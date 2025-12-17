從行政程序到制度基礎建設：PGPub在USPTO 現代化藍圖中的角色轉變

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在美國專利制度中，「授權前公開」（Pre-Grant Publication，PGPub）長期被視為一項依法必須履行的行政程序，其核心目的在於落實《美國專利法》35 U.S.C. §122(b) 所規定的18個月公開義務。自2000年正式實施18個月公開制度以來，美國專利體系不僅完成與歐洲、日本制度的國際接軌，也逐步將專利公開由單純的法定義務，轉化為支撐審查品質、產業競爭與全球技術資訊流通的核心基礎設施。然而，隨著專利申請量長期攀升、審查積壓日益嚴重，以及專利品質與制度信任度屢遭質疑，USPTO近年逐步重新定位 PGPub的制度功能，使其不再只是資訊揭露工具，而是支撐整體專利治理的關鍵基礎建設。

在「專利公開計畫」（Patent Pre-Grant Publication Program, 3P initiative）與「數據驅動品質倡議」（Data-Driven Quality Initiative, DDQI）的戰略架構下，PGPub 被賦予新的政策意義：其一，確保公開資訊的即時性與正確性，讓市場、第三方與競爭者能有效進行先前技術檢索；其二，透過高品質、可結構化的資料流，作為後續審查品質分析與政策決策的數據基礎。換言之，PGPub已成為 USPTO 現代化工程中，串接「申請端」、「審查端」與「公共資訊端」的關鍵節點。

將品質控制往前移：PGPub 流程重構的核心思維

USPTO 此波 PGPub 現代化改革，最具結構性意義的轉變，在於「將資料品質控制從後端移至前端」。過往制度中，專利申請文件在格式、書目資料或內容結構上若存在問題，往往是在公開甚至授權後才被發現，導致更正證書、補正程序或行政救濟頻繁出現，不僅耗費人力，也削弱制度的穩定性與可信度。

現行制度則要求申請人在PGPub預審查階段，即完成完整的書目資料填報，包括申請人、受讓人、地址、優先權與分類資訊，並透過內部系統即時檢核。這種制度設計，實質上改變了 USPTO 對資料錯誤的治理邏輯：錯誤不再被視為可事後修正的行政瑕疵，而是必須在流程起點即被排除的品質風險。這樣的制度設計，使「公開」本身成為申請品質的延伸結果，也迫使申請人與代理人必須在申請初期即高度重視文件成熟度，而非仰賴後續補正。

從組織治理角度觀察，這種前移式品質控管，直接降低了後續公開、分類與審查階段的重工機率，並使 USPTO 能將有限人力資源投入於更高價值的實質審查與品質分析工作。

比較面向 美國（USPTO） 歐洲（EPO） 日本（JPO） 公開法律依據 35 U.S.C. §122(b) 《歐洲專利公約》（EPC） 日本專利法 公開原則 18個月公開 18個月公開 18個月公開 是否可選擇不公開 可（限未向任何外國申請） 不可 不可 公開前置條件 申請須達「as perfected」狀態 以申請文件為準 以申請文件為準 公開後法律效果 成為可引用先前技術 成為可引用先前技術 成為可引用先前技術 公開文本形式 影像＋全文（XML），DOCX導入 影像＋全文 影像＋全文 作業模式 內部系統為主（3P計畫） 機關自主管理 機關自主管理 制度政策重點 透明化與彈性並存 完整揭露、統一性 早期揭露、審查效率

表1. 美、歐、日18個月專利申請公開制度對照；整理製表：北美智權報／李淑蓮

對申請人與專利代理實務的深層影響

從實務面觀察，PGPub制度結合3P現代化後，對申請人與代理人所提出的要求明顯升高。首先，申請文件「一次到位」的重要性更為突出。由於公開文本直接源自申請內容，任何語意瑕疵、圖式不清或結構不良，都可能在公開後永久留存於全球專利資料庫中，影響企業形象與後續權利主張。

其次，技術揭露時點提前，使企業必須重新調整研發與專利布局節奏。公開後的申請案立即成為可檢索的資訊來源，競爭對手得以及早進行設計迴避、提出第三人資訊揭露，甚至提前規劃無效策略。對大型跨國企業而言，這促使其更頻繁運用分案、連續案與修正公開策略；對新創與中小企業而言，則意味著在尚未取得專利權前，即需承擔市場曝光與競爭壓力。

專利代理人的角色亦隨之轉型。代理人不再只是文件撰寫者，而必須在申請初期即扮演策略顧問，協助客戶評估是否選擇不公開、是否涉及外國申請、公開內容是否需進行合理刪減，以及如何在符合法規的前提下平衡專利保護與營業機密。

