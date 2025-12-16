快訊

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

專利權歸屬爭議：布丁捲模具設計案揭示智慧財產權之重要性

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

邱英武╱北美智權　智權法規研究組資深副理

頂級鮮奶與濃滑布丁加上濕潤綿密的蛋糕捲口感，想必愛好甜品的行家一定知道此為何物，就是布丁捲，它需要模具製作相應的配品。此時，模具的實用度就非常重要，例如脫模便利度、模具耐用度…等。

布丁的製作過程中需要模具，模具必須可以進入烤箱，一般的材質為不鏽鋼與矽膠二種。不鏽鋼材質的特點是導熱快、堅固耐用，常見於傳統布丁模。而矽膠則是質地柔軟、可微波、可機洗，脫模方便，但易變形，需小心搬移。

A公司是一家布丁實體物供應商，公司代表人蕭員，平日除在工廠注意生產線的運轉以及管理事務外，更是一位模具研究達人。A公司生產布丁速度與品質高出業界水平的裝置，就是蕭員的研發成果。尤其是在對於特殊布丁大量生產器具及產銷運送有獨創之研究能力，其研發、改良布丁捲模具之設計後，創作出20入的方形布丁條盤。之後，A公司便委託製作模具的B公司，依據研發畫出的模具設計圖，製造相對應模具。最終在模具的完成過程中，蕭員也與B公司員工多次討論，修正模具，日後，A公司便以此模具生產的成品販售給C公司。

C公司收到產品後，覺得該產品的製作品質良好，且又快速交貨，認為A公司的模具應該有卓越的優勢。便私下向A公司的業務詢問是否有設計圖可供參考，業務人員未經查詢，即將設計圖交與C公司，C公司直接以該設計圖，逕向智慧局提出設計專利申請，也取得專利權。A公司發現C公司居然拿蕭員設計圖去申請取得專利權，便向智慧局提出舉發，理由為C公司非真正合法的申請權人，所以非真正的專利權人[1]。

然而，智慧局駁回A公司的舉發申請，駁回決定書中之理由記載如下：「證據2至5是否具證據能力，尚非無疑。另按專利法第5條第2項，專利申請權人，除本法另有規定或契約另有約定外，指發明人、新型創作人、設計人或其受讓人或繼承人。縱認舉發人與被舉發人有業務往來之經濟上關係，惟舉發人未舉證舉發人與被舉發人間有無權利或法律上利益受影響之法律上利害關係？又舉發人未說明證據2布丁條盤圖式出自何人所設計，舉發人與第三人（金元福公司）間有無契約約定及其間之關係為何？難以認定實質貢獻之人為何人？是否為兩位或多位共同設計人所完成？舉發人是否為依法具有專利申請權之利害關係人，並非無疑。」從駁回理由中可知，A公司之舉發證據，智慧局多採不認可的態度。

A公司不服，於是改提出民事訴訟，訴求A公司為真正的專利權人。A除提交新的證據外，也將舉發中所提出過的證據再次向法院提出，法院採認該些證據，並將成品與當初設計圖予以比對後，確認成品係依據設計圖完成。雖說C公司於訴訟中提出設計圖已經公開給第三人 (C公司) 知悉的超過12個月，所以應喪失新穎性。但A公司主張當初設計圖紙所以會到C公司手中，係因為A公司員工未經公司以及蕭員的同意，違背A公司以及發明人的意願而洩漏，並未違反專利法第22條第3項[2]的規定。另法院對於A公司提出的關於蕭員設計圖完成過程以及與模具公司間討論與修正過程記錄等書面與人證證詞，認定專利申請的設計圖確實是蕭員的設計產品。蕭員也於訴訟過程中，自認已經將該設計圖的權利，讓與給A公司，A公司確實為真正的申請權人。此案經過上訴，上訴審仍判定A公司勝訴。

