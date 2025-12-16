從美國政府支持MP Materials的戰略看稀土產業復興

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

過去幾十年，全球稀土市場由中國主導，中國2024年掌控全球約92%的稀土磁鐵產能，並且占全球稀土氧化物產量約69%左右，中國透過嚴控稀土開採和冶煉配額，形成高度集中的產業鏈體制[1]。美國稀土材料公司MP Materials公司在重新啟動Mountain Pass礦場後，迅速成長為全球第二大稀土礦產供應商，2024年山口礦場產量占全球稀土精礦約12%-15%。美國政府透過資金投入、價格保底、政策激勵及國防部合作等多管齊下的措施，促使MP Materials成長為涵蓋礦產開採、分離精煉及下游磁鐵製造的戰略型稀土企業，彰顯美國對於稀土產業自主化的決心與行動。

MP Materials的成立背景、復產及發展歷程

MP Materials成立於2017年，總部設於內華達州拉斯維加斯。其運營核心為加州的Mountain Pass礦區，這是美國唯一現役的稀土礦場。該礦場始於1952年，曾因稀土產業衰退和價格低迷，前東主Molycorp公司於2015年破產並關閉礦場。2017年，由JHL Capital Group、QVT Financial等投資機構組成的財團，以約2050萬美元收購Mountain Pass資產，並在CEO James Litinsky的帶領下，重新啟動礦場運營，正式成立MP Materials[2][3][4]。

自2017年復產以來，MP Materials逐步完成產業鏈上下游延伸。公司於2017年收購該礦場並重啟開採，2020年透過與特殊目的收購公司（SPAC）Fortress Value Acquisition的合併，在紐約證券交易所（NYSE）上市，成功募集超過5億美元資金，推動第二、三期產能擴張。2021年起，公司持續擴大產能，升級稀土分離及精煉設施，並在德州沃斯堡建設下游磁鐵製造廠Independence。至2024年，MP Materials除了上游礦石生產外，還具備稀土氧化物分離及下游磁鐵產品製造能力，邁向全產業鏈一體化經營[5]。

2020年SPAC上市募資使公司得以投入資金建設北美地區精煉廠，並向磁鐵製造產業拓展，MP Materials已開始生產用於電動車及其他高科技應用的高品質稀土產品。董事長James Litinsky特別指出，公司未來將往下游磁鐵製造領域延伸，與特斯拉等跨足上游的客戶形成供應鏈合作，助力美國構建自主可控的稀土供應鏈與製造體系。

美國政府支持MP Materials的戰略扶持措施

近年來，美國政府大力支持本土稀土產業升級，對MP Materials的支持與推動表現尤為突出，具體事蹟包括：2020-2024年間美國政府投入超過4.39億美元用於建立國內稀土供應鏈，涵蓋開採、分離、精煉、回收及磁鐵製造，目標減少對中國依賴並保障國家安全。美國國防部於2020年和2022年兩度向MP Materials投入支持資金，分別為1000萬美元與3500萬美元，用於提升加州Mountain Pass的稀土分離和精煉能力。2024年，美國國防部與MP Materials合作推出稀土價格保底政策，為MP Materials生產的稀土元素（如釹、鐠）設定每公斤約110美元的最低價格，保障MP Materials利潤並吸引投資，為2024年主流支持手段。此外，美國總統貿易顧問Peter Navarro及國安會官員推動政策，鼓勵科技巨頭如蘋果、微軟、康寧等企業直接以投資者角色參與稀土產業，加速產業鏈重建與升級。美國政府支持MP Materials在德州擴建下游磁鐵廠，推動製造端稀土磁鐵產能，打造「從礦山到終端應用」的完整產業鏈。2025年，美國政府提出類似COVID-19疫苗「曲速行動」的快速推動模式，力求以最高效率助力本土稀土產業快速發展，強化國家戰略資源安全。

在國防部方面，2025年美國國防部以4億美元入股，獲得15%股權，成為最大股東，此舉是美國政府推動建立獨立於中國的國內稀土供應鏈政策的一部分。國防部還提供1.5億美元貸款，支持Mountain Pass設施中重稀土分離能力的擴展，並承諾在未來10年內購買MP Materials新建「10X工廠」生產的所有稀土永磁材料。該磁材廠計劃於2028年開始量產。

美國政府透過資金投入、價格保底、政策激勵及國防部合作等多管齊下的措施，促使MP Materials從單一礦山企業逐步成長為涵蓋礦產開採、分離精煉及下游磁鐵製造的戰略型稀土企業，彰顯美國對稀土產業自主可控的決心與行動。