DOCX 制度化：技術升級轉化為行政效率

在具體技術措施上，DOCX文件格式的全面推廣，是PGPub流程現代化中最具指標性的里程碑。相較於傳統PDF，DOCX的核心優勢不僅在於格式統一，更在於其「可機器讀取、可重複運算」的結構特性。這使專利申請文本本身即成為可直接用於公開、檢索、分類與品質分析的資料來源。

透過Patent Center系統，USPTO 建立了一套即時回饋機制，能在申請人提交當下即檢測常見錯誤，例如權利項編號不符規範、頁邊距違規、禁止使用的自動欄位或隱含元資料等。這種「即時修正」的制度設計，使錯誤在尚未進入官方流程前即被消除，大幅降低後端修正成本。

更重要的是，DOCX制度的成功，使18個月公開制度的「準時性」首次真正具備制度保障。公開延誤不再頻繁發生於格式轉換或資料錯誤，而是回歸於少數例外情況，如安全審查或申請撤回，從而提升制度整體的可預測性。

成本與效率的量化治理：PGPub不只是流程改善

在PGPub制度運作逾二十年後，USPTO近期再度完成一項具指標意義的轉型里程碑。該局已在其多年度推動的「Patent Publication Program（3P initiative）」下，首次由USPTO內部系統自行完成專利授權前公開處理，不再完全仰賴外部承包商。這不僅象徵作業流程的內製化成功，也標誌著專利公開制度正式進入高度數位化與系統自主的新階段。

此一現代化計畫，仍以35 U.S.C. §122(b) 所規定的18個月公開義務為法律基礎，但其政策目標已更為多元，涵蓋即時通知公眾、強化先前技術檢索、提升技術揭露品質，並透過更可靠的資料基礎設施促進創新。

在技術層面，3P計畫的重要特徵之一，是全面運用DOCX申請格式與USPTO自主管理的發布系統，以提升公開文本的準確性、資料完整性與一致性。同時，該計畫亦同步升級安全架構與內部作業工具，使專利公開不再存在「單一失效點」，並顯著降低對外部系統與合約的依賴。

USPTO指出，3P計畫的具體效益包括：強化專利資料的安全性與完整性、提升資料管理與流程客製能力、降低長期合約成本，以及整體提升專利作業的韌性與穩定度。這也顯示，PGPub已不僅是一項法律制度，而是USPTO數位治理能力的重要展現。

績效制度再平衡：效率壓力下的審查品質挑戰

然而，PGPub 流程的順暢，並未消除 USPTO 更深層的制度壓力 — 長期累積的專利待審庫存。面對超過80萬件未審案件，USPTO 在 2026 財政年度大幅調整專利審查員績效考核制度（PAP），將「生產量」與「品質」權重同步拉升，並顯著降低案卷時限管理的重要性。

此一調整釋放出清楚政策訊號：在短期內，消化積壓案件、提高總體產出，已被視為壓倒性的優先目標。然而，制度設計上的矛盾亦隨之浮現。研究顯示，審查時間與先前技術搜尋深度之間存在結構性張力；在高產出壓力下，審查員可能被迫壓縮分析深度，特別是在顯而易見性判斷等高耗時環節。

此外，限制審查員面談報酬的政策，也引發實務界對審查互動品質下降的憂慮。雖然此舉有助於提高帳面生產效率，卻可能削弱申請人透過溝通解決爭點、加速審查進程的實際效果。

透明化與安全化並進：重建制度信任的另一條戰線

在對外關係層面，USPTO 則採取「透明化與安全化同步推進」的策略。PGPub 與 Patent Center 提供更完整的案件進度資訊與時間預測工具，回應申請人對時效性與可預測性的高度期待。然而，隨著專利資料全面數位化，資料安全與詐欺風險亦同步上升。

因此，USPTO 自 2025 年起，要求所有使用者透過 ID.me 進行身分驗證，嚴格區分公開資訊與僅限當事人存取的非公開資料。此舉雖在短期內提高使用門檻，但從制度信任角度觀察，卻是將「資料安全」明確定位為數位專利制度不可妥協的基礎條件。

效率紅利之後，真正的考驗才開始

總體而言，USPTO 在 PGPub 流程上的現代化改革，確實為美國專利制度帶來顯著的效率紅利。資料結構化、流程前移與系統整合，使十八個月公開制度更穩定，也為數據驅動的品質治理奠定基礎。

然而，當效率指標被推至極限，如何避免對審查深度、人員士氣與制度信任造成侵蝕，將成為下一階段改革的真正考驗。PGPub 已成功完成其「技術與流程升級」任務，接下來，USPTO 能否在效率與品質之間建立更具韌性的平衡，將直接決定這場現代化工程能否被視為一項長期成功的制度改革。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》394期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】