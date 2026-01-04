全球專利人才荒：產、官、所大搶人 不拚高薪拚什麼？

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

在當前全球知識經濟與技術主權競爭白熱化的時代，專利制度已從單純的法律保護機制，演變成國家戰略競爭的核心工具。根據世界智慧財產權組織（WIPO）發布的最新統計數據，2024年全球專利申請量達到了370萬件的歷史巔峰，標誌著創新活動在複雜的地緣政治環境中展現出強韌的成長動能[1]。然而，與專利申請數量爆炸式成長形成強烈對比的，是全球範圍內專利從業人員（包括專利師、專利律師、專利審查人員、及專利工程師）供給的嚴重匱乏。這種人才供需失衡的現象，不僅發生在台灣，美、歐、中等主要智財體系亦面臨程度不一的結構性危機[2]。針對此一議題，筆者試圖深入剖析國內外專利人才短缺的深層成因，並結合政策改革、生成式人工智慧（Generative AI）技術賦能及職涯環境優化，提出一些具體的解決方案。

全球專利人才市場之現狀與供需缺口評估

在全球創新版圖中，專利申請量是衡量研發活力的重要指標，但處理這些申請案的「智力基礎設施」卻正趨於枯竭。這種短缺現象呈現出顯著的區域性差異與共同的結構性挑戰。

全球與主要智財體系之數據對比

專利從業人員的短缺在美國顯得尤為嚴峻。統計顯示，美國執業律師中僅有不到2%具備專利律師資格，而新註冊專利律師的人數在2008年至2018年間下降了50%[3]。這種大幅滑落的主要原因在於，具備科學或工程背景的人才更傾向於直接進入薪資極具競爭力的科技產業，而非耗費多年取得法律學位[4]。相較之下，中國雖然在政策驅動下迅速擴張其代理人規模，截至2024年6月已有約34,000名執業專利代理人，但面對每年超過150萬件的發明專利申請，人均工作量依然處於超負荷狀態[5]。

智財體系 2024年預估專利申請量 執業專利從業人員數量 關鍵趨勢與人才預警 資料來源 中國 (CNIPA) 1,500,000+ ~34,000 (執業代理人) 申請量增速領先，代理人缺口仍大 [6] 美國 (USPTO) ~600,000 ~51,807 (註冊執業人員) 新進人員十年減半，面臨退休潮壓力 [7] 歐洲 (EPO) ~199,264 N/A (EQE合格率不穩) 考制模組化改革中，技術領域高度集中 [8] 台灣 (TIPO) ~70,000 執業專利師557人(截至2025/12/26) 長期錄取率約10%，人才流向半導體業 [9]

表1. 2024 年全球主要智財體系在專利申請量與專業人才供給量方面之統計與比較；整理／製表：北美智權報 李淑蓮

台灣專利師與工程師人才困境之剖析

台灣作為全球半導體與精密製造的重鎮，其專利產出密度極高，但人才端卻面臨「進不來、留不住」的雙重困境。專利師國家考試自 2008 年施行以來，因考試科目繁雜且錄取門檻僵化，導致執業人數成長緩慢[10]。此外，科技產業（如台積電、聯發科…等等）對工程人才的強力磁吸效應，使得具備撰寫專利能力的高素質理工畢業生優先選擇進入研發部門，而非事務所或是企業的智權部門[11]。

薪資現況對比：專利與研發的顯著差距

在高科技產業發達的經濟體中，理工人才的分配呈現出顯著的偏向性。2024年台灣工程師缺口高達 3.4 萬人，這導致任何與科學（物理、化學、電子等）相關的畢業生都成為企業搶奪的目標。由於半導體產業的年薪中位數已達 181 萬台幣，且在美國甚至可能高出十倍，這讓專利事務所、智權部門、以及官方智權相關行政部門，必須面對極高的機會成本[12]。

相比之下，專利事務所的薪資明顯較低。就剛入行起薪而言，學士學歷專利工程師剛入行平均月薪約 34k～35k (新台幣，下同)，碩士學歷約 42k～49k；隨著年資增長，專利工程師年資累積 7 年以上年薪可達 830k ~ 1200k；大型事務所資深人員（10年以上經驗）月薪雖可達 100k至150k，年薪上看3000k，但僅限於少數頂尖人才[13][14]。