與蘋果合作推動回收與本地供應鏈

MP Materials與蘋果公司於2025年7月簽署了一項總額高達5億美元的多年期稀土磁鐵供應協議。根據協議，蘋果將購買MP Materials位於德州沃思堡（Fort Worth）的Independence工廠生產的稀土磁鐵，這些磁鐵100%由回收材料製造，原料來源於加州Mountain Pass礦場處理的再生稀土。雙方還將聯手建設一條尖端的稀土回收供應鏈，以支持可持續、在地化的美國稀土產業發展。該合作標誌著蘋果實現美國製造優先政策的重要一步，預計產品將於2027年開始交貨，逐步滿足數億台蘋果裝置的需求，包括iPhone、MacBook、Apple Watch等多種產品中使用的稀土磁鐵。作為美國西半球最大的稀土生產商，MP Materials此次進軍再生稀土磁鐵市場，被視為其業務的重要戰略轉型及擴展，亦響應美國政府推動本土關鍵材料供應鏈自主化的政策。蘋果為此提前支付了2億美元的預付款，強力支持該計劃的順利推進，展現在美國本土製造和回收稀土磁鐵，助力本土供應鏈自給自足的決心[6]。

與GM簽約供應磁鐵給美國電動車

MP Materials已與通用汽車（GM）簽訂多年期長約，由其德州子公司Noveon Magnetics負責供應高性能稀土磁鐵，應用於GM旗下大型SUV及卡車的電動馬達與驅動系統。此合作標誌著美國在稀土磁鐵供應鏈上實現重要突破，為打造「去中國化」的國產供應鏈奠定基礎。MP Materials正積極推動德州Independence磁鐵工廠的商業量產，計劃2025年底開始大規模生產，進一步推動美國稀土磁鐵產業鏈的完整建設與自主供應能力提升。此外，這份長期合約對於MP Materials的財務前景具有重大意義，預計2027年起將帶來超過5億美元的磁鐵銷售收入，反映出雙方對合作長期價值的堅定承諾。該合作同時符合美國政府加強關鍵材料國產化、保障國防及新能源汽車產業安全的戰略目標。這也是MP Materials繼與蘋果簽訂5億美元稀土磁鐵合約後，在高技術終端應用市場上的又一重要里程碑，凸顯其在美國及全球稀土供應鏈中的核心地位。

MP Materials與其他國際公司合作

除了與美國國防部、蘋果和通用汽車等合作外，MP Materials也積極拓展國際合作。2025年，MP Materials與沙烏地阿拉伯國營礦業巨頭Maaden簽署合作備忘錄，雙方將攜手在沙特開發包含稀土礦採礦、分離、精煉及磁材製造在內的完整稀土供應鏈。此合作於美沙投資論壇期間正式簽署，反映出美沙雙方在經濟和產業合作上的戰略布局，並助力沙烏地推進成為全球稀土與關鍵礦物重要樞紐的目標。MP Materials執行長James Litinsky表示，該合作將重塑全球供應鏈平衡，特別是在機器人及物理人工智能領域，深化美沙戰略同盟關係。Maaden首席執行官Bob Wilt強調，這是沙特打造礦業成為經濟「第三支柱」的重要一步。此外，該合作還展現出美國企業尋求可靠替代中國供應鏈的決心，為未來稀土市場格局帶來深遠影響[7]。

MP Materials：美國稀土產業復興的戰略支柱

美國政策轉向標誌著從「放棄污染」轉向「管控污染與掌握資源」的新思維，努力在環境保護與戰略自主間取得平衡，重建在稀土產業中的戰略主導地位。MP Materials見證並引領美國稀土產業從破產谷底復興，結合政策與資本力量，實現從礦山開採、分離精煉到下游磁材製造的完整產業鏈整合，逐步挑戰全球稀土合作新格局。作為美國關鍵戰略礦產的重要角色，公司致力建構本土完整供應鏈，大幅降低對中國依賴。

美國國防部作為最大股東，提供資金支持並承諾長期採購，降低市場波動風險。與蘋果、通用汽車等科技與電動車巨頭合作，穩固市場需求與產業地位。國防部的資金投入與長期協議，配合工業夥伴合作，推動MP Materials快速擴產與技術升級，成為美國稀土產業安全的核心力量。

MP Materials正持續擴大加工能力，向磁材製造及回收下游產業延伸，提升產品附加價值，並通過多方政策扶持和戰略布局，致力打造自主可控的美國稀土產業鏈，為美國工業與科技發展提供關鍵保障。

