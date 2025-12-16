圖像Gen AI生成結果不侵權？英國Getty Images v. Stability AI案初步判決出爐

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

楊智傑／雲林科技大學 科技法律研究所 教授

2025年11月4日，英國高等法院公布了備受關注的Getty Images v. Stability AI判決[1]。這是英國對「圖像生成式人工智慧（Gen AI）模型的生成內容是否侵權」做成的第一件判決。Getty Images主張被告Stability AI涉及著作權的直接及間接侵權，以及商標侵害。但法院駁回其核心的著作權侵權主張，並僅在商標部分認定有限度的侵害責任。

當事人與事實

Getty Images是全球性授權攝影內容提供者，其營運高度依賴投稿者合約、專屬授權條款以及品牌識別（包括眾所周知的Getty Images與iStock浮水印）。Stability AI則為Gen AI模型開發者，其產品包含影像Gen AI模型「Stable Diffusion」，部分係以大規模、公開可取得的資料集進行訓練。Stability提供Stable Diffusion的AI模型權重（model weights，係指決定資料集中各特徵權重之數值參數）作為開源下載，並營運如DreamStudio等雲端運算平台。

Getty Images發現，其部分未授權的影像似乎出現在Stability AI用以訓練Stable Diffusion某些版本的資料集中。Getty Images主張，Stability AI未經同意即使用其影像訓練AI模型，且模型的輸出結果可能重現Getty Images的商標與浮水印。

Stability AI雖承認部分未經Getty Images授權的影像確實有出現在其AI模型訓練資料集中，但否認構成侵權。主張AI模型所「學習」而形成的權重（weights）並非影像的重製（copies），且過往偶有再現浮水印之情形亦屬有限，並已透過篩選流程加以改善。

原告主張

Getty Images在本案中提出下述各項主張：

著作權侵害

其進一步又可分為至少三個主張。

（1）「訓練與開發請求」（Training & Development Claim），其主張Stability AI未經授權使用Getty Images影像庫訓練Stable Diffusion模型，構成直接著作權侵害。

（2）輸出內容侵權，其主張Stable Diffusion的輸出內容，亦即由英國境內使用者所存取的合成圖像（synthetic images），本身亦構成侵權，因為其重製了著作權作品的「實質部分」。該輸出侵權主張，又包括A. 透過文字提示詞生成圖像；B. 透過圖像提示生成圖像；C. 透過結合圖像與文字提示生成圖像[2]。

（3）就訓練好的AI模型，Getty Images認為Stable Diffusion的模型「侵害複製物」（infringing copy）。而根據英國1988年《著作權、設計與專利法》（CDPA）第22、23、27條，被告Stability AI在英國境內輸入（import）、持有（possess）或提供該模型即構成間接侵權。

商標侵害

主張Stable Diffusion生成之輸出內容中，出現Getty / iStock的浮水印標誌，可能造成商標使用之混淆或誤認。

英國的假冒（Passing Off）侵害

主張Stable Diffusion輸出結果上的浮水印及品牌混淆，可能導致公眾誤認其內容與Getty Images有所關聯。

因無AI訓練發生於英國境內證據 原告放棄著作權侵權主張

儘管本案甫起訴時主張Stable Diffusion的訓練開發階段即已經複製未經Getty Images授權的大量圖片而侵權，但Getty Images最終仍放棄「訓練與開發侵權」主張。原因在於Getty Images無法證明Stable Diffusion的開發過程中，涉及重製或儲存Getty Images影像之行為係發生於英國境內[3]。

此一程序上之讓步，使法院未就Stability AI「使用受著作權保護之影像來訓練AI模型，是否構成侵害」作實體判斷。因此，就判決中的這一關鍵轉折，讓我們知道，英《著作權法》仍遵守屬地主義。若AI系統的訓練行為發生在英國境外，英國法院即可能無法審理與該訓練行為相關之直接（主要）著作權侵害主張。

另外，就「輸出侵權主張」，Stability AI已經將用於生成侵權輸出示例的那些提示詞阻擋（封鎖），因此Getty Images的輸出侵權主張，現已在實質上獲得共識。故此，法院也指出該「輸出主張」已被放棄[4]。

AI模型亦未構成著作權間接侵害認定（CDPA第22、23、27條）

Getty Images主張，Stable Diffusion實質上內含侵害Getty Images影像的複製物，屬於侵權複製物（infringing copy）[5]。因此，被告Stability AI在英國提供Stable Diffusion模型讓人下載，即構成「輸入」 — CDPA第22條的輸入侵權複製物之間接侵害[6]。另外，也會構成CDPA第23條的持有侵權複製物之間接侵害[7]。Stability AI則辯稱，Stable Diffusion並未儲存或重製訓練影像的視覺資訊，故不可能成為「侵權複製物」。Stability AI亦否認具有侵害知悉的要件。

