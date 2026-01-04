不再只是泡沫！MIC預言2026年AI走進日常：從眼鏡、無人機到人形機器人的科技新賽局

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

盧頎╱北美智權報 編輯部

資策會產業情報研究所（MIC）近日舉行《2026資通訊產業趨勢》記者會，揭示生成式人工智慧（Gen AI）與大型語言模型（LLMs）正以驚人速度從雲端滲透至邊緣終端，全面啟動資通訊產業的結構性重組。從先進製程產能連續4年高成長，到人形機器人與量子運算的商業化驗證，2026年將是 AI 應用從「試點」轉向「規模化落地」的關鍵里程碑。在這一波由AI驅動的軍備競賽中，台灣憑藉在半導體、伺服器及無人機系統等關鍵領域的技術實力，不僅成為全球供應鏈的戰略核心，更將在資安與資訊服務產值雙雙破紀錄的浪潮下，迎來前所未有的轉型契機。

資策會產業情報研究所（MIC）於12月18日舉行《2026資通訊產業趨勢》記者會，會中第二場演講[1]由MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊分享2026年資通訊產業十大重點科技趨勢。整體而言，生成式人工智慧（Gen AI）與大型語言模型（LLMs）應用將快速擴張，全面推動半導體與資通訊產業結構重塑。從先進製程、AI伺服器到邊緣運算、智慧終端、無人機系統與資安相關服務，台灣供應鏈在多項趨勢中均具備重要的戰略位置。

趨勢一：

AI需求持續帶動半導體產業，3奈米以下製程產能連續四年成長率超過4成

林柏齊指出，隨著Gen AI與LLMs訓練需求持續擴張，AI伺服器出貨成長明顯優於傳統伺服器，並同步放大對GPU、ASIC與HBM等高效能晶片需求。由於高密度運算元件大量導入，AI伺服器單機晶圓消耗顯著高於傳統伺服器，使先進製程晶圓需求高速擴張、倍數增長。

圖1. 2022Q4～2026Q4中各奈米等級晶片的統計數據，3奈米以下晶片產能呈上升趨勢；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12

林柏齊表示，從圖1的產能配置觀察，3奈米以下製程產能自2023年起，年成長率連續四年超過4成，直接推動先進製程產能擴張與產能結構轉移，由過往以行動裝置為主的應用結構，將逐步轉向以雲端資料中心與AI運算為核心。

另一方面，因半導體設備、材料與良率爬升成本均居高不下，加上晶片大廠與雲端服務業者（CSP）自研AI晶片優先綁定先進產能，先進製程資源高度集中於AI應用，對非AI應用之高階晶片形成排擠。在產能高度集中於少數國家與大廠的情況下，先進製程被各國視為戰略性資產，相關投資布局、出口管制與供應鏈安全議題同步升溫，推升整體供應鏈成本與價格。

趨勢二：

雲端業者、新創主權AI加速採購，AI伺服器出貨將達450萬台

林柏齊表示，展望2026年伺服器市場發展，全球由AWS、Google、Meta、Microsoft、Oracle與阿里巴巴等雲端服務大廠以及眾多AI新創業者領銜，規劃數千億美元的資本支出，持續對AI伺服器積極採購，無論是用於自建資料中心或是外部採購AI算力的形式，藉此擴充運算資源並推出多樣化AI服務。也因此，在指標業者持續擴大資本支出下，MIC預估2026年整體伺服器市場出貨量將推升至1,500萬台，其中AI伺服器占3成比重、達450萬台。

圖2. 此圖為呈現雲端服務商與國際AI新創和GPU運算供應商在創建AI應用市場的合作模式；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12

林柏齊指出，對台灣產業而言，將受惠於AI伺服器採購升溫而保持台灣相關供應鏈的出貨量與產值；而各家業者持續精進產品技術，包括機櫃級AI平台帶動散熱與電源供應方案的升級，先進液冷與高壓直流供電將成為高密度AI運算平台穩定運作之關鍵，這也將讓台灣關鍵零組件供應商受惠並擴大市場機會。

