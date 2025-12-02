全球科技智財權戰略與執法趨勢深度分析：從三星 vs 京東方 OLED 和解到 Apple vs Masimo 案

※如欲轉載本文，請與北美智權報聯絡

李淑蓮

當前全球科技產業的智慧財產權（IP）衝突正呈現出兩極分化的戰略趨勢，對企業的供應鏈穩定性、產品設計自由以及核心資產的估值產生深遠影響。近期兩大標誌性事件 — 三星顯示(Samsung Display)與京東方（BOE）之間的OLED專利和解案，以及蘋果手錶（Apple Watch）因侵犯醫療技術專利而導致功能受限案 —充分體現了IP執法的兩大新興模式。

首先，是供應鏈IP貨幣化的趨勢。大型技術領導者正利用美國國際貿易委員會（ITC）的排除令威脅，對抗主要供應商的侵權行為，以此迫使對手進入專利授權與權利金支付模式。三星與京東方的和解即為典型，其核心目標在於鞏固關鍵技術的領導地位並確保全球供應鏈在受控條件下的穩定運營[1]。

其次，是產品功能性武器化。這指的是透過針對特定產品的核心差異化功能（如健康監測組件）發動專利訴訟和禁令，導致侵權產品必須移除或禁用關鍵功能才能進入市場[2]。蘋果手錶血氧傳感器功能被限制，不僅造成鉅額損害賠償，更直接影響了產品的市場競爭力。

近期兩大標誌性案件背景：三星vs.京東方及Apple vs. Masimo

三星顯示與中國京東方（BOE）之間的OLED專利和解案，起源於一場長達三年的法律戰，主要涉及OLED面板的專利侵權和商業秘密盜用指控[3]。這場爭議在 2022 年底升溫，當時三星顯示要求美國國際貿易委員會（ITC）進行調查，背景是京東方正在擴大其在蘋果 iPhone 供應鏈中的 OLED 面板份額[4]。在 ITC 初步裁定京東方侵權並建議對其實施長達15年的美國出口禁令後，雙方在最終裁決前達成和解，京東方同意接收三星顯示的OLED專利授權，並支付授權金[5]。

蘋果與醫療科技公司Masimo之間的爭議，則聚焦於Apple Watch中的血氧監測功能。Masimo指控蘋果在2020年至2022年間銷售的Apple Watch中，盜用了其專利脈搏血氧測量技術。此案不僅有美國聯邦陪審團裁定蘋果需支付 6.34 億美元的損害賠償，美國 ITC 也在 2023 年頒布了排除令，禁止進口和銷售使用侵權技術的Apple Watch。為了繼續在美國市場銷售，蘋果被迫在軟體層面禁用血氧監測功能[6] [7] 。

對高層決策者而言，必須警惕全球智財權訴訟風險正持續上升。特別是標準必要專利（SEP）領域和專利主張實體（PAE）的活動顯著增加，以及歐洲統一專利法院（UPC）和亞洲法院快速頒布禁令的能力提升，要求企業必須從傳統的地域性防禦，轉向制定具有全球前瞻性和統一性的防禦及智財權資產貨幣化策略。

科技業智財權衝突全貌

2025年全球訴訟趨勢與主要驅動因素

全球智財權爭議的風險在近期持續增長。根據最新的產業調查數據顯示，有25%受訪者表示，其組織在過去一年中面臨的智財權爭議風險有所增加。而且，預計 2025年將有約26%的受訪者預期其智財權風險將進一步提升[8]。

這種風險上升的核心驅動因素就是專利糾紛，而訴訟風險的增長很大程度上歸因於專利主張實體 (PAE) 的活躍度。PAE，通常被稱為專利蟑螂 (Patent Trolls)，在美國的專利訴訟中占據了越來越重要的地位。數據分析顯示，PAE在近期美國 SEP 相關糾紛中，占據超過40%的份額，此一比例幾乎是十年前的兩倍[9]。值得注意的是，韓國企業在美國面臨的 NPE 訴訟比例更高達 80.4%[10]。這表明，訴訟風險的增長主要由PAE驅動，而非傳統實質運營企業之間的競爭。這意味著智財權戰場正從以產品為核心的競爭，轉向純粹的智財權資產貨幣化，使得實質運營公司必須投入更多資源進行防禦性專利聚合或交叉授權，以確保技術實施自由[11]。

