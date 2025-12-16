回顧2025年美國關稅戰對台灣經濟上帶來的影響

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

蔡佑駿╱北美智權報 專欄作家

2025年全球貿易爆發關稅戰，美國要求其貿易國增加關稅或增加對美國的投資建設。面對全球化崩解的驟變局勢，台灣是進出口貿易為主體之一的重要國家，在歷經關稅戰期間的經濟表現遠優於市場原本的預期，尤其2025Q3實質GDP成長年增率更一度上升到8%（詳參圖1），最主要的受惠成果是台灣的出口產業；本次主要是回顧台灣經濟在2025年經歷美國關稅戰的洗禮後，究竟是幾家歡樂、幾家愁？

跟上全球AI熱潮 2025年台灣半導體及科技產業為主要受益者

一直以來，台灣經濟成長的主要引擎是出口貿易和民間消費，台灣在2025年的優勢主要來自於「出口貿易」，因為跟上人工智慧（AI）產業蓬勃發展的熱潮，而全球只有台灣能提供高效益的AI相關硬體設備，所以台灣半導體和許多科技產業是主要受惠者。

若拿2025年跟2023年的情況相比，有很大的落差。2023年全球正在遭逢從新冠肺炎（COVID-19）疫情帶來的經濟打擊後，科技業和製造業產能重新復甦的過程。台灣經濟在2023年是依靠內需消費市場，房地產大多符合疫情解封後的消費需求，讓民間消費撐起GDP成長。2025年則是大不同，台灣出口商品大幅成長，反觀內需消費顯得就相對低迷許多。

圖1. 台灣實質GDP成長年增率於2025年上升到8%；資料來源：MacroMicro。

圖2. 台灣實質GDP成長年增率於2023年是內需支撐出口、2025年則相反，但出口成長極大；資料來源：MacroMicro。

雖然出口強悍 台灣零售業在2025年卻因中國境外競爭滲入陷低谷

台灣零售銷售的年增率從2025年2月以來，就陷入相對低迷的局勢，近十年來鮮少有如此低迷的零售銷售成長區間，考慮到美國在2025Q1一度對中國製造業商品進行全球大規模圍堵的政策 — 這其實很可能是中國大量的廉價製造業商品，輾轉往歐洲和亞洲地區銷售，然後排擠當地零售業者市占率的關係。

圖3. 台灣零售業營業額年增率持續走低、2025年更陷入極度低迷的趨勢；資料來源：MacroMicro。

因為透過境外的網路購物平台，走進口貿易管道銷售，因此這些境外銷售數據不會反映在台灣本土的零售銷售統計上；實際上，台灣人的消費力仍然在成長，但是境外的零售業者，例如中國的境外平台，跨境來台灣搶市占率，所以台灣本土零售業者和網購平台，確實面對較大的衝擊。台灣內需消費在2025年其實是相當需要刺激與政府協助的，雖然政府在今（2025）年有提供全民一萬元新台幣的現金，但現金比消費券的使用方式靈活許多，仍有一定的資金會流出境外，刺激內需的成長則有待觀察。

至於出口方面，從Trump於第一任期（2017年1月20日～2021年1月20日）對中國貿易戰，到了Biden任期（2021年1月20日～2025年1月20日）後段，美國擴大向台灣進口商品 — 3年內，美國成為台灣最大的境外客戶。台灣在2025年的中美貿易戰中完全是受惠者，不管從商業貿易還是國防軍事的角度來看，美國實務上就是台灣最重要的友好國。2025年如果不是AI需求剛好大爆發，美國在關稅壁壘開始前擴大進口，光靠台灣目前疲弱的內需市場，根本無法撐起整個經濟熱度。

圖4. 台灣出口經濟在2025年因應AI需求相對其他國家而言相當熱絡；資料來源：MacroMicro。

台灣半導體產業和部分科技業，為了因應2025年Q1關稅壁壘的稅務風險，紛紛前往美國設廠，以為了提高營運產能和投資效益，台灣未來跟美國的商業合作一定會更密切。美國科技巨頭長期需要半導體和製造業來合作建設，或許偶爾短期會出現硬體產能過剩，美國一直是全球最大的消費市場，民間消費長期蓬勃發展，趁機會打入美國本土市場，台灣長期出口產業是大為利多。

台灣房地產為主要隱憂 雖法令鬆綁，仍供過於求

台灣經濟的主要隱憂仍然在房地產，雖然政府已經將新青安貸款排除《銀行法》72-2條限制，鬆綁限貸，但是考量台灣人口結構惡化的長期問題，人口進入長期遞減趨勢，僅靠大家庭數量裂解成小家庭數量和移民來增加實質居住建物需求，台灣適育的女性長期進入遞減，所以出生率和出生人口長期也會減少，這是至少兩個世代以上都不會改變的趨勢。

圖5. 台灣房地產經濟在2025年無論二手屋還是新屋成交量均呈現跌幅；資料來源：MacroMicro。

雖然房地產交易量大幅減少不等於房價下跌，依靠相對寬鬆的貨幣政策來暫時緩和房地產低迷時期確實是可行的政策，但這只能是短期的權宜之計。關鍵還是台灣整體房地產供過於求，美國和日本都經歷過上述情況，中國則是與台灣有一樣的處境。房地產通常是一個國家內需市場最大規模的產業，如果房地產處於溫和成長的時期，國家經濟通常不會太差，但當房地產陷入長期低迷的時候，國家經濟通常好不到哪去，甚至會陷入通貨緊縮的金融環境。連帶很多內需產業都會出現供過於求的狀況，因此，目前持有房地產資產比例較高的屋主，或許可以考慮分散一些財務風險。

台灣雖屬2025中美貿易戰得利者 但內需經濟仍為2026待解問題

綜觀台灣經濟在中美關稅戰的2025年，整體的表現是優於市場預期的，很大的比例是受惠於國際上AI產業的紅利，但這仍不能掩蓋台灣內需市場的局部問題 — 建議台灣政府在接下來的2026年應該在房地產業提供更多預防供過於求的風險處理方案。

