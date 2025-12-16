借鏡韓國《智慧財產權策略性調查與分析指引》：台灣研發戰略升級的關鍵重點

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮╱北美智權報 編輯部

在全球科技競逐與地緣政治風險交織的當下，智慧財產權已不再只是研發成果的「事後保護工具」，而是左右國家競爭力與技術主權的核心戰略資產。2025年12月，韓國政府正式推出《智慧財產權策略性調查與分析指引》（下稱《指引》）及《智慧財產權策略性調查與分析品質管理手冊》（下稱《品質管理手冊》），首度以國家層級制度化方式，要求智慧財產策略全面嵌入研發（R&D）生命週期。此一政策標誌著韓國研發體系，正從過往被動、合規導向的專利調查模式，邁向以策略分析與標準化治理為核心的新典範。

此項政策的核心目標是應對全球技術競爭的挑戰，將智財情報作為一種策略性資源加以運用。其主要目的有二：一是預先防止重大的專利糾紛和授權金，二是透過將研發活動導向技術空白領域，顯著提高國家研發項目的效率、研究成果的品質以及商業化潛力。此兩份文件共同構成了新的雙重框架，其中《指引》作為實用的現場操作指南，教導研究人員如何利用巨量IP資料；而《品質管理手冊》則作為標準化基準，確保分析結果在研發的不同階段都具有高度的可靠性和實用性 。透過標準化分析的方法和結果，政府期望能有效解決此前因缺乏具體指導而導致的系統性低效問題。

從合規義務到策略治理：政策轉向的深層背景

過去十餘年間，韓國持續透過立法強化智慧財產在研發政策中的地位。自《材料、零部件與設備產業法》、《國家研究開發創新法實施細則》，到《國家尖端策略產業法》、《國家策略技術育成法》與《供應鏈穩定化法》，相關法規密集要求或建議研發計畫必須進行專利調查與分析。然而，在研究現場，這些規範長期停留在「形式合規」層次，專利調查往往於計畫後期草率完成，難以真正影響研發方向或降低風險。

此次政策改革，正是針對「制度要求已到位、但執行方法不足」的結構性落差所提出的回應。韓國政府明確意識到，若缺乏一致的方法論、品質標準與操作指引，智慧財產將無法發揮其作為策略資源的真正價值。

跨部會協作下的國家級共識

此次制度推出，乃是由韓國智慧財產局 (KIPO)、國家智慧財產委員會及科學技術情報通信部共同主導，展現高度的跨部會整合。KIPO提供專業與制度設計，科學技術情報通信部則確保新規範能實際納入國家研發預算與策略技術布局，而直接隸屬總統體系的國家智慧財產委員會則為政策提供最高層級的協調與正當性。

韓國官方多次強調，「智慧財產是國家資產」，在半導體、人工智慧、量子科技等戰略領域，專利品質與布局深度，已直接影響國家在全球供應鏈與標準制定中的話語權。

雙軌制度設計：指引與品質管理並進

此次改革的制度核心，在於建立「實務操作」與「品質治理」並行的雙軌架構。《指引》定位為研發現場的操作手冊，明確說明在研發不同階段，何時應進行何種智慧財產調查、如何運用專利巨量資料，以及如何將分析結果回饋至研發決策。

相對地，《品質管理手冊》則扮演制度穩定器角色，透過標準化分析項目、報告結構與品質控管流程，確保不同研究機構、分析單位所產出的智慧財產分析結果，具備可比較性與決策可信度。這項設計，實質上為智慧財產分析建立了「可審計、可評量」的治理框架。

智慧財產正式進入研發生命週期

新制度最關鍵的轉變，在於要求智慧財產策略貫穿研發全生命週期。在研發規劃階段，研究團隊必須先行透過專利景觀分析，辨識技術密集區與潛在「技術空白」，避免將資源投入高度重疊、專利壁壘森嚴的領域。

進入研發執行階段後，自由營運權（FTO）分析與持續監測成為必要工作，用以即時辨識潛在侵權風險，防止研究成果在尚未商業化前即陷入專利糾紛。至於研發後期，智慧財產分析則轉為支持核心專利確保、技術移轉與市場進入策略，確保研發成果能有效轉化為經濟價值。

案例映照：風險防禦與價值創造的雙重效果

官方在文件中公布的兩項案例，清楚展示新制度的實質效益。在太陽能電池核心技術研發案中，研究人員於早期即透過專利分析發現與海外既有專利高度重疊，最終中止研究，成功避免未來可能產生的高額權利金與國際訴訟風險。

另一項天然物研究案例，則展現智慧財產策略的進攻性價值。研究團隊藉由專利地圖分析，迅速鎖定尚未被充分開發的材料領域，不僅大幅縮短研究時間與成本，更成功取得核心專利並完成技術移轉，直接創造商業成果。

制度化治理下的研發生態系重塑

隨著《品質管理手冊》成為通用標準，研究管理機構與智慧財產服務供應者，也被迫提升其專業深度。未來，智慧財產分析不再只是形式報告，而是研發計畫審查、經費撥付與績效評估的重要依據。這意味著，研發體系正逐步導入一套以智慧財產為核心的治理邏輯。