除了傳統的專利戰場，新興的爭議領域也正在浮現。超過36%的受訪者表示，他們的組織在過去一年中面臨網絡安全和數據隱私相關爭議的風險有所增加[12]。這表明智財權戰場正在擴展到數據和合規領域，強調了企業應將智財權預算從單純的研發保護轉向訴訟防禦和風險緩解。

標準必要專利 (SEP) 的全球執法浪潮

隨著全球對無線通信和互聯技術的需求爆炸式增長，涉及標準必要專利（SEP）的糾紛數量正在全球範圍內增加。此一趨勢的技術基礎在於5G 和物聯網（IoT）應用技術的廣泛普及，這些技術嚴重依賴產業標準。目前估計，有超過30,000 個專利族被聲明為5G所必需[13]。

高風險的標準涉及多個領域，包括Wi-Fi (4, 5, 6)、蜂巢式技術 (2G–5G) 以及視訊和音訊編解碼器。其中，Wi-Fi 相關的訴訟已不再侷限於傳統的路由器和電腦，而是擴展到了智能設備、汽車乃至醫療設備等更廣泛的領域[14]。

在執法方面，美國ITC在處理SEP爭議時的立場具有強大的戰略意義。雖然美國政府對於SEP禁令救濟的政策立場曾有變動，但ITC似乎仍然願意支持SEP權利人，並頒布排除令。這種排除令的威脅對於實施者（Implementers）構成了巨大的談判壓力，特別是當他們需要確保產品持續進入美國市場時。因此，SEP 權利人將繼續利用ITC作為其全球授權策略中的重要籌碼[15]。

歐洲統一專利法院 (UPC) 的戰略意義

歐洲統一專利法院（UPC）自成立兩年以來，已經成為塑造歐洲專利訴訟策略的關鍵力量。該法院旨在為參與國家的歐洲專利和單一專利提供一個單一的跨境執法場域。

數據顯示，UPC的案量成長迅速，其開始運作第二年的侵權訴訟數量增長了約 31.8%，平均每月接近15件[16]。在技術領域的焦點上，電子工程和信息通信技術（ICT）是主要的訴訟戰場，兩者合計佔據了所有專利主張的約38.5%至39.8%[17]。

UPC的戰略影響是深遠的。它提供了一個潛在的、可以頒布泛歐洲禁令的一站式機制[18]。由於其多語言性質（英語和德語是主要語言）以及對國際律所的吸引力，UPC已成為尋求快速、廣泛歐洲救濟的首選地。對於尋求保護IP權益的組織及企業而言，UPC已成了國家法院的潛力替代選項。

案例深入分析之一：供應鏈強制許可模型：OLED顯示器

三星與京東方專利爭議的背景與法律基礎

三星顯示與中國京東方（BOE）之間長達三年的 OLED 專利和貿易秘密爭端，是全球科技巨頭如何利用 IP 執法來鞏固供應鏈優勢的典型案例。

這場爭端的背景是京東方在蘋果iPhone供應鏈中之OLED面板份額的擴大，於是三星顯示於2022年12月要求ITC對進口和銷售智慧型手機OLED面板的17家企業進行調查，後將矛頭直指其主要競爭對手京東方。法律的核心爭議不僅限於專利侵權，還涉及營業秘密的盜用[19]。三星在OLED 技術方面擁有強大且策略性開發的早期專利組合，使其在製造和設計的關鍵方面保持控制權，形成了「創新堡壘」[20]。

ITC 在此案中的初步裁決具有強大的震懾力，它認定京東方侵犯了三星的專利並盜用了營業秘密，並建議對京東方實施長達15年的美國出口禁令。行業分析人士指出，ITC的建議在最終命令階段很少發生實質性變化，這給予了三星顯示在和解談判中極大的籌碼。