趨勢三：

AI Box垂直產業算力需求旺盛，邊緣AI硬體滲透率接近2成

林柏齊指出，隨著AI訓練與推理基礎建設更為完備，催生出更多商用的AI解決方案持續往各垂直應用領域推展。在技術面，邊緣AI晶片的效能於過去兩年之間有明顯突破，加上中小型AI模型愈來愈成熟，導致很多需要放上雲端的推理任務，開始有效地下放到邊緣端執行。而在應用面，包括製造、醫療、零售等行業，都出現高效率、低延遲的AI使用場景，並在資料隱私、模型主權這些議題推動下，企業對在地化、可控性的邊緣運算需求提高。

圖3. 依據四面向推估AI Box產品將會大量出現；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12

林柏齊表示，預估2026年邊緣AI硬體的滲透率將朝向2成前進。對於台灣產業而言，可以用不同思維布局AI Box領域，例如AI晶片大廠部分可加入其成熟軟硬體生態系。台灣IPC業者則可透過AI技術與晶片加值現有強固型產品與客製化成本優勢；以圖3可知，AI晶片新創以高能效晶片區隔，繼續與策略夥伴合作競逐市場份額。

趨勢四：

走入日常成為穿戴新亮點，預估AI眼鏡出貨達950萬副

林柏齊指出，AI眼鏡隨著Meta等業者產品開始熱賣，已經走出小眾市場，同時出現兩個關鍵變化 — 第一是品牌業者對於產品定位的改變，從實驗性質的方向改成賦予更明確的定位；第二是產品的關鍵技術成熟而帶動成本結構下降，包括低功耗運算晶片量產，以及感測器與鏡頭模組的能力提升，這兩項技術帶動AI眼鏡的量產成本降低，將讓更多消費性電子品牌業者會更積極地布局AI眼鏡。

圖4. 目前已有四家大廠推出AI眼鏡，MIC預估未來將有更多業者加入；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12

林柏齊預測，2026年將有更多業者推出商用AI眼鏡，整體市場規模將達到950萬副。對台灣產業而言，AI眼鏡並不算是新的硬體，已有多家業者推出產品或者發展整機代工業務，台灣業者除了爭取硬體製造與銷售業務外，也可開發一般消費者或企業端應用內容與服務方案，搶攻新裝置帶動的軟硬體商機。

趨勢五：

民主國家積極發展軍用無人機部隊，市場規模達250億美元

林柏齊表示，於2014年持續延燒至今的烏俄戰爭讓各國了解無人作戰系統應用在現代作戰的重要性，各國不僅大規模採購無人機裝置，更積極投入開發並部署專屬的軍用無人機部隊，其中包括培養與訓練飛手以及系統管控人員。因此，台灣同樣也積極編列無人機採購預算，國防部軍備局在11月27日宣布將在2026～2027年間採購共48,750架、總金額達新台幣500億元的無人機，目標為強化國防並發展自給自足的軍用無人機供應鏈，同時也將供貨給海外的民主國家盟友。

在各國政府積極布局下，林柏齊預估2026年軍用無人機的市場規模將達250億美元，而在國家支持下，台灣廠商預計也將積極地朝向重要的無人機三晶二軟關鍵技術 — 包括飛行控制晶片及模組、通訊晶片及模組、衛星定位晶片及模組、飛行控制軟體、地面控制軟體等來突破、強化整體產品的國際競爭力。

趨勢六：

2030年可望邁入人形機器人量產年，全球市場拚破百萬台出貨量

林柏齊表示，隨著各國公私部門加速協力打造「物理AI」（Physical AI）基礎設施，人形機器人正迅速從實驗室與概念階段走向商業化，根據MIC最新研究，預計到2030年，全球人形機器人出貨量將超過百萬台。

