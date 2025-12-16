快訊

以多件美國普通法判例經驗 談營業秘密受侵害之損失補償計算

聯合新聞網／ 北美智權報
圖片來源 : shutterstock、達志影像

陳秉訓／政治大學科技管理與智慧財產研究所教授

智慧財產及商業法院曾於《107年度民營訴字第7號民事判決》，針對損害賠償請求權時效以前所發生之營業秘密侵害行為，裁定以「不當得利」為由，來補償營業秘密所有人就該侵害行為所致之損失。智商法院雖指出「系爭營業秘密能讓被告減少多少研發或創作成本之資訊」，可用來佐證被告之所得利益，但可惜智財法院並未提出具體認定。事實上，美國早已就營業秘密的侵害行為，提供權利人「不當得利」（unjust enrichment）為基礎的補償方式。本文旨在介紹美國於上述損失補償制度之普通法（common law）發展脈絡，以供司法實務參酌。

現行聯邦法與州法

美國國會於2016年通過《保護營業秘密法》（Defend Trade Secrets Act, DTSA），於18 U.S.C. § 1836(b)(3)(B)(i)(II)規定在涉及「營業秘密非法取用」（misappropriation of a trade secret）的民事案件中，就因該非法取用所致之不當得利，法院可核予損害賠償，但該不當得利必須未於實際損失（actual loss）的損害賠償計算中所提及。

在美國，多數州有立法採納《統一營業秘密法》（Uniform Trade Secrets Act, UTSA），UTSA第3條針對營業秘密非法取用行為，有提供類似的不當得利為補償。

因此，在2023年有一群美國司法實務專家於Sedona研討會上[1]，發表關於營業秘密訴訟的金錢式補償報告，其就不當得利所歸納類型包括：（1）被告的收益（defendant’s profits）、（2）所避免的開發成本（avoided development costs）、及（3）商業上好處（commercial advantage）或（4）先起步優勢之利益（head-start benefit）等。該些專家還觀察到有潛在的類型包含：（1）被告因非法取用行為所增加的獲利能力或市占率（increased profitability or market share）、（2）被告因非法取用行為所得之價值（value）及（3）其他等。

值得注意者是，UTSA的「不當得利」是屬於侵權行為損害賠償的形式之一，不同於台灣將「損害賠償」與「不當得利」等二者區別。但概念上，美國與台灣之「不當得利」皆要求被告返還其不當的利益，例如美國聯邦第七巡院於2020年在Epic案判決[2]係引據威斯康辛州判例法，而指出不當得利所基於的道德原則是，「當保留所受利益之行為是不正當（unjust）時，受有該利益者有返還該利益之義務」。

因此，關於不當得利之類型與其計算方法，美國營業秘密法之司法實務應有參酌之價值。

普通法贊成說：喬治亞州

第五巡院針對Univ案提出的判決實例

以核予「所避免的成本」的方式來補償營業秘密遭不當取用之權利人，係源自普通法，例如1974年美國聯邦第五巡院所做出之Univ案判決[3]，其所涉營業秘密保護法制是喬治亞州普通法

第五巡院提到，可用「侵權人就系爭營業秘密所非法取用之部分，來計算該部分對該侵權人價值」而做為損害賠償，並指出該方法偶爾稱為被告自行開發系爭營業秘密時所花費的成本差異，而以原告的實際開發成本來完整計算損害賠償。

另第五巡院針對Univ案具體列出「僅以原告的實際開發成本」來計算損害賠償之適當情境，包括：（1）被告僅將系爭營業秘密使用於有限的情況；（2）原告與被告間並非處於直接競爭的狀態；（3）系爭營業秘密的開發不涉及現行交易實務的實質改良，而僅是優化現行實務；（4）被告已經停止使用原告的營業秘密等。

然而，第五巡院表示該類計算方法僅採用原告的實際成本，但該方法在應用上常因未考量非法取用行為發生時的商業情境，而屬不適當的方法。

特別就Univ案之情境 — 當事人雙方具潛在的直接競爭關係、被告行為的過程延長至一定的期間並包含數次的對原告營業秘密不同的使用、及電腦系統的開發過程是非常困難且要有實質技術上與理論上的進展等，第五巡院認為較廣泛的損害賠償計算方法是必要的，即其應考量開發成本，但該成本僅是數個不同考量因素之一。

應注意的是，第五巡院認為所謂其他因素的考量是指，最後的損害賠償數值不須要精確到如同以系爭營業秘密的實際開發成本所計算的損害賠償金額。

第十一巡院針對Salisbury案提出的判決實例

另在美國聯邦第十一巡院於1990年的Salisbury案判決[4]中，同樣是適用喬治亞州普通法，其同意以原告的研發費用為補償性損害賠償，但卻否定同時核予被告的銷售利潤為損害賠償，以免重複補償。

第十一巡院之理由為：（1）如果被告有花到原告的研發與行銷等費用，被告應該不會有任何利潤；（2）被告即使有從原告的營業秘密中獲得好處，卻仍就自己產品有投入研發與行銷之費用；（3）該案地院將原告所主張之研發與行銷等費用減低至可公平反映被告所節省的費用。