排除令的威力與供應鏈的權衡

ITC的排除令威脅直接指向全球科技供應鏈的核心動脈。由於三星顯示和京東方都是蘋果iPhone的關鍵OLED面板供應商，潛在的出口禁令將對京東方構成重大威脅，並可能擾亂全球對 OLED顯示器日益增長的需求，特別是在智慧型手機、平板電腦和其他電子設備領域。結論是：這場智財權糾紛有可能重塑全球顯示器供應鏈。

然而，正當ITC即將發布最終裁決前，雙方達成了和解，結束了所有未決的專利和商業秘密訴訟，據了解，和解的動機在於確保供應鏈的穩定性。此次休戰除了降低對供應衝擊的可能性外，也有助於維持競爭性定價，並確保 LTPO、串聯 OLED 和微透鏡陣列 (MLA) 等先進技術的開發時間表得以維持[21]。

這起事件充分證明了ITC 作為強制授權工具的價值。ITC 的排除令威脅旨在迫使對手接受高價值的專利授權協議。據外媒報導，京東方已同意接受三星顯示的 OLED專利授權，並根據使用該技術的設備銷售額支付權利金，和解金額估計可能達到數千億韓元[22] 。三星通過此類訴訟，成功將其智財權資產貨幣化，並鞏固了其在 OLED 生態系統中的 IP 領導地位[23]。

重大科技智財權訴訟強制執行模式比較

表1比較了近期涉及全球科技巨頭的三個主要 IP 爭議案例，突顯了不同司法管轄區和法律機制在強制執行方面的差異。

爭議案例 涉及技術 強制執行機制 最終結果 核心影響 Samsung Display vs. BOE OLED/顯示器技術 美國ITC排除令威脅 專利許可與權利金和解 維護供應鏈穩定，確認專利市場領導地位 脈搏血氧測量 美國ITC排除令與功能禁令 巨額損害賠償判決與產品功能限制 產品差異化功能被移除，設定高價值的醫療技術專利賠償標準 Pantech vs. Google (Pixel 7) LTE 標準必要專利 (SEP) 日本東京地方法院銷售禁令 銷售、進口、廣告禁令 突顯亞洲法院對 SEP 執法的力度，對全球產品供應造成地域性限制

表1. 重大科技智財權訴訟強制執行模式比較；整理製表：北美智權報／李淑蓮

案例深入分析之二：核心功能排除模型：Apple Watch

法律界定與功能性專利的價值

蘋果與醫療科技公司Masimo之間的法律爭端是功能性專利被武器化以攻擊產品核心差異化特徵的典型案例。這場訴訟的焦點在於Apple Watch中的血氧監測技術，Masimo 認為該技術侵犯了其脈搏血氧測量專利。

在加州聯邦陪審團的裁決中，Masimo 獲得了重大勝利。陪審團裁定蘋果侵犯了 Masimo 的4項專利主張，並認定某些Apple Watch型號在法律上符合 Masimo 專利中定義的「病人監測儀」[24]。蘋果的核心辯護策略是主張 Apple Watch 由於其非連續性監測設計（僅在用戶靜止10分鐘時觸發警報），不屬於用於連續臨床監測的「病人監測儀」。然而，Masimo 的律師成功地說服了陪審團，將重點放在蘋果對其設備的描述上 — 蘋果內部文件曾將其稱為「世界上使用最多的心率監測儀」 — 從而確立了其醫療功能性，使其落入專利範圍[25]。

除了法院裁決，美國國際貿易委員會（ITC）在2023年也發布了排除令，禁止進口和銷售使用侵權血氧技術的 Apple Watch[26]。為了規避這項禁令，蘋果採取了產品調整策略，透過軟體層面禁用血氧監測功能，使其在美國市場繼續銷售硬體[27]。這種軟體禁用功能的方法，引發了關於禁令的效力範圍及其對特定產品功能限制的有效性討論。

損害賠償計算與授權金倒推

Masimo 案的判決金額體現了醫療技術專利在消費電子產品中整合後的巨大潛在價值。加州聯邦陪審團最終裁定蘋果須支付Masimo 6.34 億美元的損害賠償。

這筆賠償是基於Masimo的立場，即蘋果將其專利脈搏血氧飽和度功能整合到大約4,300萬隻手錶中。通過簡單計算，這意味著每支侵權手錶的損害賠償約為14.74美元[28]。

