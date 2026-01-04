2025年美國專利法規相關事件回顧

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

黃蘭閔／北美智權 智權法規研究組

2025年正式迎來川普2.0，美國最高法院持續擱置101專利適格性相關案件，美國國會依舊沒有重大專利修法，但對USPTO及許多美國專利從業人員而言，2025可謂是變動劇烈、非常魔幻的一年。

回顧2025年美國專利法規相關事件，自其不變者而觀之，美國最高法院沒有重大的專利案件宣判，美國國會幾項專利修法提案依舊沒有闖關成功；然而，自其變者而觀之，川普重掌白宮的一年間變動紛呈、曾不能以一瞬。

進入2025年的第一個月，USPTO前朝公告的專利及商標新規費生效。隨後，新朝入主，為開拓美國政府財源，美國商務部長Howard Lutnick先是通知哈佛大學，其專利若係官方挹助計畫的研究產出，美國政府考慮行使介入權（March-in Rights），又表示有意依授權專利價值的1%-5%開徵專利稅；而USPTO副局長Coke Morgan Stewart代理局長職務期間，曾表示專利規費與部分專利的價值脫節，USPTO考慮調整規費結構，惟USPTO自訂規費權限的法源依據將於2026年落日失效，2026年會否再有後續發展，有待觀察。[1]

川普重掌白宮之後，雷厲風行推行多項措施，前述高爭議性的提案，2025年並無實質進展，卻也不免挑動專利業界敏感神經。假使拋開錢的問題不談，總的來說，2025年Patent Troll威脅論聲量轉小，美國專利政策主要反映華府主旋律，強調專利友善、專利所有權人友善，行政部門三大法規政策改變包括：USPTO放寬35 U.S.C.101專利適格性審查標準；IPR等USPTO PTAB授權後審理（Trial）程序規則，重新朝專利所有權人一方傾斜；美國公私上下全面擁抱AI。

關於35 U.S.C.101專利適格性判斷標準

川普任命的USPTO局長John A. Squires非常積極任事，2025年9月23日上任第一個全日工作天，即公開簽署兩件授權專利，一是分散式帳本加密貨幣技術發明專利，一是醫學診斷發明專利，兩個技術領域皆常面對專利適格性的質疑。同月26日再藉訴願複審合議小組（Appeals Review Panel，簡稱ARP）此一罕見程序，拿Ex parte Desjardins一案PTAB原決定示範，指該案ML模型訓練發明所需儲存空間減少、系統複雜度降低、可在保有先前任務知識的情況下有效繼續學習新任務，因請求項寫入前述模型本身的功能提升改良，滿足Alice/Mayo測試Step 2，故撤銷PTAB原決定新增的101核駁事由。[2]

接著到了10月9日，美國參議院司法委員會智權次級委員會召開聽證會，為《專利適格性恢復法》（Patent Eligibility Restoration Act，簡稱PERA）修法提案催生，Squires遞交書面記錄陳述書（Statement for the Record），指專利適格性審查標準對AI、量子運算之類的新興技術發展，乃至對美國國安，皆有影響，希望相關判準更加清楚明確、可預測。[3]繼而31日於AIPLA年會演講時強調，美國專利適格性分析有三支柱，即35 U.S.C. 100(b)規範的可予專利客體、美國聯邦巡迴上訴法院（United States Court of Appeals for the Federal Circuit，簡稱Fed. Cir.）Enfish案教示電腦數據結構具專利適格性、美國最高法院Alice與Mayo案提示的Something More原則。[4]

隨後，USPTO 11月4日正式指定Ex parte Desjardins一案ARP決定作先例意見，強調相對於35 U.S.C. 101，35 U.S.C. 102、103、112是限制請求項範圍的傳統適當工具，且如運算表現、學習、儲存、數據集、結構等的效能提升，皆是Alice/Mayo框架有利作成專利適格判斷的技術改良，是Alice案判決教示要找的Something More。[5]該月底公告修訂AI輔助發明的發明人判斷指引[6]，12月4日並發布兩份備忘錄，提示申請人可依37 CFR 1.132提交技術內容專利適格性宣誓書（Subject Matter Eligibility Declaration，簡稱SMED），以俾利用客觀證據文件克服101核駁。[7]

