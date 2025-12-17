從行政程序到制度基礎建設：PGPub在USPTO 現代化藍圖中的角色轉變
李淑蓮╱北美智權報 編輯部
在美國專利制度中，「授權前公開」（Pre-Grant Publication，PGPub）長期被視為一項依法必須履行的行政程序，其核心目的在於落實《美國專利法》35 U.S.C. §122(b) 所規定的18個月公開義務。自2000年正式實施18個月公開制度以來，美國專利體系不僅完成與歐洲、日本制度的國際接軌，也逐步將專利公開由單純的法定義務，轉化為支撐審查品質、產業競爭與全球技術資訊流通的核心基礎設施。然而，隨著專利申請量長期攀升、審查積壓日益嚴重，以及專利品質與制度信任度屢遭質疑，USPTO近年逐步重新定位 PGPub的制度功能，使其不再只是資訊揭露工具，而是支撐整體專利治理的關鍵基礎建設。
在「專利公開計畫」（Patent Pre-Grant Publication Program, 3P initiative）與「數據驅動品質倡議」（Data-Driven Quality Initiative, DDQI）的戰略架構下，PGPub 被賦予新的政策意義：其一，確保公開資訊的即時性與正確性，讓市場、第三方與競爭者能有效進行先前技術檢索；其二，透過高品質、可結構化的資料流，作為後續審查品質分析與政策決策的數據基礎。換言之，PGPub已成為 USPTO 現代化工程中，串接「申請端」、「審查端」與「公共資訊端」的關鍵節點。
將品質控制往前移：PGPub 流程重構的核心思維
USPTO 此波 PGPub 現代化改革，最具結構性意義的轉變，在於「將資料品質控制從後端移至前端」。過往制度中，專利申請文件在格式、書目資料或內容結構上若存在問題，往往是在公開甚至授權後才被發現，導致更正證書、補正程序或行政救濟頻繁出現，不僅耗費人力，也削弱制度的穩定性與可信度。
現行制度則要求申請人在PGPub預審查階段，即完成完整的書目資料填報，包括申請人、受讓人、地址、優先權與分類資訊，並透過內部系統即時檢核。這種制度設計，實質上改變了 USPTO 對資料錯誤的治理邏輯：錯誤不再被視為可事後修正的行政瑕疵，而是必須在流程起點即被排除的品質風險。這樣的制度設計，使「公開」本身成為申請品質的延伸結果，也迫使申請人與代理人必須在申請初期即高度重視文件成熟度，而非仰賴後續補正。
從組織治理角度觀察，這種前移式品質控管，直接降低了後續公開、分類與審查階段的重工機率，並使 USPTO 能將有限人力資源投入於更高價值的實質審查與品質分析工作。
|比較面向
|美國（USPTO）
|歐洲（EPO）
|日本（JPO）
|公開法律依據
|35 U.S.C. §122(b)
|《歐洲專利公約》（EPC）
|日本專利法
|公開原則
|18個月公開
|18個月公開
|18個月公開
|是否可選擇不公開
|可（限未向任何外國申請）
|不可
|不可
|公開前置條件
|申請須達「as perfected」狀態
|以申請文件為準
|以申請文件為準
|公開後法律效果
|成為可引用先前技術
|成為可引用先前技術
|成為可引用先前技術
|公開文本形式
|影像＋全文（XML），DOCX導入
|影像＋全文
|影像＋全文
|作業模式
|內部系統為主（3P計畫）
|機關自主管理
|機關自主管理
|制度政策重點
|透明化與彈性並存
|完整揭露、統一性
|早期揭露、審查效率
表1. 美、歐、日18個月專利申請公開制度對照；整理製表：北美智權報／李淑蓮
對申請人與專利代理實務的深層影響
從實務面觀察，PGPub制度結合3P現代化後，對申請人與代理人所提出的要求明顯升高。首先，申請文件「一次到位」的重要性更為突出。由於公開文本直接源自申請內容，任何語意瑕疵、圖式不清或結構不良，都可能在公開後永久留存於全球專利資料庫中，影響企業形象與後續權利主張。
其次，技術揭露時點提前，使企業必須重新調整研發與專利布局節奏。公開後的申請案立即成為可檢索的資訊來源，競爭對手得以及早進行設計迴避、提出第三人資訊揭露，甚至提前規劃無效策略。對大型跨國企業而言，這促使其更頻繁運用分案、連續案與修正公開策略；對新創與中小企業而言，則意味著在尚未取得專利權前，即需承擔市場曝光與競爭壓力。
專利代理人的角色亦隨之轉型。代理人不再只是文件撰寫者，而必須在申請初期即扮演策略顧問，協助客戶評估是否選擇不公開、是否涉及外國申請、公開內容是否需進行合理刪減，以及如何在符合法規的前提下平衡專利保護與營業機密。