產業專家普遍認為，專利侵權訴訟中的損害賠償金額通常具有懲罰性，遠高於商業談判中的自願授權費率。鑑於蘋果的規模，Masimo 在談判中可能嘗試將許可費定在每單位 10 至 15 美元，而蘋果可能爭取3至5美元。專家推算，雙方若達成協議，費率可能在每單位 7 到 10 美元之間。因此，14.74 美元的判決金額大約是推測商業授權費率的2到3倍[29]。這種高額賠償展示了美國法院傾向於對惡意侵權行為採取較高的懲罰標準，從而確立了醫療技術專利在消費電子產品中的高價值地位。

值得一提的是，儘管ITC裁決不提供經濟賠償，而其排除令對市場競爭和消費者造成的損害通常也缺乏嚴謹的量化評估[30]。雖然 ITC 在極少數情況下（如針對研究用途的微流控設備）會基於公共利益因素限制排除令的範圍，但這在針對主流消費電子產品時非常罕見。

禁令救濟的強勢與設計專利趨勢

在美國專利訴訟中，尋求產品禁令救濟的成效因專利類型而異。特別是設計專利，已成為快速排除競爭產品的強力武器。

數據顯示，美國法院在設計專利訴訟中授予禁令的門檻遠低於功能性專利。在2022年至2023年期間，設計專利被授予臨時禁令的成功率極高，約為 90%（69 件中有 62 件）。而進入審判的設計專利被授予永久禁令的成功率更是高達約 98%（83 件中有 81 件）[31]。

此一趨勢使得企業應將設計專利納入其核心防禦和攻擊戰略，設計專利可以作為一種快速、有效的工具，用來攻擊競爭產品的外觀設計，從而獲得強大的談判籌碼，遠超過傳統功能性專利尋求禁令所面臨的挑戰。

全球執法環境的司法差異與風險

全球科技企業面臨的智財權執法環境充滿司法差異，這使得企業必須採取多司法管轄區的訴訟策略，以實現風險最小化和資產貨幣化最大化。

美國 ITC 與法院的差異化執法

美國ITC在專利訴訟中作為一個專門的執法場所，其要求與聯邦法院不同，特別是在「國內產業」標準方面。

在 Masimo 案的上訴階段，蘋果在聯邦巡迴上訴法院（Federal Circuit）上挑戰了ITC關於Masimo是否滿足「國內產業」要求的結論。ITC 要求原告證明其在美國有足夠的投資或生產活動，以證明其對專利的實施。法律專家指出，ITC 的分析要求「技術要求」與「經濟要求」需要對稱。然而，ITC 在實踐中往往採取更寬泛的態度。原告 Masimo 成功主張ITC 的「經濟要求」(Economic Prong) 較為寬泛，允許將「與專利實施文章相關的」研發投資計算在內。這使得像 Masimo 這樣的研究驅動型公司即使沒有大規模的終端產品商業化，也能通過證明其對專利相關產品的研發（包括原型和早期開發）進行了足夠的投資，從而滿足國內產業要求[32]。這種寬泛的認定標準，鼓勵了 PAE 或研究型實體利用ITC來尋求排除令。

亞洲快速禁令模式的崛起

亞洲的智財權執法環境正變得日益強硬，尤其是在頒布產品銷售禁令方面。

日本法院在SEP糾紛中展示了其頒布快速禁令的意願和能力。2025年6月，東京地方法院裁定 Google 的 Pixel 7 系列侵犯了 Pantech 持有的 LTE 標準必要專利，並頒布了銷售、進口、廣告和展示的禁令。對於外國公司而言，在日本因專利糾紛遭遇全面銷售禁令是相當罕見且嚴重的事件[33]。這表明亞洲司法機構對 SEP 執法的態度正在趨於嚴格，對全球產品供應造成地域性限制。

另一方面，中國的智慧財產權法院系統也以其效率著稱。中國的智財權法院在2021年處理了超過 2,500 件新的民事智財權糾紛，平均審理週期相對較短，約為134天。此外，涉及國際實體的案件比例有所增加[34]。這種高效的司法系統，使得中國成為尋求快速執法的另一個高風險司法管轄區。