根據報導，先前被核駁的一些美國AI相關發明案，陸續接獲核准消息，並有純因101核駁廢案的申請案，相繼獲准恢復原狀、續行申請審查。儘管USPTO堅稱相關決定及公告都只反映既有審查作業標準，但有業界人士認為，這似乎應視作USPTO審查政策的重大轉向，過去因101問題未安排申請美國專利的發明項目，或許可重新檢視申請可能。[8]然而應一併注意的是，一發明在美國是否專利適格，並不是USPTO說了就算。美國聯邦法院一再重申，USPTO審查指南、各項指引對法院並無拘束力。換言之，即使USPTO立場轉彎，依舊存在准證專利在法院因101問題敗訴的可能，以Recentive Analytics該案判決為例，Fed. Cir.認定的101門檻，明顯高於USPTO新設門檻。[9]

只不過，即使是Fed. Cir.內部，也存在同一標準、各有心證的解釋分歧。Fed. Cir.前任法官Kathleen O’Malley退休當年曾公開表示，Fed. Cir.已盡力處理101專利適格性問題，談及美國最高法院遲遲未就相關問題給予進一步指引，甚至用了Absurd這個字詞來形容。這位Fed. Cir.前任法官，11月間與Fed. Cir.現任法官Richard Linn一起出席另場公開活動，後者直言，專利不是美國最高法院的專擅事務，甚至美國最高法院曾經的判例就是亂源。不管美國最高法院是不為、是不能，兩位法官皆認為，101爭議需美國國會介入解套。[10]

事實上，美國參議員Thom Tillis及其他美國國會議員，多年來一直想修訂35 U.S.C. 101法條，從根本解決專利適格性爭議，但因Big Tech、Big Pharma兩大陣營無法達成共識，始終沒有下文。不過Tillis身為共和黨籍參議員，屢次出聲反對川普及其部會官員談話、政策，已表態2026年不再參選，2025年所提編號S.1546及H.R.3152的PERA修法提案，當是他退休前最後一搏，加上大國科技競賽的焦慮感幫襯，論者以為，不是沒有通過的機會。

關於IPR等PTAB授權後審理程序規則

除PERA之外，美國國會還有其他專利相關修法提案，包括但不限於：編號S.2276及H.R.3269的《根除專利灌叢以促進競爭法》（Eliminating Thickets to Increase Competition Act，簡稱ETHICS Act），重點在限制藥品專利所有權人可用以提告的專利件數，目前尚未送出兩院司法委員會；還有編號S.708及H.R.1574的《2025恢復專利權法》（RESTORE Patent Rights Act of 2025），旨在恢復侵權訴訟永久禁制令，爭議不少，目前無推進跡象；編號S.1553及H.R.3160的《促進暨維護經濟關鍵美國創新領導力法》（Promoting and Respecting Economically Vital American Innovation Leadership Act，簡稱PREVAIL Act），是PTAB授權後審理程序相關修法，主要條文包括拉高IPR等程序請求人的資格門檻、實行更嚴格的成案（institution）要件。

其中最後一項提案背景，須從AIA修法說起。當年力主於USPTO增設IPR、PGR等類司法程序者稱，Patent Troll拿劣質專利鎖定不諳專利事務、付不起巨額訴訟費用的微型企業、Mom-and-Pop Shops下手，美國亟需更經濟的管道讓劣質專利無效作廢。然而，AIA生效導入相關程序逾十年，專利訴訟案件量並未因此明顯減少，IPR反而成了標準配備一般的平行準訴訟程序，微型企業及店家依舊無力負擔相關成本，且IPR主要的第三方程序請求人皆是跨國大企業。過猶不及，為回應各界修法呼聲，美國國會於是端出PREVAIL提案。