低薪的主要原因為受成本限制影響。事務所因受限於市場行情，一般發明專利服務費約 1.5 萬元，其中分配給專利工程師的撰稿成本上限僅約 5,000 元，限制了事務所提供高額底薪的空間[15]。

AI領域的崛起進一步加劇了此一現象，資深AI研究人員的待遇甚至可比擬NBA頂尖球星，導致理工背景學生在評估職業選擇時，專利領域往往因其較長的培訓週期與複雜的法律考試而被排除在外[16]。

制度高牆的鬆動：全球專利考制從「排他篩選」轉向「專業彈性」

長期以來，專利執業人員資格考試被視為人才供給的「窄門」，但面對日益嚴峻的人才荒，各國政府已開始著手拆除這些制度屏障。

(1) 台灣：告別「普通物理與化學」，迎來實務導向的新制

台灣的專利師考試制度在2024年迎來了具備里程碑意義的變革。考量到現行考科與實務脫節，且「普通物理」與「普通化學」對資深理工人才回流智財界形成不必要的障礙，考試院已修訂相關規則，正式將考科從傳統的7科進行大幅精簡與優化。

最重要的改變在於取消了備受爭議的基礎學科（物理、化學），轉而強化實務應用。新制將重點聚焦於專利法規、審查基準與專利撰寫實務，並引入更具彈性的「科目及格制」。根據最新的錄取統計，雖然錄取率仍維持在精準篩選的水平，但由於考科與理工人的實務銜接度提高，報考意願已有回升趨勢。此外，智慧財產局（TIPO）正積極推動將 TIPA 能力認證與國考部分科目免試進行掛鉤，試圖建立一個更具階梯性的取證路徑。[17]

(2) 歐洲：2025年正式啟動的EQE現代化改革

歐洲專利局（EPO）針對被詬病已久的歐洲合格考試（EQE）進行了數十年來最大的翻修。2025年起，新版EQE考試制度正式上路，全面取代過去被批評「設計過於技術化且時限非人性」的舊考制。

新制將考試拆解為5個模組（從基礎模組到高級策略模組），其核心邏輯是「漸進式取得資格」。考生不再需要一次性面對高壓的馬拉松式考試，而是可以根據職涯進度逐年通過模組。這種設計直接回應了過去約20%考生因連續挫敗而離職的痛點，有效降低了人才在長達三年的培訓期中流失的風險，並將考核重點從「速度與記憶」轉向「法律策略與諮詢能力」。[18]

(3) 中國：放寬報考門檻與數位化考試的普及

中國國家知識產權局（CNIPA）為了因應每年數百萬件專利的審查壓力，持續放寬報考資格。目前的最新趨勢是允許理工科在校研究生（碩、博）提前報考，將人才培育的時程提前至校園階段。

此外，中國的專利代理師考試已全面數位化，且其成績有效期（三年內通過所有科目即可）與近三成的錄取率，使其成為全球最具吸引力的智權人才准入制度之一。2024年的統計數據顯示，這種高度彈性的制度讓中國執業代理人數突破3.4萬人，成功緩解了基層專利撰寫的勞動力缺口。[19]

職業倦怠、環境僵化與工作文化

專利撰寫工作以其極高的邏輯強度、時效壓力及「可計費工時」（Billable Hours）文化而聞名。調查顯示，儘管 72% 的法律專業人員偏好遠距工作，但仍有大部分的事務所要求實體辦公，這種對「辦公室出席」的執著與新世代人才對工作彈性的追求產生了嚴重對立[20]。此外，專利工程師在職業早期往往承擔大量枯燥的文書工作，若缺乏明確的職涯晉升路徑或跨領域學習機會，極易產生職業倦怠 [21]。