DOCX 制度化：技術升級轉化為行政效率
在具體技術措施上，DOCX文件格式的全面推廣，是PGPub流程現代化中最具指標性的里程碑。相較於傳統PDF，DOCX的核心優勢不僅在於格式統一，更在於其「可機器讀取、可重複運算」的結構特性。這使專利申請文本本身即成為可直接用於公開、檢索、分類與品質分析的資料來源。
透過Patent Center系統，USPTO 建立了一套即時回饋機制，能在申請人提交當下即檢測常見錯誤，例如權利項編號不符規範、頁邊距違規、禁止使用的自動欄位或隱含元資料等。這種「即時修正」的制度設計，使錯誤在尚未進入官方流程前即被消除，大幅降低後端修正成本。
更重要的是，DOCX制度的成功，使18個月公開制度的「準時性」首次真正具備制度保障。公開延誤不再頻繁發生於格式轉換或資料錯誤，而是回歸於少數例外情況，如安全審查或申請撤回，從而提升制度整體的可預測性。
成本與效率的量化治理：PGPub不只是流程改善
在PGPub制度運作逾二十年後，USPTO近期再度完成一項具指標意義的轉型里程碑。該局已在其多年度推動的「Patent Publication Program（3P initiative）」下，首次由USPTO內部系統自行完成專利授權前公開處理，不再完全仰賴外部承包商。這不僅象徵作業流程的內製化成功，也標誌著專利公開制度正式進入高度數位化與系統自主的新階段。
此一現代化計畫，仍以35 U.S.C. §122(b) 所規定的18個月公開義務為法律基礎，但其政策目標已更為多元，涵蓋即時通知公眾、強化先前技術檢索、提升技術揭露品質，並透過更可靠的資料基礎設施促進創新。
在技術層面，3P計畫的重要特徵之一，是全面運用DOCX申請格式與USPTO自主管理的發布系統，以提升公開文本的準確性、資料完整性與一致性。同時，該計畫亦同步升級安全架構與內部作業工具，使專利公開不再存在「單一失效點」，並顯著降低對外部系統與合約的依賴。
USPTO指出，3P計畫的具體效益包括：強化專利資料的安全性與完整性、提升資料管理與流程客製能力、降低長期合約成本，以及整體提升專利作業的韌性與穩定度。這也顯示，PGPub已不僅是一項法律制度，而是USPTO數位治理能力的重要展現。
績效制度再平衡：效率壓力下的審查品質挑戰
然而，PGPub 流程的順暢，並未消除 USPTO 更深層的制度壓力 — 長期累積的專利待審庫存。面對超過80萬件未審案件，USPTO 在 2026 財政年度大幅調整專利審查員績效考核制度（PAP），將「生產量」與「品質」權重同步拉升，並顯著降低案卷時限管理的重要性。
此一調整釋放出清楚政策訊號：在短期內，消化積壓案件、提高總體產出，已被視為壓倒性的優先目標。然而，制度設計上的矛盾亦隨之浮現。研究顯示，審查時間與先前技術搜尋深度之間存在結構性張力；在高產出壓力下，審查員可能被迫壓縮分析深度，特別是在顯而易見性判斷等高耗時環節。
此外，限制審查員面談報酬的政策，也引發實務界對審查互動品質下降的憂慮。雖然此舉有助於提高帳面生產效率，卻可能削弱申請人透過溝通解決爭點、加速審查進程的實際效果。
透明化與安全化並進：重建制度信任的另一條戰線
在對外關係層面，USPTO 則採取「透明化與安全化同步推進」的策略。PGPub 與 Patent Center 提供更完整的案件進度資訊與時間預測工具，回應申請人對時效性與可預測性的高度期待。然而，隨著專利資料全面數位化，資料安全與詐欺風險亦同步上升。
因此，USPTO 自 2025 年起，要求所有使用者透過 ID.me 進行身分驗證，嚴格區分公開資訊與僅限當事人存取的非公開資料。此舉雖在短期內提高使用門檻，但從制度信任角度觀察，卻是將「資料安全」明確定位為數位專利制度不可妥協的基礎條件。
效率紅利之後，真正的考驗才開始
總體而言，USPTO 在 PGPub 流程上的現代化改革，確實為美國專利制度帶來顯著的效率紅利。資料結構化、流程前移與系統整合，使十八個月公開制度更穩定，也為數據驅動的品質治理奠定基礎。
然而，當效率指標被推至極限，如何避免對審查深度、人員士氣與制度信任造成侵蝕，將成為下一階段改革的真正考驗。PGPub 已成功完成其「技術與流程升級」任務，接下來，USPTO 能否在效率與品質之間建立更具韌性的平衡，將直接決定這場現代化工程能否被視為一項長期成功的制度改革。
全球五大局專利審查品質管理分析：全球標竿比較與台灣智慧局戰略轉型建議, 李淑蓮╱北美智權報, 2025 年 12 月 1 日