俗語說:「殺頭生意有人做，虧本生意無人做。」剽竊他人的發明，以增加公司生產速度或是成品品質，這種新聞在現在的產業間常常耳聞，最近的TSMC與INTEL間因為羅唯仁的退休後任職風雲，可說是詭譎氣息濃厚[3]，日後此類產業變動更是捉模不定。基此，還是要強調的是除了智慧財產權的重要性非常高以外，還要以尊重的態度去看待智慧財產權，各國多已經將重要的發明，列為國家安全層次，一度踏錯，就是萬丈深淵。

備註：

[1] 專利法第71條第1項第3款後段，「發明專利權人為非發明專利申請權人。」

[2] 申請人出於本意或非出於本意所致公開之事實發生後十二個月內申請者，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。

[3] https://vip.udn.com/vip/story/122867/9181805

 

作者：邱英武
現任：北美智權 智權法規研究組主管
經歷：電腦週邊產品製造公司管理部門（法務、IP、人事與總務）主管

國內第一家同時取得SDA協會與MMCA協會BOARD MEMBER公司的法務/IP主管

大專院校講師（1995-2002）

智慧財產局專利審查官訓練課程講師（2013、2014）

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》394期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

影／高雄下酒祭魷魚放水泥漆桶退冰 網友酸「美味的配方被發現」

檢方論告：京華城案是全國唯一 違法量身打造

憲法法庭隔400多天將再作出判決 本周五應會宣判「這件」聲請案

海巡退休上校淪共諜 不只判刑...喪失請領退除給與權利還被討513萬

相關新聞

借鏡韓國《智慧財產權策略性調查與分析指引》：台灣研發戰略升級的關鍵重點

在全球科技競逐與地緣政治風險交織的當下，智慧財產權已不再只是研發成果的「事後保護工具」，而是左右國家競爭力與技術主權的核心戰略資產。2025年12月，韓國政府正式推出《智慧財產權策略性調查與分析指引》及《智慧財產權策略性調查與分析品質管理手冊》，首度以國家層級制度化方式，要求智慧財產策略全面嵌入研發（R&D）生命週期。

《PMPRB 2026指南》解析：加拿大專利藥價監管的結構性轉折

即將於2026年1月1日正式生效的《專利藥品價格審查委員會（PMPRB）工作人員指南》《Draft Guidelines for Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) Staff》標誌著加拿大專利藥品價格監管體系一次深層且不可逆的制度轉向。

圖像Gen AI生成結果不侵權？英國Getty Images v. Stability AI案初步判決出爐

2025年11月4日，英國高等法院公布了備受關注的Getty Images v. Stability AI判決。這是英國對「圖像生成式人工智慧（Gen AI）模型的生成內容是否侵權」做成的第一件判決。Getty Images主張被告Stability AI涉及著作權的直接及間接侵權，以及商標侵害。但法院駁回其核心的著作權侵權主張，並僅在商標部分認定有限度的侵害責任。

日本在人工智慧領域的專利申請與審查趨勢

自2022年以來，第四次人工智慧浪潮興起，人工智慧（AI）相關技術和服務發展迅猛，並在商業、教育、醫療、政府等多個領域中廣泛應用，各技術領域的AI相關專利申請數量都不斷成長，這樣的趨勢在日本也不例外，尤其是適用於特定產業的資訊和通訊技術，以及與AI 相關的發明。另一方面，隨著AI專利申請件數成長，駁回通知也越來越多，進步性判斷是影響專利是否受到核准的重要關鍵。

青光眼治療藥物之顯而易見性議題探討(三)：Allergan, Inc. v. Sandoz Inc. (Fed. Cir. 2015).

青光眼（glaucoma）為一種眼部疾病，其成因常見為水樣液（aqueous humor）的分泌及排出不平衡所致，過多的水樣液會造成眼內壓（intraocular pressure）過高，患者時常伴隨有視力異常[1]，甚至嚴重者可能失明。由於青光眼有導致失明的危險，故有積極使用藥物治療之必要。

專利權歸屬爭議：布丁捲模具設計案揭示智慧財產權之重要性

頂級鮮奶與濃滑布丁加上濕潤綿密的蛋糕捲口感，想必愛好甜品的行家一定知道此為何物，就是布丁捲，它需要模具製作相應的配品。此時，模具的實用度就非常重要，例如脫模便利度、模具耐用度…等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。