只是，PREAVAIL和PERA遭遇類似，年復一年提案，但從未真正進入美國國會全院表決階段，卡住的關鍵不在兩黨角力，同樣是因為不同產業、體量的專利制度關係人意見相左。有發明人組織自力救濟，要求USPTO修訂37 CFR 42.108及42.208條文，限制在部分條件下（例：專利所有權人為規費優惠實體、已實施其專利發明），USPTO不得讓相關專利的IPR、PGR程序成案，但此案在USPTO、地方法院一路遭遇逆風，Fed. Cir.日前也作出判決，維持地院不予受理的原裁定。[11]司法體系無從救濟，修法之路道阻且長，眼看又過一年，川普治下的USPTO，變通辦法還是同一招：以行政手段干預校正。

USPTO局長Squires就職後，9月25日先是宣布依循半年前公告規則，由該局副局長徵詢至少3位PTAB行政專利法官（Administrative Patent Judge，簡稱APJ）意見，先考慮能不能酌情依職權直接否准成案，若有不宜，再交PTAB的APJ合議庭接續處理，而隔天公布的21件IPR案決定中，18案都否准成案，直接在第一關被刷掉。隨後更於10月17日打破13年慣例，改由USPTO局長親自決定IPR等程序可否成案，而改制後眾所矚目的第一紙決定列出13件IPR案，皆否准成案，且公文僅提示案號及其決定，幾乎沒有其他多餘資訊。[12]

不過這只是程序調整的起手式，2025年10月16日USPTO發布IPR程序相關修法提案，有意限制第三方針對單一專利重覆攻擊的次數，因為即便有非常強的專利，也不見得經得起車輪戰或同時應付多條戰線。主要提案內容包括：第三方程序請求人須承諾不在其他機關再以102、103事由發動攻擊；若USPTO或其他機關已就同一專利範圍的可專利性、專利有效性作成其意見，或可能出具類似意見，除特殊情況外，USPTO一般不再予以成案。[13]

時序進入12月後，USPTO的調整動作猶未停歇。12日先修訂PTAB《審理作業指南》（Trial Practice Guide，簡稱TPG），確定成案者，新增口頭審理前會議（pre-hearing conference），在PTAB正式舉行口頭審理（oral hearing）前15天時舉行，新制由USPTO局長決定成案的案件，一律多加這道流程，舊制由PTAB代為決定成案的案件，則可由當事人選擇是否加開這類會議。[14]然後，16日又有局長複審（Director Review）程序新公告：請求加做局長複審前已向Fed. Cir.提起上訴者，USPTO在確認Fed. Cir.針對該案有無案件發還之類決定之前，先暫緩處理。[15]

IPR等程序2025年各項瑣細變動中，使用者最關注的，可能還是程序成案規則。USPTO歷年在不同政府主導下，其作業標準曾有數次變更，比方標的專利若有平行訴訟案件審理中，川普1.0時代採用Fintiv案複數因子判斷標準，否准成案的機率較高；拜登政府時期，改允許第三方利用Sotera案模式（即承諾不在平行的訴訟案件提出PTAB程序已提出、原有合理機會提出的各項無效事由）取得PTAB成案決定，成案機率隨之攀升；然而，前述辦法在川普2.0時代再被撤銷，遊戲規則又一次由專利所有權人方取得優勢。

部分第三方程序請求人引用Sotera案模式遞交IPR請求，在USPTO這頭碰壁之後，即向Fed. Cir.請求發布強制執行令（mandamus relief），同時有標的專利授權近八年，USPTO以既定預期（settled expectation）理由否准IPR程序成案者，其第三方程序請求人也加入強制執行令聲請行列；只不過，這些案件至今無一例能成功翻案。[16]其他諸如未依法列出全部實質利益關係人（Real Party in Interest，簡稱RPI）、系爭專利發明人創建新公司後回頭挑戰自己舊有專利等等，都可能導致IPR程序無法成案。[17]

成案大門愈封愈窄，可是USPTO 2025年新政倒也新開了一扇機會之窗：第三方程序請求人可主動提交檢索揭露書（Search Disclosure Declaration，簡稱SDD），詳細說明引證案檢索方式及所花作業時間，將有利讓USPTO局長作出准予成案決定。[18]為什麼有這優待？因為USPTO希望利用所收到的SDD資訊，強化該局審查官內部訓練、精進分類途徑、協助開發AI檢索工具。

