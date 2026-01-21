2026全球AI人才競爭白熱化：台灣攬才修法的三大變革

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源：國發會
圖片來源：國發會

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報　編輯部

面對AI時代的全球人才爭奪戰，台灣正處於一個關鍵的轉折點。2026年1月1日《外國專業人才延攬及僱用法》修正案的正式施行，台灣不僅在法規上進行了大規模的「解套」，更試圖將台灣在半導體的霸權地位，轉化為吸引全球AI軟體與應用人才的磁吸力。

為提升整體產業競爭力，立法院於2025年三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正案，並由行政院公告將於2026年1月1日正式施行。此舉旨在吸引具專業技能的外國專業人才及外國特定專業人才來台發展，並鼓勵其長期留台，修法重點包括：擴大適用對象範圍、放寬工作許可及永久居留申請門檻，以及強化外籍人士在台的勞動與社會權益保障。

攬才專法的三大「AI 友善」變革

《外國專業人才延攬及僱用法》被視為「攬才專法」，從法規競爭力來看，2026 年的新制直接鎖定AI產業最需要的「高流動性」與「高技術」特性，以三大友善AI人才的變革，解決了過去諸多法制上的痛點：

1. 「全球菁英」居留極速通道：

針對年薪達 600 萬台幣以上的高階AI研發人才，將永居申請年限縮短至 1 年。這讓台灣在爭奪矽谷或歐洲頂尖科學家時，具備了與新加坡、日本（J-Skip 制度）平起平坐的行政效率。

具體作法：放寬外國專業人才及外國特定專業人才申請永久居留之規範，縮短居留期間條件，例如：取得我國副學士以上學位之畢業僑外生，得折抵申請永久居留之連續居留期間1至3年；放寬具一定條件之外國特定專業人才，例如全球菁英居留1年得申請永久居留。不過，全球菁英具體資格條件目前仍待主管機關公布。

2. 開放「數位遊牧」（Digital Nomad）簽證至 2 年：

AI時代許多開發者傾向遠端工作。新制將簽證延長至 2 年，能吸引國際「AI 遊牧族」來台落腳，藉此增加他們與台灣本土企業協作、甚至後續落地創業的機率。修法後將提升遠端工作者延長留台之意願，

具體作法：數位游牧簽證效期由最長效期6個月延長至最長2年，對來台之遠端工作者提供更為方便的選項。若是為台灣境內事業單位或雇主提供勞務，應依法向勞動部申請工作許可。

3. 保障與福利「國人化」：

新制打破了「永居後才能領勞退」的限制，讓外籍人才從上班第一天就能提撥勞退金。外國專業人才及外國特定專業人才無須取得永久居留，即可適用勞工退休金新制，這種「社會安全網」的建構，對於重視長期生活品質的歐洲或美籍資深工程師極具吸引力。

具體作法：

  • 放寬外國專業人才及外國特定專業人才無須取得永久居留身分，即可適用勞工退休金條例制度(勞退新制)，由雇主按月提繳勞工退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

  • 放寬其受僱在我國從事工作的外國專業人才、外國特定專業人才及外國高級專業人才，經許可永久居留者，可納為就業保險之適用對象。

    • 在修法後，專業人才到台灣入職的第一天，雇主就必須額外提撥6%到個人退休帳戶。即使未來離開台灣，這筆錢依舊存在個人帳戶中，「年資帶得走」是非常罕見的友善條件。

    類別修正重點說明
    畢業僑外生僑外生畢業後延期居留 2 年期間免申請工作許可。讓剛畢業的學生可以先留台尋職，自由工讀，將留才機率極大化。
    全球頂尖校友世界前200 名大學畢業生可申請個人工作許可；前1,500 名免 2 年工作經驗。降低門檻，吸引全球高潛力青年在職業生涯早期選擇在台灣工作。
    數位遊牧數位遊牧簽證停留期間從 6 個月延長至 2 年。吸引具遠端工作能力的國際人才長期體驗台灣。
    永久居留 (PR)特定人才（如年薪 600 萬以上）居留滿1年即可申請永居。與日本 J-Skip 制度競爭，提供全球最快取得居留權的誘因之一。
    配偶與家庭開放特定專業人才之配偶可申請個人工作許可，自由在台工作。解決「一人來台、全家失業」的顧慮，是高階人才決定移居的關鍵。
    社會保障無須永居即可適用勞退新制；永居者享就業保險與長照服務。讓外籍人才享有與國人對等的退休保障與安全網，增加定居誘因。

    表1. 《外國專業人才延攬及僱用法》修正重點；資料來源：行政院、國發會

    雖然日本也有專為吸引高階外國人才的特殊高技能人才制度（J-Skip），而且最短可以在工作一年之後申請永久居留，比一般外國人需要10年大幅縮短[1]，但日本制度較偏向針對頂尖人才快速提供永住通道，台灣新版專法提供更多元的職涯入口和留才彈性，對於想在亞洲市場建立職涯或轉型為永久居留者的外國人才具有實際誘因，世界前200名大學畢業生還可申請個人工作許可，對於剛畢業或中高階專業人才來說，只要在台工作一段時間就有可能快速申請永住，學歷也可折抵年限，有助於吸引AI人才畢業後選擇在台灣工作，尤其是那些希望留在亞洲或建立長期生活基礎的國際人才。

