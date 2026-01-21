2026全球AI人才競爭白熱化：台灣攬才修法的三大變革

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

面對AI時代的全球人才爭奪戰，台灣正處於一個關鍵的轉折點。2026年1月1日《外國專業人才延攬及僱用法》修正案的正式施行，台灣不僅在法規上進行了大規模的「解套」，更試圖將台灣在半導體的霸權地位，轉化為吸引全球AI軟體與應用人才的磁吸力。

為提升整體產業競爭力，立法院於2025年三讀通過《外國專業人才延攬及僱用法》修正案，並由行政院公告將於2026年1月1日正式施行。此舉旨在吸引具專業技能的外國專業人才及外國特定專業人才來台發展，並鼓勵其長期留台，修法重點包括：擴大適用對象範圍、放寬工作許可及永久居留申請門檻，以及強化外籍人士在台的勞動與社會權益保障。

攬才專法的三大「AI 友善」變革

《外國專業人才延攬及僱用法》被視為「攬才專法」，從法規競爭力來看，2026 年的新制直接鎖定AI產業最需要的「高流動性」與「高技術」特性，以三大友善AI人才的變革，解決了過去諸多法制上的痛點：

1. 「全球菁英」居留極速通道：

針對年薪達 600 萬台幣以上的高階AI研發人才，將永居申請年限縮短至 1 年。這讓台灣在爭奪矽谷或歐洲頂尖科學家時，具備了與新加坡、日本（J-Skip 制度）平起平坐的行政效率。

具體作法：放寬外國專業人才及外國特定專業人才申請永久居留之規範，縮短居留期間條件，例如：取得我國副學士以上學位之畢業僑外生，得折抵申請永久居留之連續居留期間1至3年；放寬具一定條件之外國特定專業人才，例如全球菁英居留1年得申請永久居留。不過，全球菁英具體資格條件目前仍待主管機關公布。

2. 開放「數位遊牧」（Digital Nomad）簽證至 2 年：

AI時代許多開發者傾向遠端工作。新制將簽證延長至 2 年，能吸引國際「AI 遊牧族」來台落腳，藉此增加他們與台灣本土企業協作、甚至後續落地創業的機率。修法後將提升遠端工作者延長留台之意願，

具體作法：數位游牧簽證效期由最長效期6個月延長至最長2年，對來台之遠端工作者提供更為方便的選項。若是為台灣境內事業單位或雇主提供勞務，應依法向勞動部申請工作許可。

3. 保障與福利「國人化」：

新制打破了「永居後才能領勞退」的限制，讓外籍人才從上班第一天就能提撥勞退金。外國專業人才及外國特定專業人才無須取得永久居留，即可適用勞工退休金新制，這種「社會安全網」的建構，對於重視長期生活品質的歐洲或美籍資深工程師極具吸引力。

具體作法：