全球 FRAND 爭議與司法管轄權限制

全球 SEP 授權體系仍面臨挑戰，主要體現在法院對FRAND（公平、合理和非歧視）條款的解釋和執行能力上。

反訴訟禁令 (Anti-suit injunctions, ASI) 的爭議是核心問題之一。ASIs 旨在阻止一方在其他國家提起或繼續訴訟。世界貿易組織（WTO）裁定中國的「一刀切」反訴訟禁令做法可能損害專利權利人的權益，這為全球 IP 權利人提供了更多在全球範圍內執法的自由度[35]。

然而，在決定全球統一費率方面，主要司法管轄區表現出謹慎的態度。例如，在英國高等法院審理的 Tesla訴InterDigital 案中，法院拒絕為專利池設定全球權利金費率[36]。由於沒有單一法院可以決定全球 FRAND費率，並且全球各地法院（如美國 ITC、歐洲 UPC、日本法院）均願意頒布銷售禁令，因此權利人必須採取多司法管轄區同步訴訟的「霰彈槍策略」，以尋求最大的談判壓力。這導致企業被迫在多個戰場同時投入法律資源，大幅增加了專利戰的總成本。

新一代技術的 IP 挑戰與風險預警

生成式 AI 的發明與創作歸屬問題

生成式人工智慧（GenAI）技術的快速發展對傳統的智慧財產權法律體系提出了根本性挑戰，尤其是在發明和創作歸屬方面。

在專利法領域，美國和許多其他國家的法律通常要求發明必須源於人類的獨創性。美國著作權法也要求作品必須有人類作者[37]。例如，在 DABUS 專利案例中，AI系統被排除在發明人資格之外[38]。儘管如此，研究人員普遍認為，由AI生成的技術解決方案在原則上是可專利化的，但其權利歸屬和審查標準面臨挑戰[39]。如果 AI 系統能夠在特定領域帶來具體的、實用的技術改進，而非抽象概念，則更有可能滿足專利資格標準[40]。

當前的挑戰在於AI系統的複雜性和不透明性，即所謂的「黑箱問題」。許多深度學習系統的內部決策過程難以被發明者完全理解，這對專利法要求的充分公開和實施細節提出了實質性挑戰[41]。未來的法律和實踐將需要明確AI在創新過程中的作用，以確保既能促進創新，又能維護人類創造性的核心地位。

AI 訓練數據的著作權爭議與合理使用

生成式AI模型訓練數據的著作權爭議是當前法律戰的另一個核心焦點。AI 系統在訓練過程中對受版權保護內容的使用是否構成合理使用，法律界尚未達成統一意見[42]。

在一些判例中，法院對於AI訓練數據的使用存在分歧[43]。美國著作權局也承認，無法預先判斷所有訴訟結果，有些使用將被視為合理使用，而有些則不會。例如，法院曾裁定，使用盜版書籍庫來訓練AI 模型不被視為合理使用。此外，AI 程式的輸出若與訓練數據中受保護的作品「實質相似」，版權所有者仍可以依據傳統的侵權標準主張權利[44]。

儘管存在侵權風險，但法院對於救濟模式的態度可能正在轉變。由於對大型語言模型（LLM）的訓練流程發出禁令將可能導致整個產業停滯，一些法院可能會避免這種極端的救濟方式[45]。相反，司法機構可能傾向於授予版權所有者金錢賠償而非禁令，從而鼓勵建立版權授權市場，或在無法達成協議時，通過判決授予金錢救濟。這表明，AI 領域的智財權執法可能更傾向於貨幣化和強制授權模式，而不是市場排除。

半導體與AR/VR的潛在硬體戰場

硬體技術，特別是高階製造領域，仍然是 IP 衝突的熱點。

半導體智財權戰爭雖然沒有像業界擔心的那樣演變為大規模的智慧財產權盜版戰，但針對製程和設計的個別專利和商業秘密爭議仍在持續[46]。另一方面，學術研究機構在這一領域的影響力也不容忽視，像是哈佛大學與三星電子之間關於半導體製造技術的專利糾紛已通過和解解決[47]。隨著半導體技術不斷演進，圍繞創新回報與市場競爭的爭議將持續存在。