    AI人才的「聚集經濟」

    進一步從產業戰略來看，台灣要競爭AI人才不能只靠薪資水準，但台灣的優勢是擁有全球最強的邊緣運算（Edge AI）硬體生態系，更是台積電、聯發科所在地，選擇在台灣可以參與從晶片設計到伺服器製造的最前線，這是前往日本或新加坡就業無法提供的環境優勢。隨著NVIDIA、AMD、Google及 Microsoft 接連在台設立研發或AI資料中心，台灣正形成一個AI人才群聚的磁吸效應，國際人才來台不再是進入單一公司，而是進入一個全球AI供應鏈的核心圈，人才產生的「聚集經濟」（Agglomeration Economies）遠高於單純的簽證福利，這才是吸引AI人才落地台灣的關鍵。另一方面，政府正推動「AI 算力共享平台」，透過提供強大的GPU算力資源給來台工作的研發團隊，降低創業與實驗門檻，也是吸引技術導向人才的重要籌碼[2]，再加上2025 年底三讀通過《人工智慧基本法》[3]，都是台灣推動 AI 研發、基礎建設與人才培育的重要法律依據。

    不過，人才法規優化僅只是第一步，如何在保護資安的前提下，兼顧AI算力與資料數據開放，並將台灣傳統的企業文化轉向更現代化的組織管理，才能留住習慣彈性、高容錯的頂尖AI人才。透過更彈性的法規、完整的產業供應鏈、充分的AI算力，台灣才能有望成為受到全球AI開發者青睞的實作基地。

    資料來源：

    1.國家發展委員會：「【新修正之《外國專業人才延攬及僱用法》】115年1月1日正式施行」。

    備註：

    [1] 參考資料：日本出入國在留管理廳：特殊高技能人才系統（J-Skip）

    [2] 參考資料：數位發展部數位產業署：「數位產業跨域軟體基盤暨數位服務躍升計畫」。

    [3] 參考資料：2025/12/24數位發展部：「立法院三讀通過《人工智慧基本法》 構築我國AI創新與安全治理基石」

    作者：吳碧娥
    現任：北美智權報主編
    學歷：政治大學新聞研究所
    經歷：北美智權報資深編輯

    驊訊電子總經理室特助

    經濟日報財經組記者

    東森購物總經理室經營企劃

    延伸閱讀&電子報訂閱連結：

    因《北美智權報》服務形態改變，自2026年2月1日 (《北美智權報》397期) 起將暫停於UDN雜誌上架。如有持續閱讀需求，請移玉步至《北美智權報》官網，謝謝。

    【詳細內容請見《北美智權報》396期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

台灣人赴日免稅結帳「1舉動」獲店員狂讚 網友：好貼心學起來

兆豐銀行再獲 ISO 22301 國際驗證 以國際標準強化營運韌性

美國打擊依賴社福移民 將暫停俄泰等75國簽證辦理

美國國務院：1月21日起暫停75國簽證辦理

相關新聞

從液冷鼻祖IBM 497號專利看現代液冷伺服器

現代資料中心的冷卻體系最早可追溯至 1960 年代的「電腦機房」，當時受限於低運算密度，傳統氣冷方案足以應付需求。雖然浸沒式液冷技術早在 1940 年代便已應用於高壓變壓器（high-voltage transformers），而 IBM 亦於 1960 年代率先針對大型主機開發出首套直接液冷系統（Direct Liquid Cooling）。

從 Azurity v. Alkem (Fed. Cir. 2025) 案看 「consisting of 」的專利範圍解釋

連接詞 consisting of 將專利範圍排除了其他成分的存在。在專利審查過程中，發明人所提出的任何解釋、闡述或限定都是相關的，因為專利範圍解釋的作用在於捕捉已被揭示、描述並獲得專利的實際發明範圍。Alkem 公司刻意使用了微量的丙二醇意圖規避 Azurity 公司的專利，然而，法院對事實的認定超出了 Alkem 公司的預期。你以為的迴避不是迴避，你放棄的東西要不回。

2026-2029年全球記憶體產業戰略分析：Nvidia Vera Rubin投產與AI超級週期下的供應鏈重構

全球半導體產業在 2026 年進入了一個被定義為「結構性重置」的關鍵轉折點。這一變革的核心動能不僅僅來自於市場對算力的需求，更源於記憶體架構從「通用存儲」向「運算核心組件」的本質轉變。隨着 Nvidia (輝達) 的 Vera Rubin 平台進入全面投產階段，全球記憶體產業迎來了自 1990 年代以來最強勁的「超級週期」。

中國外觀設計合案申請規範 (中)

中國知識產權局(CNIPA)因應世界潮流，修正專利法關於外觀設計規範，引入合案申請制度，目的是能更體全面保護設計。為此，CNIPA也釋出指引，除介紹合案制度的相關規定外，也列出諸多案例，使申請人可更清楚相關規範。

以實例分享 台廠的營業秘密可透過美國法律取得保障

近日外傳台積電遭前高階主管將相關製程技術營業秘密攜往美國。雖然台積電已通報台灣執法單位開始偵辦，但事實上，台積電亦可選擇在美國興訟，因為美國法律保護外國廠商的營業秘密。經由上述事件，本文欲介紹一件兩造主要當事人皆為台灣廠商的美國營業秘密侵害糾紛案。

AI神助攻！淺談文件及專利稿翻譯領域如何與AI協作

人工智慧（artificial intelligence, AI）迅速發展不僅帶來科技躍升的興奮感，也帶來工作可能流失的恐懼感。本文旨在講述機器翻譯（machine translation, MT）與生成式AI（generative artificial intelligence, Gen AI）如何影響文件翻譯領域之實務發展，並於文末進一步分析AI在專利稿翻譯上如何成為得力助手。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。