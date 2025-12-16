快訊

澳洲16死槍擊案凶嫌父出身印度！父子作案前詭赴菲律賓待近1個月

不去日本改去俄羅斯？首批免簽赴俄陸客：窮遊變扶貧 像是流放寧古塔

阿金「撿浪貓回家當寵物養」開心跟飼主邀功 鄰居上門才驚覺事情大條

從新加坡《著作權法》2021年修法看對2025年LLMs與Gen AI產業的影響

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像
圖片來源 : shutterstock、達志影像

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

王思原／世新大學法律學系副教授

隨著人工智慧（AI）技術的快速發展，著作權相關法令面臨前所未有的衝擊。新加坡將AI發展列為國家重點政策，並於2021年在其國家的《著作權法》中增訂（1）電腦資料分析（computational data analysis, CDA）例外及（2）將《合理處理條款》進行調整；試圖在促進AI創新與保護著作權之間取得平衡。然而，就在一年後，大型語言模型（LLMs） — ChatGPT橫空出世，CDA例外能否因應LLMs與生成式人工智慧（Gen AI）到目前為止所帶來的挑戰？本文將探討此一問題。

什麼是CDA？

2021年修正的新加坡《著作權法》第243條規定，CDA包括：（1）使用電腦程式從著作或錄製物中識別、提取及分析資訊或資料；以及（2）使用著作或錄製物作為某類資訊或資料的範例，以改善電腦程式在處理該類資訊或資料方面的功能，例如使用圖像來訓練電腦程式以辨識圖像[1]。新加坡智慧財產局（IPOS）進一步說明，CDA包括「情感分析、文本與資料探勘，以及機器學習訓練」[2]。

CDA例外之要件

CDA例外允許利用人重製受著作權保護的著作，為維護著作權人利益，必須符合下列要件：

  • 該重製物係為電腦資料分析目的而製作，或為電腦資料分析而準備[3]；

  • 使用者不得與他人分享著作重製物，但為驗證計算資料分析結果或為與該分析目的相關協同研究或研習者，不在此限[4]；

  • 使用者不得將依此例外規定所製作之著作重製物用於任何其他目的[5]；

    使用者必須合法取得（lawful access）欲重製著作。依本條例示，若X係透過規避付費牆而取得第一份重製物，則X並非合法取得該重製物。若X係違反資料庫使用條款而取得第一份重製物，則X並未合法取得該重製物[6]。值得注意的是，依新加坡《著作權法》第187條(1)之規定，任何契約條款若直接或間接意圖排除或限制CDA規定下的任何允許使用，該契約條款在此範圍內無效[7]。其目的在於，藉以避免著作權人透過私法契約架空CDA例外。

  • 作為重製來源著作本身不得為侵權重製物，除非該侵權重製物對於該特定分析而言係屬必要；或者，若其為侵權重製物，使用者必須不知此情事。但若該侵權重製物係取得自眾所周知的侵權網站（如LibGen等影子圖書館[8]），使用者必須不知或無合理可能知悉此情事，才得主張CDA例外[9]。

根據IPOS提供的例示，一家公司正在開發能將書籍從一種語言翻譯成另一種語言的AI程式。為訓練該程式辨識模式，公司需要重製各種書籍。該公司可依CDA例外進行重製，無須事先取得著作權人許可，但必須遵守相關條件：「不得將重製物用於資料分析以外目的，且必須合法取得資料，例如購買書籍或訂閱相關服務，不得規避付費牆取得書籍[10]」。

新加坡《著作權法》修法重點 — 增訂CDA例外與合理使用條款適用

CDA例外

新加坡CDA例外制定於2021年，當時立法者所預期的AI應用主要為傳統機器學習，其核心在於「分析資料模式」，而非利用表達內容。然而，隨著 — ChatGPT於2022年11月發布，相關著作權議題的重心隨之轉向LLMs與Gen AI。CDA例外能否適用於上述兩者議題，成為亟待釐清的問題。

首先，就輸入 / 訓練階段而言，Gen AI製作重製物（包括將著作轉換為機器可讀格式，或在某些Gen AI中儲存資料）並非僅為了分析資料以改善AI針對該資料的運作功能，而是為了根據這些資料生成新的表達性作品，此一目的已超出CDA例外所允許的範圍。另外，LLMs在訓練過程中，從網路抓取文字及圖像往往會繞過付費機制或違反使用條款，從而違反合法取得要件。據稱ChatGPT及其前身LLMs使用來自Common Crawl、BookCorpus、Books1及Books2等影子圖書館的資料集進行訓練，此一事實顯示其資料取得方式並不合法[11]。