普通法反對說：紐約州

USTA雖是由民間團體美國法律學會所草擬並遊說各州立法機構採納，該法案自1979年提出後，至今已納入49州之法典，但紐約州則並未採納。

紐約州的營業秘密保護係基於普通法的判例[5]。此外，紐約州是唯一不同意以被告所避免的研發成本來計算不當得利之法院。

紐約州上訴法院針對E.J.案提出的判決實例

關鍵判決是紐約州上訴法院（Court of Appeals of New York），為該州的最高層級法院，在2018年做出E.J.案判決[6]，其回應美國聯邦第二巡院所聲請的提問，即：根據紐約州判例法，當原告以營業秘密之非法取用、不正當競爭、與不當得利為請求權主張時，於計算原告所能復得的損害賠償時是否應以被告因非法活動所避免之成本為準。

在E.J.案中，原告公司E.J. Brooks（EJB）透過併購而取得「塑膠製指示性保全封條」（plastic indicative security seal）之製程技術，但該製程技術之營業秘密卻遭部分員工竊取並攜至競爭對手 / 被告公司Cambridge Security Seals（CSS）來使用。

針對損害賠償，EJB主張其損害應以CSS因其非法活動所避免的成本為計算基礎。具體而言，該「所避免的成本」理論所尋求金錢式補償之價額係等同兩類成本的差額 — 第一類成本是CSS因開發與使用EJB的製造程序時所生之實際成本，而第二類成本是CSS在沒有非法取用EJB的製程下所原本會發生的成本。

但EJB並未呈報任何證據、或辯稱CSS所避免的成本可為其損失（例如投資損失）的替代值，卻僅就CSS由系爭非法取用行為所獲之利益，指定以該所避免的成本為計算方法。

在這樣的情境下，紐約州上訴法院認為不得以被告因非法活動所避免的成本來計算原告因營業秘密之非法取用行為所致之損害賠償。首先，紐約州上訴法院指出其在本案以前未曾明確表示於計算涉及營業秘密的損害賠償時，能否採用所避免的成本，或為該計算目的而採取其他能表示被告自身獲利之算法。

第二，紐約州上訴法院參酌下級法院於1985年Hertz案判決[7]，指出該法院之見解係除非被告所增加利益是用於佐證原告自身損失，否則該類利益不得用來計算涉及營業秘密之損害賠償。又因考量後續的紐約州判決，紐約州上訴法院認為基本上該州司法實務仍採Hertz案判決之見解。

第三，紐約州上訴法院列舉數件聯邦上訴法院判決其接納以「所避免的成本」為損害賠償計算之方法，並指出該等判決所採取之計算幾乎普遍涉及被告的不當獲利而非原告的損失。然而，紐約州上訴法院批評該類計算方式並未考量非法取用行為對原告之影響，且因該計算數值是與被告的獲利綁在一起而不僅是原告的損失，故該方式非屬可准許的損害賠償計算方式。

因此，紐約州上訴法院表示其認同在營業秘密的訴訟中，損害賠償應依原告所發生之損失來計算，而該損害賠償不得依據被告所避免的開發成本。

至於「所避免的成本」之意義，紐約州上訴法院認為當營業秘密因遭揭露而損毀其競爭優勢時，為舉證原告所投入到該營業秘密之價值（雖現在已消逝），最好的證據可為原告於開發產品時之成本。

針對普通法反對說提供結論

紐約州上訴法院所持之理由是因在營業秘密案件中，「損失」是有較廣的定義，且必須考量的事實為營業秘密所固有的價值是來自於其本身的保密性，因而在如同E.J.案這類營業秘密遭非法取用之案件中，原告所受之損害包含其所損失的、且因其對秘密所獨有的讀取權限所致優於其他人的「競爭好處」。

不過，最後紐約州上訴法院仍表示，不能自動或推定在這樣的情形下，原告的投資損失其適當的接近值會是被告所避免的成本。

備註：

  1. [1] The Sedona Conference, The Sedona Conference Commentary on Monetary Remedies in Trade Secret Litigation: A Project of the Sedona Conference Working Group (WG12) on Trade Secrets, 24 Sedona Conf. J. 349 (2023).

  2. [2] Epic Sys. Corp. v. Tata Consultancy Servs. Ltd., 980 F.3d 1117 (7th Cir. 2020).

  3. [3] Univ. Computing Co. v. Lykes-Youngstown Corp., 504 F.2d 518 (5th Cir. 1974).

  4. [4] Salsbury Lab’ys, Inc. v. Merieux Lab’ys, Inc., 908 F.2d 706 (11th Cir. 1990).

  5. [5] United Pool Distribution, Inc. v. Custom Courier Sols., Inc., No. 22-CV-06314-FPG, 2024 WL 3163432 (W.D.N.Y. June 25, 2024); Catalyst Advisors, L.P. v. Catalyst Advisors Invs. Glob. Inc., 602 F. Supp. 3d 663 (S.D.N.Y. 2022).

  6. [6] E.J. Brooks Co. v. Cambridge Sec. Seals, 105 N.E.3d 301 (N.Y. 2018).

  7. [7] Hertz Corp. v. Avis, Inc., 106 A.D.2d 246 (N.Y. App. Div. 1985).

責任編輯：盧頎

【本文僅反映專家作者意見，不代表本報立場。】

作者：陳秉訓
現任：政治大學科技管理與智慧財產研究所教授
經歷：台北科技大學智慧財產權研究所助理教授

華邦電子公司製程工程師

聯華電子公司製程整合研發工程師

台灣茂矽電子公司專利工程師

禹騰國際智權公司專利工程師

威盛電子公司專利工程師

亞太國際專利商標事務所專案副理

學歷：美國聖路易華盛頓大學法律博士

美國聖路易華盛頓大學智慧財產暨科技法律法學碩士

政治大學法律科際整合研究所法學碩士

台灣大學化工所碩士

台灣大學化工系