從產業結構來看，人形機器人的崛起不僅帶來硬體製造與機構模組廠商的新機會，也催生出平台／作業系統（ROS）、AI模型與行為庫提供商以及場域整合SI（系統整合商）。而其中一個被視為關鍵的商業模式，是所謂的「Robots-as-a-Service（RaaS）」－也就是企業不必一次性購買機器人，而改以「訂閱／租賃」方式取得機器人服務，如此一來，即使是中小企業，也能因為門檻低、初期投入成本小，將自動化導入生產、倉儲、物流、服務等場域，進而推進量產與大規模擴散。

展望2030年，林柏齊指出，人形機器人若成功進入量產與商業導入階段，將可能催生新的產業與職業形態 — 「機器人即服務商」（RaaS provider）、場域整合系統商、AI模型／感知模組供應商、機器人行為訓練師等新職種將浮現，整體供應鏈、平台與應用整合能力將成為競爭關鍵，而不再只是單純硬體製造實力。

趨勢七：

低軌衛星的商用數量上看1.2萬顆、寬頻服務用戶預計突破1,000萬

林柏齊指出，2025年低軌衛星寬頻服務可覆蓋且可商用的國家持續增加，網路傳輸速度也持續提升，2026年預計除了領導業者Starlink持續拓展國際服務據點外，Amazon Leo與其他業者也將加入商用行列。MIC預估全球商用低軌衛星的在軌數量也將因此達到11,650顆，由圖5可知，這同時會帶動全球低軌衛星寬頻用戶數朝千萬訂購戶的里程碑邁進。

圖5. 2022～2026年衛星寬頻用戶數持續遞增；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12；Starlink、Amazon Leo

在此發展下，林柏齊表示，對於寬頻產業之影響有兩個層面 — 第一是全球可服務範圍擴大，加上例如美國的寬頻基建補助（BEAD）也納入低軌衛星（占整體預算補助金額約2成）技術，使其將成為傳統固網寬頻包括FTTH / Cable Modem等技術在特定市場中的新競爭對手；第二是衛星通訊的重要性提升，國際行動通訊標準組織3GPP等機構正把非地面網路（NTN）規格與下世代6G通訊結合，未來寬頻的應用將朝向海地星空一體化與更多元的面向發展。許多台灣廠商看好衛星寬頻兼具商業與國防價值的優勢，投入到此領域開發關鍵衛星通訊零組件、訊號接收裝置等產品。

趨勢八：

2026年量子電腦進入商業驗證階段，量子+AI應用將大量出現

林柏齊表示，量子運算、量子電腦作為各國關注的關鍵新興科技，尤其通用型量子電腦將成為美、中兩國科技競爭的新戰場，期望可以藉由政府研發資源與科技政策的推動，來取得該國在量子電腦系統標準與規格的發言權。除了政府政策之外，大廠的投入與競爭也將進入白熱化階段，包括超導體、離子阱、光子等，背後皆有推動的企業進行商業驗證，包括：量子運算的相干時間、擴展性、錯誤率，以及操作的環境條件（如操作的溫度與壓力），都成為影響通用型量子電腦最終發展樣態的產業關鍵因子。

林柏齊指出，量子電腦預期成為新型態的高速運算基礎設施，如以下世代的高速運算基礎設施的角度來看，量子電腦除了核心的量子晶片之外，包含冷卻設備、雷射系統設備、位元電子控制設備、單光子源設備、光子探測器等設備等，高階光學設備的製造能力，以及運算設備的硬體系統集成，也成為台灣進入此一潛力市場的關鍵要素。

