結

成套產品外觀設計的合案申請制度類似於台灣的成組設計，即係指對於二個以上之物品，其是屬於同一類別，且習慣上以成組物品販賣或使用者，得以一設計提出申請。

後續397刊期「下篇」將針對「局部外觀設計的合案申請」以及「特殊情形的合案申請」予以說明。