對於「Stable Diffusion本身沒有重製侵權影像」的說法，Getty Images主張，「侵害複製物」並不要求輸入的物件真正包含該著作之重製，根據CDPA第27條的定義，只要製作涉及侵害著作權」（its making constituted an infringement of the copyright in the work in question），即足夠構成「侵害複製物」[8]。但法院否決原告此項主張。法院認為，AI模型權重並非英《著作權法》意義下的「複製物」。其認為，CDPA要求必須具有可辨識之著作重製或體現於衍生物之中。然而AI模型僅包含「統計訓練後的參數」，並不包含儲存之照片、重建之影像或可辨識的視覺資料。各版本的Stable Diffusion的模型權重並不包含未經Getty Images授權影像的視覺資訊[9]。

因此，法院作出以下結論：Stable Diffusion模型並非CDPA第27條所稱的「侵權複製物」。若在英國境內輸入、持有或提供該模型，不構成該間接侵害。

AI模型在商標侵害與假冒主張成立

法院對Getty Images的商標侵害主張則較為支持。法院接受，在Stable Diffusion的某些早期版本（版本v1.1、v1.2、v1.3、v1.4）中，使用「真實且非刻意設計」的提示詞，模型確實可能生成含有Getty Images或iStock浮水印的合成影像[10]。但在Stable Diffusion SD XL、v1.6、v2.1以後版本，均沒有證據證明會生成含有上述二個浮水印的圖像[11]。

若此類輸出係在商業活動中使用（in the course of trade），在某些少數情況下，已經構成英《商標法》第10條(1)之相同商標且使用在相同服務上的商標侵權[12]。對於是否使用在相同服務上，法院認為，由於Getty Images有註冊上述二個商標在「數位影響服務」（digital imaging services）上，而圖像Gen AI屬於一種「綜合影像輸出」服務，二者可認為屬於同一服務[13]。

另外，法院也認為，在某些生成圖像中的Getty Images或iStock浮水印有些扭曲，故不算是與原商標完全相同，但構成近似，足以造成消費者混淆 — 可能構成英《商標法》第10條(2)之商標混淆誤認侵害[14]認定。

然而，法院也指出，浮水印被再現的風險不同版本間的差異甚大。過濾機制與雲端平台（如DreamStudio）之改良，實質降低了Stable Diffusion輸出時含有商標的可能性。與早期開源下載相比，若使用者是透過受控平台操作Stable Diffusion模型時，產生可辨識之浮水印的可能性較低。

因此，法院認定，在Stable Diffusion早期版本的某些情況下，確實存在「有限」且「歷史性」的商標侵害實例。然而，法院亦認為，此等侵害尚未達到商標識別性或商譽的減損，亦未構成不當攀附利益（unfair advantage）[15]。

基於商標侵害主張已有裁判結果，法院決定不再另行審理Getty Images提出的假冒（passing off）請求[16]。

結語

本案為英國第一件主要探討著作權與《商標法》如何適用於Gen AI模型開發與運作的判決，此一判決僅在極有限的範圍內，認為Stable Diffusion的早期版本有侵害商標權的疑慮，後來的版本就沒有這個問題。對於之前Stability AI造成的侵權，要賠償Getty Images多少？以及相關的法院命令行為等認定，還需要等待英國高等法院的後續判決。

Getty Images在英國此案中撤回對Stability AI訓練與開發AI模型階段的著作權侵權主張，主要來自於，其無法提出Stability AI在訓練AI階段發生在英國的實質證據。另外，Getty Images也在美國對Stability AI提起訴訟，而美國的訴訟結果，可能會更重視AI訓練階段侵權的爭議。

備註：

[1] Getty Images (US), Inc. & Ors v. Stability AI Ltd, 2025 EWHC 2863 (Ch) (4 Nov. 2025). [2] Getty Images (US), Inc. v. Stability AI Ltd, High Court of Justice (Bus. & Prop. Cts. of Eng. & Wales), 14 Jan. 2025 (reserved judgment), at paras 9-10. [3] Getty Images (US), Inc. & Ors v. Stability AI Ltd (4 Nov. 2025), para 9. [4] Id. para 9. [5] UK, CDPA, Section 27. [6] UK, CDPA, Section 22. [7] UK, CDPA, Section 23. [8] Getty Images (US), Inc. & Ors v. Stability AI Ltd (4 Nov. 2025)., at para 593. [9] Id. paras 600-601. [10] Id. paras 233-237. [11] Id. paras 238-255. [12] Id. paras 453. [13] Id. paras 423-438. [14] Id. para 465. [15] Id. paras 495-538. [16] Id. paras 539-542.





作者： 楊智傑 現任： 雲林科技大學科技法律所 教授 經歷： 真理大學法律系助理教授 真理大學法律系副教授 學歷： 台灣大學法律系 中央大學產業經濟所碩士 台灣大學法學博士 專長： 智慧財產權、美國專利法、美國著作權法、憲法