AR/VR 領域則被預測為下一個重要的專利戰場。擴增實境（AR）和虛擬實境（VR）技術的競爭特性預示著專利糾紛的潛在爆發[48]。這些爭議將涵蓋核心傳感和顯示技術、虛擬世界中的智財權應用（如商標的使用），以及可能出現的產品責任問題[49]。隨著技術巨頭在元宇宙領域投入大量資源，預計將出現針對基礎硬體和軟體互動模型的智財權訴訟浪潮。

戰略防禦與智財權資產貨幣化建議

面對日益複雜和高風險的全球智財權戰場，科技業必須採取積極的雙重戰略：強化防禦以確保技術實施自由，同時優化資產貨幣化以實現投資回報。

雙重防禦戰略：交叉授權與專利聚合

交叉許可 (Cross-Licensing) 的核心地位：對於大型營運公司而言，交叉許可協議是管理專利風險、確保技術實施自由 (Freedom to Operation, FTO) 的基石。這種機制解決了智財權領域「困獸鬥」的困境—即當兩個擁有互需專利的公司面臨訴訟或合作的選擇時，合作（交叉許可）能帶來更優越的產品和更低的法律成本[50]。

許多全球領導者早已採納此策略。像是Google 與三星電子通過交叉授權強化了 Android 生態系統的聯繫；而Apple與Microsoft早在1990年代就簽訂了涵蓋發明專利和設計專利的技術交叉授權協議[51]。這些協議允許雙方利用彼此的創新，建立互惠互利的關係，降低了因相互侵權而被訴訟的風險[52]。

防禦性專利聚合 (Defensive Aggregation)：為了應對專利主張實體PAE日益增加的威脅，實體營運公司需要積極參與防禦性聚合策略。由於PAE的主要目標是利潤而非市場排除，傳統的訴訟防禦策略代價高昂且效率低下[53]。

防禦性聚合機制，像是LOT Network 或RPX Corporation，通過集體購買專利或確保成員公司在專利轉讓給PAE時已獲得授權，從而降低了單一公司被勒索的風險[54]。這使得防禦性聚合成為最經濟有效的 PAE 威脅緩解手段，通過集體力量將 IP 預算有效地從訴訟轉移到預防性風險管理。

智財權資產貨幣化與策略定位

強化基礎專利是實現智財權資產長期貨幣化的前提。三星在 OLED 技術方面的成功，建立在早期和基礎專利組合之上。強大的IP組合不僅是訴訟中的有力武器，也為公司通過授權協議產生收入提供了基礎。

此外，企業應探索將其核心智財權資產擴展到新垂直領域的機會。像是Nokia 已成功地將其無線技術（WLAN 和蜂窩技術）專利授權範圍擴大到汽車製造商等新垂直市場，包括與多家中國汽車製造商以及 Mercedes 簽訂授權協議[55]。Nokia 的專利組合已增長至超過26,000個專利族，並且大部分具有超過十年的生命週期。這種策略定位使得核心技術專利可以為非核心產品線帶來可預測的長期現金流。

供應鏈智財權盡職調查與合約風險管理

三星與京東方的 OLED爭端突顯了供應鏈智財權盡職調查的關鍵性，特別是涉及營業秘密盜用時。一旦關鍵供應商面臨 ITC 排除令的風險，整個產品線都將受到威脅。

因此，企業應在與供應商和製造夥伴的合約中明確界定智財權義務，特別是在涉及敏感製造技術或關鍵組件時。這包括要求供應商證明其技術實施自由，並在發生潛在侵權導致ITC排除令時，要求其承擔合約風險責任。嚴格的合約條款和持續的盡職調查是防止供應鏈智財權風險傳導至最終產品市場的必要防線。

作者： 李淑蓮

CompuTrade International總編輯

日本電波新聞 (Dempa Shinbun) 駐海外記者

日經亞洲電子雜誌 (台灣版) 編輯