技術主權與國家競爭力

從國家戰略高度觀察，這項制度改革不僅提升單一研發計畫的效率，更是韓國強化技術主權的重要基石。透過系統性引導研發資源流向技術白區，並確保高品質專利產出，韓國得以降低對外國關鍵專利的依賴，並在國際技術競爭與標準制定中取得更有利位置。

韓國此次將智慧財產全面納入研發生命週期的制度創新，展現其從「專利數量導向」走向「專利品質與策略導向」的明確轉型。對其他高度依賴科技創新的國家而言，這不僅是一項政策案例，更是一套值得深思的研發治理新範式。其中，有不少台灣政府可以借鏡的地方。

台灣研發智財體系的限制與戰略挑戰

目前，台灣在智財管理方面已透過台灣智慧財產管理規範（TIPS）建立了流程化的管理制度，TIPS 採用類似 ISO 品質管理系統精神，強調流程管理，並設有分級標準（B級至 AAA級），有助於提升企業對智財保護的認知。然而，在國家研發戰略層面，台灣與韓國模式存在顯著落差：

缺乏國家級、強制性的早期 智財風險評估

台灣雖然在部分重點研發機構（如工研院）推動了專利「全生命週期」管控，透過研發前的市場分析與專利地圖掌握技術趨勢，但在國家級研發計畫中，對專利地圖分析和 FTO預警分析尚未普遍設為強制性前置作業。

這種缺失導致政府補助的研發成果，在進入商業化階段時（有些甚至無法商業法），極易面臨潛在的專利侵權訴訟風險，特別是在半導體、生技製藥等 IP 訴訟熱區。目前台灣的早期評估多聚焦於隱私衝擊評估等非專利風險，未能將專利風險管理提升至立項審核的必要門檻。政府巨額的研發投資若缺乏智財（專利）導航，在高風險產業中將面臨效益折損的風險；有浪費資源之虞。

智財品質管理的戰略落差

TIPS 本質上是流程導向、自願性的企業驗證機制，主要功能在於強化企業對智財的認知與保護（控制損失風險）。相較於韓國國家層級對 IP 分析內容品質與戰略實用性的強制性管理，TIPS 在國家研發計畫的戰略價值輸出上仍存在結構性落差。換言之，台灣在「管理流程」上相對成熟，但在國家層級對「戰略分析產出品質」的約束上仍需強化。表1對比了韓國與台灣研發智財策略機制的關鍵差異。

表1. 韓國與台灣研發智財策略機制對比；整理製表：北美智權報／李淑蓮

台灣借鏡韓國的三大政策核心與落實建議

筆者建議台灣可將韓國經驗轉化為三大政策支柱，系統性地優化國家研發的智財效益。

建立研發計畫的「策略性智財分析」強制門檻

台灣應採納韓國研發階段智財分析的強制性要求。建議將智財景觀（picture) 分析、FTO預警分析與競爭者專利佈局分析，列為國科會、經濟部等主管機關高價值科技計畫（特別是精準醫療、國防自主等戰略產業 ）立項審核的必要門檻文件。此舉可確保政府資源集中於專利藍海區域，並提前規避訴訟風險，解決台灣在高風險產業中早期智財策略不足的困境。

創建國家級「智財分析品質管理」標準

僅強制進行分析並不足夠，更重要的是確保分析結果具備實戰價值。台灣應借鏡韓國的《品質管理手冊》概念，確保分析成果的「戰略轉化性」。建議由智慧財產局與國科會合作，制定《國家研發智財戰略分析品質與轉化標準》，用於驗收政府科專計畫所提交的智財分析報告。

此標準應聚焦於分析報告的實用性、技術選題的指導性，以及對技術商業化的預測能力。透過建立「智財分析師」的專業認證機制，確保執行分析的人員具備產業分析與技術預測能力，將 TIPS 提升為國家級戰略產出品質管理，避免強制分析流於紙上作業。

優化智財成果的「全生命週期」管理與跨部會協作

智財戰略的有效執行仰賴行政體系的整合。台灣應強化行政院層級的跨部會協調機制，確保科研成果的發掘、轉譯、追蹤與評估的一致性。智財分析成果應成為中長期效益追蹤評估的關鍵指標，以有效評估計畫的戰略價值。

在學研機構方面，必須優化技術移轉單位的服務品質，解決學術界在專利申請、技術鑑價與授權協商等方面可能面臨的服務落差，將戰略分析結果直接用於技術商業化的關鍵決策。

結論與執行路徑

韓國的經驗證明，國家層級對 IP 分析的強制介入和對分析品質的嚴格管理，是確保研發投資高效益的兩大基石。台灣若能將 TIPS 的流程優勢，與韓國的戰略品質管控機制相結合，將能大幅強化關鍵產業的國際競爭韌性，有效應對全球日益複雜的智財訴訟風險。

台灣的政策重點必須從「管專利數量」轉變為「管專利戰略品質」。透過建立國家級智財分析的強制門檻與品質標準，方能確保龐大的國家研發投資能夠精準導向高價值的技術創新，在國際競爭中掌握話語權。

參考資料：

作者： 李淑蓮 現任： 北美智權報總編輯 學歷： 文化大學新聞研究所 經歷： 北美智權報主編 半導體科技雜誌(SST-Taiwan)總編輯

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