關於2025顯學：AI

《大而美法案》（One Big Beautiful Bill Act）原提案讓美國各州及地方AI監管法規禁行十年，最終簽署頒布版本移除了這部分條文，但未改變川普政府全面擁抱AI的基本國策，USPTO現任大當家出席各項公開活動，每每言必稱AI。不只行政部門有AI熱，美國參議院司法委員會智權次級委員會正副主席5月間致函USPTO，亦指USPTO同時有未公開及已公開的數據資料，適合投入訓練AI模型，敦促該局開發更多AI應用方式、提升專利審查官先前技術檢索效率及品質。[19]

實際上，世界各主要專利局早已投入使用AI，USPTO當然沒有例外，2022年於其內部檢索平台PE2E SEARCH新增AI檢索功能Similarity Search，可利用CPC技術分類、申請案內容（說明書、請求項、摘要）文字訊息等，在USPTO可用美國國內外專利文獻及其他資料庫，檢索類似的公開及未公開資料。依2025年10月24日公告的MPEP修訂預先通知，顯示該局指示植物及發明案審查官都須使用此一AI檢索功能，且須依指定方式記錄其AI檢索及結果。[20]。

USPTO雖是以使用者所繳規費維持運作，卻依舊是華府所推聯邦政府瘦身計畫開刀對象。依該局2025年財會報告，截至2025年9月30日為止的一年間，該局整體雇員人數由14082人減為13777人，但專利審查官人數由上年度8944人增為9086人，其中包括800名新晉專利審查官。為消化待審查積案，USPTO讓前審查官內部轉調回任、祭出Pendency Balance Award等辦法，成功令發明案積案量由2025年1月高點的83萬7928件，減至78萬8229件。[21]可是，這樣硬擠出的審查量能，終非長久之計，接下來要繼續快速清除積案，USPTO高層可能也寄望AI發力助攻。

只不過，AI幻覺（Hallucination）問題迄今無解，律師狀紙援引不存在的法條判例早不是新聞，顯然罰款未能產生足夠的嚇阻效果，未來再有這類問題，難保不會出現更嚴厲的裁罰結果。[22]而且AI幻覺援引問題氾濫，不只律師會中招，依媒體報導，12月美國紐澤西及密西西比州各有聯邦法官坦承，其辦公室出具的法律文件，因書記官、實習生利用AI工具輔助撰寫，內有不實援引、虛構人名等事實錯誤。[23]

美國積極投入AI發展，意欲在國際競賽中拉開差距並維持領先，AI應用也順勢延伸到各領域和場域，華府、USPTO熱衷談論AI話題、嘗試AI應用，各種AI專利撰寫、檢索輔助工具也應運而生，逐漸為專利業界採用。[24]可是，AI幻覺既能產生不實援引、虛構人名問題，也就可能在執行專利撰寫或其他工作時導入類似錯誤。AI帶來機遇，也帶來新的挑戰

最後，借用非付費、免登錄版ChatGPT評選的2025年美國專利法規相關五大事件，結束此次回顧：「專利審查與後授權審查 (IPR) 程序大幅改革」、「專利適格性改革立法努力（Patent Eligibility Restoration Act, PERA）」、「USPTO 調整與提高專利申請與程序費用」、「IPR 與 PTAB 審查政策調整：Prior Art 及審查指南」、「USPTO 內部程序及審查效率／人力變動議題」。[25]

備註：

[1] Lutnick Warns Harvard of Plan to March In on Patents，請見https://ipwatchdog.com/2025/08/11/lutnick-warns-harvard-march-in-patents/。 Conservatives Appeal to Lutnick’s Inventor Roots in Urging Him to Drop ‘Patent Tax’ Proposal，請見https://ipwatchdog.com/2025/09/10/conservatives-appeal-lutnicks-inventor-roots-urging-drop-patent-tax-proposal/。 Commerce Department and U.S. Patent and Trademark Office Exploring a Patent Tax and Patent Fee Changes，請見https://www.globalpolicywatch.com/2025/09/commerce-department-and-u-s-patent-and-trademark-office-exploring-a-patent-tax-and-patent-fee-changes/。