其次，就輸出 / 生成階段而言，新加坡《著作權法》第243條對CDA的定義並未涵蓋基於分析資料而生成或散布新著作行為。因此，CDA例外的適用範圍僅涵蓋輸入階段（即為訓練目的而重製著作之行為），對於輸出階段（即AI系統生成新內容之行為）則不提供任何保護。當Gen AI生成的內容產生著作權爭議時，必須回歸傳統《著作權法》的框架進行判斷。具體而言，須就個別AI生成內容進行實質近似性分析，判斷是否構成對特定著作之侵權；若構成侵權，則可能進一步審酌積極抗辯是否成立，包括依據新加坡《著作權法》第191條進行合理使用分析[12]。

合理使用條款

新加坡於2021年《著作權法》修法時，改採美國式的合理使用（fair use）條款，取代原本英國式的合理處理（fair dealing）條款。新加坡《著作權法》第190條明定對著作進行合理使用係屬允許之使用。與上同法第191條則規定，在判斷著作是否構成合理使用時，必須考量所有相關事項，包括下列四項因素：（1）使用之目的及性質，包括該使用是否具商業性質或係為非營利教育目的；（2）著作之性質；（3）所使用部分之數量及實質性占整體著作之比例；以及（4）該使用對著作潛在市場或價值所產生之影響。

不同於先前的《合理處理條款》，《合理使用條款》作為一種開放性的一般例外規定，允許法院依個案情況靈活適用，透過權衡上述四項非排他性因素，判斷未經授權的使用是否合理而得以允許。根據新加坡政府的說明，此一從「合理處理」轉向「合理使用」的立法變革，旨在使《著作權法》更具前瞻性與彈性，俾能在著作權利人與公眾利益之間取得更適當的平衡[13]。

由於CDA例外顯然無法跟上AI科技發展的腳步，學者討論Gen AI著作權爭議的重心已轉向《合理使用條款》的適用。儘管至今尚無相關判例，但一般認為新加坡法院將會追隨美國法院的見解。因此，在Gen AI應用的合理使用分析中，可能占有最大權重的兩項因素為：（1）使用目的或性質，包括Gen AI的使用是否具有「轉化性」，即在某種程度上改變了原著作的目的或性質；以及（2）Gen AI的使用對市場的影響，亦即其是否透過與原著作或其授權市場競爭，而威脅原創作者的生計[14]。

綜上所述，面對LLMs及Gen AI帶來的新興挑戰，CDA例外在AI輸入與輸出階段皆面臨適用上的困境，而開放性的《合理使用條款》似乎則提供了更具彈性的法律架構。

結論

新加坡2021年《著作權法》引入CDA例外，旨在創造有利AI發展的法律環境。然而截至2025年回顧看來，面對LLMs、Gen AI的快速發展，僅透過CDA例外已難以因應Gen AI帶來的挑戰。相較之下，同時引進的《合理使用條款》，透過轉化性判斷與市場影響評估等彈性因素，似乎更適合在AI創新與著作權保護之間尋求適當平衡。新加坡的CDA例外未來是否仍具存在價值？以及如何與《合理使用條款》互動，仍有待未來觀察新加坡當局是否針對上述狀況進一步對《著作權法》進行修法調整。

備註：

  1. [1] Singapore Copyright Act 2021 s. 243.

  2. [2] IPOS (24 November 2022) Factsheet on Copyright Act 2021, https://ipr.mofcom.gov.cn/hwwq_2/zn/Asia/Sgp/file/copyright-act-factsheet.pdf.

  3. [3] Singapore Copyright Act 2021 s. 244(2)(a).

  4. [4] Singapore Copyright Act 2021 s. 244(2)(c).

  5. [5] Singapore Copyright Act 2021 s. 244(2)(b).

  6. [6] Singapore Copyright Act 2021s. 244(2)(d).

  7. [7] Singapore Copyright Act 2021 s. 187(1).

  8. [8] 影子圖書館（shadow libraries）多以侵犯著作權的方式向人們提供學術文獻及小說著作等內容，並多以去中心化、匿名見稱，較大型的影子圖書館包括創世紀圖書館、Z-Library、Sci-Hub等；參考來源：維基百科

  9. [9] Singapore Copyright Act (021 s. 244(2)(e).