技術變革：生成式AI對產能提升與職能重定義

面對專利人才的嚴重短缺，技術工具的進步提供了緩解壓力的解方。2024至2025年被視為專利AI工具從「實驗性」轉向「基礎設施化」的分水嶺。

AI 導入對產能的具體量化貢獻

生成式AI與Agentic AI正在徹底改變專利生命週期的各個階段。研究顯示，導入先進AI撰寫與分析工具後，企業及事務所能在不增加員工數的前提下，可將專利產出效率提升約30%。具體而言，AI 在檢索環節能節省50%至80%的時間，而在初稿撰寫與說明書生成的環節則可縮短20%至40%的作業週期 [22]。

工具類別 代表性功能與應用 產能提升/成本降低 關鍵影響因子 資料來源 撰寫輔助 (Drafting AI) 自動生成請求項樹狀圖、說明書初稿、圖說編號 撰寫週期縮短 20-40% 減少文書瑣事，強化品質一致性 [23] 檢索與分析 (Search AI) 跨語種語意搜尋、FTO風險評分、先前技術分析 搜尋效率提升 50-80% 跨越關鍵字限制，發現非顯而易見關聯 [24] 審查與監控 (Monitoring) 自動比對官方意見、追蹤競爭對手佈局、圖表比對 減少人力覆核成本 實時預警技術侵權風險 [25] 行政與流程 (Automation) PAIR 系統對接、格式自動校對、期限管理 單案成本降低 25% 降低人工操作失誤與延遲風險 [26]

表2. 2025 年主要專利 AI 工具之職能及其產能價值；整理／製表：北美智權報 李淑蓮

從「寫作者」到「策略顧問」：人才技能的轉移

AI 的普及並不意味著人類專業知識的貶值，而是要求從業人員進行「職能向上移轉」。未來的專利工程師必須具備與 AI 協作的能力，能夠評估 AI 生成內容的法律精確度，並在「人機協作」模式中專注於高價值的法律策略諮詢與侵權論證[27]。這意味著人才短缺的問題可能從「量」的不足轉化為「質」的錯置 — 即市場急需具備數位素養且能駕馭 AI 工具的高階戰略人才。

針對台灣專利人才短缺的困境，筆者建構了一套涵蓋考試體制、產學銜接、技術升級、薪酬誘因及職涯重塑的五大面向解決方案。這套多元策略旨在從制度根源出發，並結合當前 AI 趨勢，重新定義專利產業的吸引力與競爭力。

考試與准入制度之現代化改革

首先，在考試與准入制度的改革上，核心目標在於降低不必要的門檻，並與國際接軌。參考中國與歐洲的成功經驗，台灣應推行「科目及格制」，允許考生分年通過不同科目並保留成績五年，以緩解理工人才同時應對多學科考試的壓力。此外，應研究建立「專業分流」與「免試路徑」，針對資深審查官或具備特定技術領域博士學位的專家，提供快速取證機制[28]。在報考資格上，則可強化理工學歷要求，並調整考科權重，減少通才型學科，增加實務專業比重，確保取得證照的人才具備核心技術理解能力[29]。

產學銜接與人才培育生態系

在產學銜接與人才培育方面，應致力於建立誘因，防止人才流向研發職位。透過鼓勵理工學院與專利師公會、TIPA 合作，將專利實務納入 STEM 教育體系，並提供實習機會，讓學生提早看見職涯價值。針對高階技術人才短缺，可評估優化法規，吸引並轉化在台的優秀外籍研究人才投入專利領域。同時，應強化 TIPA 認證的市場價值，透過政策引導讓認證與企業內部的晉升或薪資掛鉤，提升證照的實質誘因。

AI 技術輔助與產能革命

面對人力負擔，AI 技術的導入是觸發產能革命的關鍵。相關單位可選擇數家代表性事務所與企業智權部門進行 AI工具實測，並產出《AI 專利實務應用指引》以協助產業轉型。官方端（TIPO）則應推動數位化自動銜接，開放 API 介面減少與代理人之間的溝通成本。在追求效率的同時，必須同步建立「人機協作」的倫理與品質控制流程，由專業專利師介入審核，確保 AI 生成的內容能維持高標準的法律品質。