[2] Appeals Review Panel vacates PTAB new ground of rejection under 35 U.S.C. § 101，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f48f01。

[3] The Patent Eligibility Restoration Act – Restoring Clarity, Certainty, and Predictability to the U.S. Patent System，當天錄影檔請見https://www.judiciary.senate.gov/committee-activity/hearings/the-patent-eligibility-restoration-act_restoring-clarity-certainty-and-predictability-to-the-us-patent-system-10-08-2025。USPTO局長Squires遞交的書面記錄陳述書，即Statement by Director Squires before the United States Senate Subcommittee on Intellectual Property Committee on the Judiciary on October 10, 2025，請見https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/statement-director-squires-united-states-senate-subcommittee-intellectual。

[4] Remarks by Director Squires at the 2025 AIPLA Annual Meeting on October 31, 2025，請見https://www.uspto.gov/about-us/news-updates/remarks-director-squires-2025-aipla-annual-meeting。川普1.0時代的USPTO局長Andrei Iancu，指示專利審查官聚焦請求項是否指向實務應用，而川普2.0時代的USPTO局長Squires似乎也是同一路線。依其所言，美國專利適格性分析有三支柱：

-支柱一：依35 U.S.C. 100(b)有四種基本可授予專利的類別，即流程、機器、製造物、物之組成；

-支柱二：依Enfish v. Microsoft, Fed. Cir. Case No. 2015-1244 (May 12, 2016)一案教示，電腦數據結構具專利適格性，而Ex parte Desjardins案PTAB原決定違反了此一教示，經其高度概括，幾乎把所有ML發明一概視為抽象的演算法，請求項寫入的額外的特徵通通打作一般電腦元件；

-支柱三：美國最高法院Alice與Mayo案教示的Something More原則，以O’Reilly v. Morse (1853)案為例，系爭專利Claim 8 “for making or printing intelligible characters, signs or letters at any distances”是太廣義的抽象概念，無法准予專利，但Claim 5 “system of signs, consisting of dots and spaces, and of dots, spaces, and horizontal lines, for numerals, letters, words, or sentence”是實務應用，就可以授予專利保護。

[5] PTAB designates as precedential an Appeals Review Panel decision，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fa044d。

[6] Revised inventorship guidance for AI-assisted inventions，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fcfa31。

[7] USPTO issues new guidance on subject matter eligibility declarations，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fe41bc。兩份備忘錄中，第一份針對USPTO審查部門發布，又稱〈SMED審查官備忘錄〉（SMED Examiner Memo），說明SMED可提供之證據，可能包括技術改進、申請當時的先前技術、已將司法例外整合於實務應用之類，且凡依法提交，即須納入證據紀錄並以「優勢證據」（preponderance of the evidence，即more likely than not）標準考慮，備忘錄並提供數個說明例，示範在符合MPEP與相關判例的前提下，可如何用以判斷所請發明是否專利適格；第二份備忘錄目標受眾為申請人與代理人，摘錄第一份備忘錄重點，提醒SMED僅限提供與所請發明相關的客觀證據，不可用以補充原始揭露欠缺的內容，並建議SMED勿混雜102、103、112等其他核駁回應。

[8] A more open approach to AI patenting in the US，請見https://www.vennershipley.com/insights-events/12445/。Seismic Shifts at the USPTO: Navigating Patent Practice in a New Era，請見https://patentpanorama.com/blogs/seismic-shifts-at-the-uspto-navigating-patent-practice-in-a-new-era。