  10. [10] IPOS (24 November 2022) Factsheet on Copyright Act 2021, https://ipr.mofcom.gov.cn/hwwq_2/zn/Asia/Sgp/file/copyright-act-factsheet.pdf.

  11. [11] David Tan, Generative AI and Copyright, March 2024, https://law.nus.edu.sg/trail/generative-ai-copyright-fair-use/.

  12. [12] Id.

  13. [13] David Tan, Copyright Fair Use in the Face of Technological Developments: Staying Ahead or Limping Behind? (Part I), November 2024, https://lawgazette.com.sg/feature/copyright-fair-use-part-1/.

  14. [14] David Tan, Generative AI and Copyright, March 2024, https://law.nus.edu.sg/trail/generative-ai-copyright-fair-use/.

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：王思原
現任：世新大學法律學系副教授
經歷：世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所副教授

世新大學智慧財產暨傳播科技法律研究所助理教授

開南大學法律學系助理教授

學歷：台灣大學法律系

英國格拉斯哥大學法學碩士

英國新堡大學法學博士

專長：智慧財產權法、著作權法、商標法、地理標示法

延伸閱讀&電子報訂閱連結：

【詳細內容請見《北美智權報》394期；歡迎加入NAIPNews網站會員成為我們的訂戶，以掌握最關鍵的專利商標智財消息！】

北美智權報

追蹤

延伸閱讀

愛馬仕、香奈兒一折...新北男赴陸學技術賣盜版包 侵權3000萬

新加坡科技創新週八家竹科新創秀前瞻技術

禾榮科建東南亞癌症中心

共信肺癌藥布局新加坡

相關新聞

借鏡韓國《智慧財產權策略性調查與分析指引》：台灣研發戰略升級的關鍵重點

在全球科技競逐與地緣政治風險交織的當下，智慧財產權已不再只是研發成果的「事後保護工具」，而是左右國家競爭力與技術主權的核心戰略資產。2025年12月，韓國政府正式推出《智慧財產權策略性調查與分析指引》及《智慧財產權策略性調查與分析品質管理手冊》，首度以國家層級制度化方式，要求智慧財產策略全面嵌入研發（R&D）生命週期。

《PMPRB 2026指南》解析：加拿大專利藥價監管的結構性轉折

即將於2026年1月1日正式生效的《專利藥品價格審查委員會（PMPRB）工作人員指南》《Draft Guidelines for Patented Medicine Prices Review Board (PMPRB) Staff》標誌著加拿大專利藥品價格監管體系一次深層且不可逆的制度轉向。

圖像Gen AI生成結果不侵權？英國Getty Images v. Stability AI案初步判決出爐

2025年11月4日，英國高等法院公布了備受關注的Getty Images v. Stability AI判決。這是英國對「圖像生成式人工智慧（Gen AI）模型的生成內容是否侵權」做成的第一件判決。Getty Images主張被告Stability AI涉及著作權的直接及間接侵權，以及商標侵害。但法院駁回其核心的著作權侵權主張，並僅在商標部分認定有限度的侵害責任。

日本在人工智慧領域的專利申請與審查趨勢

自2022年以來，第四次人工智慧浪潮興起，人工智慧（AI）相關技術和服務發展迅猛，並在商業、教育、醫療、政府等多個領域中廣泛應用，各技術領域的AI相關專利申請數量都不斷成長，這樣的趨勢在日本也不例外，尤其是適用於特定產業的資訊和通訊技術，以及與AI 相關的發明。另一方面，隨著AI專利申請件數成長，駁回通知也越來越多，進步性判斷是影響專利是否受到核准的重要關鍵。

青光眼治療藥物之顯而易見性議題探討(三)：Allergan, Inc. v. Sandoz Inc. (Fed. Cir. 2015).

青光眼（glaucoma）為一種眼部疾病，其成因常見為水樣液（aqueous humor）的分泌及排出不平衡所致，過多的水樣液會造成眼內壓（intraocular pressure）過高，患者時常伴隨有視力異常[1]，甚至嚴重者可能失明。由於青光眼有導致失明的危險，故有積極使用藥物治療之必要。

專利權歸屬爭議：布丁捲模具設計案揭示智慧財產權之重要性

頂級鮮奶與濃滑布丁加上濕潤綿密的蛋糕捲口感，想必愛好甜品的行家一定知道此為何物，就是布丁捲，它需要模具製作相應的配品。此時，模具的實用度就非常重要，例如脫模便利度、模具耐用度…等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。