薪資結構與獲證獎金之競爭力

針對人才爭奪戰，薪酬制度的革新已成為事務所與企業智權部門的共同手段。許多事務所捨棄傳統制度，改採靈活的混合薪酬模型，例如以「6:4」底薪與浮動比例，依據撰稿價值與撰稿量決定，或「保底加無上限抽成」來激勵高效能人才。在企業端，則透過階段性重賞，如美國獲證單案最高可帶來 4 萬元的額外獎金，利用顯著的經濟效益留住優秀的內部工程師（In-house PE）。

職涯環境優化與留才機制

最後，職涯環境的長期優化是留才的基石。企業應推動「雙軌職涯發展」，賦予專利工程師與研發人員對等的晉升路徑與經營參與權，打破行政人員的刻板標籤[30]。管理面則應引入混合辦公與彈性工時框架，以適應現代勞動需求並提升留任率[31][32]。最終，應透過《專利師法》的修法，擴張業務範疇至商標代理、資產評價及訴訟代理，藉由擴大產業價值鏈，全面提升專利師的職業尊榮感與收入潛力。

專利從業人員的角色差異化與體制比較

筆者認為，探討不同智財體系對人才定義的哲學差異，才能找出最適合本土環境的改革方向。

美國模式：專業分工與雙軌制之優勢

美國將專利從業人員分為「專利代理人」（Patent Agent）與「專利律師」（Patent Attorney）。代理人只需具備理工學位並通過專利考（Patent Bar），即可處理撰寫與程序事務；律師則需具備 JD 學位並通過州律師考[33]。這種制度允許大量技術人才在不需負擔法律學位成本的前提下進入行業，有效緩解了基層撰寫勞動力的短缺。

比較項目 專利代理人 (Agent) 專利律師 (Attorney) 產業配套意義 資格要求 理工學位 + 專利考 理工學位 + 法學博士 + 雙考 確保技術與法律專業分流 法律權限 USPTO 內行政程序與撰寫 全方位法律諮詢、訴訟、合約、授權 律師處理高階策略，代理人處理執行 成本與收費 較低，適合中小型企業 較高，針對訴訟與複雜策略 提供市場多樣化的價格選擇 資料保密性 狹義代理人與客戶特權 廣義律師與客戶特權 (Privilege) 律師在法庭攻防中具備更強保護力

表3. 美國專利從業人員之專業分工與雙軌制優勢；資料來源：The Difference Between A Patent Agent And A Patent Attorney Explained, TT CONSULTANTS, March 28, 2023；整理／製表：北美智權報 李淑蓮

筆者認為，台灣應評估台灣是否應借鑒此種「二元化」結構，在現有的「專利師」制度外，強化「專利工程師」的法定地位，或建立更明確的職能授權，以吸引不願考取完整法律資格（專利師證照）但技術精湛的工程師長期留任。

中國與歐洲體系之啟示

中國近年來透過「異業結合」與「理工門檻」的政策，迅速壯大其智財服務業。中國專利代理人考試明確限定理工背景，且在取得資格後需在一年的連續實習後方可執業，確保了實務能力的銜接[34]。歐洲則正進行 EQE 的模組化改革，將考試拆解為 M1-M4 四個模組，並允許在一年的實務經驗後即參加基礎科目（Paper F），這種「漸進式」的資格取得過程，顯著降低了人才在長達三年的培訓期中因挫折而流失的風險[35]。

結論與展望

解決專利工程師與專利師人才短缺的困境，是一場關於「制度彈性」與「技術轉型」的競賽。在理工人才被科技大廠高度壟斷的現實下，專利界不能僅靠傳統的「法律使命感」來感召人才，而必須提供具備競爭力的薪資福利、更為科學的准入路徑、以及人機協作的高效工作模式。

筆者建議，台灣乃至全球主要智財體系應逐步打破僵化的考試瓶頸，利用 AI 技術釋放被瑣事禁錮的智力產能，並藉由職涯環境的現代化，重新定義專利從業人員的社會價值。此外，專利界難以在「底薪」直接勝過研發，但透過「高額撰稿獎金制度」、「極具競爭力的彈性工時」以及「跨法律與技術的雙軌職涯規劃」，仍能吸引特定追求生活品質與跨領域專業的理工人才。

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