[9] Recentive Analytics, Inc. v. Fox Corp., Fed. Cir. Case No. 2023-2437 (April 18, 2025)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/23-2437.OPINION.4-18-2025_2500790.pdf。依其判決，以傳統運算基礎設備上的通用ML模型做數據分析及排程，只是抽象概念，使用既有的ML模型，即使能提升準確度及效率，Fed. Cir.仍認為未充分提示運算功能改善提升，不足以令抽象概念的請求項轉為專利適格，就算加上演算法，也不一定能證明有充分的發明概念（inventive concept）。美國最高法院2025年12月8日已拒絕受理本案調卷請求，請見https://www.supremecourt.gov/search.aspx?filename=/docket/docketfiles/html/public/25-505.html。

[10] 美國克里夫蘭州立大學法學院2025年11月14日舉辦IP+ Conference，請見https://www.law.csuohio.edu/newsevents/ip-conference-2025。

[11] US Inventor, Inc. v. PTO, Fed. Cir. Case No. 2024-1396 (October 3, 2025)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/24-1396.OPINION.10-3-2025_2583057.pdf。

[12] Director Institution of AIA Trial Proceedings，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/Director_Institution_of_AIA_Trial_Proceedings.pdf。依其公告，改制是為避免影響外界觀感、提升程序透明度及公眾信任、移除發交考慮的案件偏誤、統一權責依法辦理。由PTAB決定是否成案，有充實自家案量的誘因，予人自我圖利的聯想；成案決定切分為兩動只是暫時規畫，且似乎有副作用產生，通過第一動裁量後發交PTAB考慮的案件，成案率反而異常攀升；35 U.S.C. 314及324本就明文規定，應由USPTO局長決定是否啟動相關程序。而2025年10月31日發布的第一份改制後決定通知，可見網路分享連結https://patentlyo.com/media/2025/11/20251031-Director-Notice-Regarding-Institution-9.pdf。

[13] Revision to Rules of Practice Before the Patent Trial and Appeal Board（90 FR 48335），請見https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2025-10-17/pdf/2025-19580.pdf。這項修法提案（含公眾意見延長徵集期間）合計收到11442份的公眾意見書，可見公眾關注熱度。觀察目前輿論反應，正反意見都有，以AIPLA提交的公眾意見書為例，既表示支持提案諸多目標，但也質疑部分預定修法項目違背當年美國國會AIA修法意旨。相關公眾意見內容，請見https://www.regulations.gov/docket/PTO-P-2025-0025。

[14] PTAB issues updates to the Trial Practice Guide，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3ff7624。口審前會議中，負責審理的PTAB合議小組將提示希望當事人口審時陳述事項（例：專利範圍解釋、引證案教示組合理由、證明專利發明非顯而易見的次級考量因素），而當事人也可在此時提出希望口審時處理的議題。

[15] USPTO updates Director Review Process for AIA proceedings where a Notice of Appeal has been filed，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/40020c2。

[16] 以Sotera案模式欲強制令IPR成案者，如In re Motorola Solutions, Inc., Fed. Cir. Case No. 2025-134 (Nov. 6, 2025)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/25-134.ORDER.11-6-2025_2599490.pdf。因「既定預期」致IPR被沒收者，如In re Cambridge Industries USA Inc., Fed. Cir. Case No. 2026-101 (Dec. 9, 2025)，請見https://www.cafc.uscourts.gov/opinions-orders/26-101.ORDER.12-9-2025_2616340.pdf。

[17] 2025年10月28日USPTO指定Corning Optical Communications RF, LLC v. PPC Broadband, Inc., IPR2014-00440, Paper 68 (PTAB Aug. 18, 2015) (precedential, except for § II.E.1)作先例意見，並簽署備忘錄對全部APJ布達，強調RPI不只是程序要件，更是國安措施，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3f90f13。而Tessell Inc. v. Nutanix Inc. (IPR2025-00298 and IPR2025-00322)不是USPTO指定的先例或參考意見，但USPTO否准成案的理由帶入讓與人禁反言（assignor estoppel）概念，因此引發關注。

[18] USPTO announces voluntary Search Disclosure Declaration as a favorable institution factor for AIA proceedings，請見https://content.govdelivery.com/accounts/USPTO/bulletins/3fbdc3d。本項辦法基本規定，第三方程序請求人可選擇主動提交SDD，說明檢索過的資料庫與儲存庫（repository）、使用的檢索欄位、篩選條件或分類方式，及一般的檢索邏輯或方法、檢索及檢視檢索結果所花時間。非敷衍虛應的SDD可加分，但選擇不主動提供SDD不扣分。若所提SDD內有商業機密資訊（business confidential information），可請USPTO私下檢視，則除非例外狀況，USPTO一般不會公開這類SDD。