趨勢九：

AI攻防升溫帶動資安升級，台灣資安產值以近12%成長率強勢成長

面對Gen AI帶動的攻擊鏈升級，全球企業正進入全新的「AI攻防競逐」時代。林柏齊指出，傳統仰賴人工分析的資安營運中心模式（Security Operations Center, SOC）已難以因應Gen AI大幅降低攻擊成本並擴大的攻擊規模。釣魚詐騙、身分冒用與深偽社交工程將因Gen AI的存在更難被偵測，因此，企業對即時偵測與自動化應變的需求快速提升 — AI SOC、XDR、SOAR與自主訓練的AI模型正成為強化營運韌性與信任治理的核心能力。

林柏齊進一步指出，AI導入正在重塑資安產業結構 — 第一，AI驅動的威脅偵測與事件抑制，使企業能在多雲與混合環境中維持一致的安全治理；第二，託管式資安服務供應商（Managed Security Service Provider, MSSP）與SOC as a Service快速成長，服務由人力密集轉向模型與流程驅動，平台化能力成為主要競爭焦點；第三，AI攻防自動化、模型驗證與第三方風險治理需求上升，帶動台灣資安廠商在產品工具、專業服務與場域化方案出現新成長動能。

在此趨勢帶動下，台灣資安產值展現強勢擴張，預期規模自2025年的604億元預期提升至2027年的749億元，2024～2027年CAGR達11.7%。林柏齊強調，AI應用所帶來資安產業的成長，將成為2026年最具策略價值的資通訊成長板塊，也是企業邁向自主化安全營運的重要里程碑。

趨勢十：

企業對AI投資持續攀升，帶動資訊服務產業營收上看7,200億新台幣

林柏齊表示，根據MIC最新調查，隨LLMs模型快速進展，企業對於AI應用認知度普遍提高，2025年已有約四分之一國內企業實際針對AI應用進行投資，投資家數比例較2024年成長近五成。

圖6. 台灣企業目前投資AI家數與AI應用工具類型占比分析數據；資料來源：MIC資通訊產業科技中心主任林柏齊於《2026資通訊產業趨勢》簡報資料，2025/12

另外，林柏齊也提出，有部分企業雖未正式導入AI應用，但員工私底下使用AI工具提升工作效能；或是企業雖未導入AI，但也不禁止員工執行工作時使用各類AI工具[2]。上述情況顯示AI應用正從試點邁向規模化落地，預期2026年仍將持續上升，成為企業數位轉型的重要推力。林柏齊指出，根據MIC調查顯示，現階段企業導入AI以提升生產力與營運效率為核心目標，主要係集中在「文字生成、企業AI平台與程式碼生成」等三大關鍵應用，透過相關應用強化內部溝通、客戶互動、流程自動化、行銷內容產製與軟體開發加速等，並促使企業進行工作流程再設計。

面對AI技術推陳出新，多數企業意識到僅靠內部團隊難以掌握模型與基礎架構最佳建構方式。根據MIC調查，在規劃導入AI的企業中，超過半數業者傾向與具垂直領域知識、能提供深度客製與持續優化服務的資訊服務業者合作，以縮短導入時程、降低自行摸索的成本與風險，並透過與資服業者合作過程累積實戰經驗。

因應十大趨勢 林柏齊：AI還不會太快走向泡沫化

綜觀而言，根據上述對AI應用在2026年的演進推估，林柏齊表示，AI應用熱潮還不至於快速走向泡沫化；並，林柏齊建議，企業在擴大AI應用的同時，應持續高度關注「隱私與智財疑慮」、「AI系統安全漏洞與攻擊」，以及「AI被用於未經允許的惡意使用」等風險與信任管理議題。若能有效把控AI帶來的風險問題，也就是掌握AI治理能力，將能帶動AI應用管理新商機。

延伸閱讀：告別算力焦慮！資策會點名2026兩大硬核變革：矽光子與邊緣AI將如何引爆下一波創新需求？

備註：

作者： 盧頎 現任： 北美智權報編輯 學歷： 慈濟大學公共衛生系 經歷： 新文京出版大專院校教科書醫護編輯 宏典文化出版就職考試用書編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》395期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】