[19] 請見https://ipwatchdog.com/wp-content/uploads/2025/05/Letter-to-USPTO-on-AI-Search-Final.pdf。

[20] Advance notice of change to the MPEP to provide guidance on the use of PE2E Search’s Similarity Search feature (October 24, 2025)，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/simsearchmemo-oct2025.pdf。這套AI檢索工具，可能也用以提供申請人付費服務：AI自動檢索試行計畫（Artificial Intelligence Search Automated Pilot (ASAP!) Program）。可是相對於人工作業，AI工具檢索成果往往不夠精確，有報導引用2023年中數據指出，當時USPTO大概每三件委外分類的案件，就會有一件被審查部門退回需重新分類、重新分案，如果AI分類有錯，AI檢索出的「類似」先前技術文獻，其參考價值恐怕要大打折扣：”Streamlining” Examination—New USPTO Pilot Programs，請見https://www.bhfs.com/insight/streamlining-examination-new-uspto-pilot-programs/。

[21] USPTO FY 2025 Agency Financial Report，請見https://www.uspto.gov/sites/default/files/documents/USPTOFY2025AFR.pdf。因USPTO於2024年11月宣布2025年1月中旬調整規費，導致許多送件繳費作業提前於1月中旬前執行。依USPTO官網Dashboard公告數據：2024年9月30日結束的2024年度，其積案量其實是79萬8342件，本文撰稿距2025年末猶有兩週，觀察最新數據，截至2025年11月底為止，USPTO積案數字再度回升至78萬8650件；若排除設計案審查官，2025年度USPTO專利審查官人數實際由上年度8599人減為8524人；統計請見https://www.uspto.gov/dashboard/patents/production-unexamined-filing.html。

[22] 相關報導不勝枚舉，例如12月有Pennsylvania judge questions potential AI hallucinations in legal brief for gender-identity suit，請見https://www.wesa.fm/politics-government/2025-12-12/pa-court-judge-ai-gender-identity-suit。數據分析學者Damien Charlotin製作AI Hallucination Cases網頁，追蹤多國法院已揭露的AI幻覺錯誤案例，截至本文撰稿之日，案例累積已達691件，其中美國占471件，請見https://www.damiencharlotin.com/hallucinations/。

[23] Federal judges using AI filed court orders with false quotes, fake names，請見https://www.bostonglobe.com/2025/10/29/nation/federal-judges-using-ai-filed-court-orders-with-false-quotes-fake-names/。

[24] Pathways to Productivity: What our 2025 Industry Outlook Research Reveals About AI in IP，請見https://www.questel.com/resourcehub/pathways-to-productivity-what-our-2025-industry-outlook-research-reveals-about-ai-in-ip/。其報告稱3個月內訪問全球逾500位智權專業人員，調查結果顯示，前三大AI應用依序是專利檢索、專利摘要、專利翻譯。

[25] 2025年12月17日，以ChatGPT、Gemini、Perplexity毋須登入的免費入門級聊天機器人，文字諮詢「請回顧美國2025年的專利法規相關大事，依重要性由高至低，列出前十大事件」，後縮減至五大事件，實測產生多組清單中，出現諸多甚至毋須進一步偵測判別的重大事實錯誤，例：「《2025年專利改革法案》正式通過 (Patent Reform Act of 2025)」；「《維護資源與提高專利價值法案》（PREVAIL Act）在2025年完成立法」；「USPTO於2025年正式實施了關於終端放棄的新規則，這對跨國藥廠的「專利叢林」（Patent Thickets）策略產生了重擊」；「最高法院對[『]功能性權利要求[』]的關鍵判決」（關於最後一項，追問是哪一判例，所得回覆為TechLogic Corp. v. Advanced Systems Inc.）。