2024年全球五大專利局專利商標申請概況

吳碧娥╱北美智權報 編輯部

智慧財產局（TIPO）近日公布全球五大智慧局（IP5）—中國CNIPA、美國USPTO、日本JPO、韓國MOIP、歐洲EPO和2024年專利商標申請概況，無論是發明專利、新型專利、設計專利、商標申請註冊數量，均以CNIPA最高。從成長率來看，發明專利部分，除了EPO大致持平以外，其他專利局均較2023年增長；設計專利部分，除了CNIPA持平以外，其他四大專利局均增加。然而，新型專利部分呈差異性變化，CNIPA上升，JPO和MOIP則減少；商標部分，USPTO、EUIPO和MOIP成長，CNIPA、JPO則下降，整體呈現分歧趨勢。整體來看，去年USPTO在各種專利及商標申請數量均有上升，其他專利商標局則消長互見。

2024年IP5專利申請趨勢

發明專利

2024年，TIPO與主要專利局受理發明專利申請件數，以CNIPA的1,828,054件最多，其次依序為USPTO（603,194件）、JPO（306,855件）、MOIP（246,245件）及EPO（199,264件）；TIPO受理50,823件。以成長率來看，以CNIPA申請量較2023年成長9.0%最多，遠高於JPO（+2.2%）、MOIP（+1.2%）、USPTO（+0.9%），EPO及TIPO大致持平（如圖1）。

圖1.2020～2024年TIPO與主要專利局受理發明專利申請情形；資料來源：TIPO

根據TIPO與IP5、主要專利局公布之最新統計，TIPO與主要專利局受理發明專利申請之技術領域，EPO（2024年，占比8.4%）、CNIPA（2023年，16.3%）及USPTO（2023年，15.0%）以「運算科技」最高，JPO（2022年，9.0%）和MOIP（2023年，8.7%）以「電子機械能源裝置」占比最高，TIPO（2024年）以「半導體」最多（14.9%）（如圖2）。

進一步觀察各專利局受理發明專利申請前五大技術領域排序變化，會發現2024年EPO前五大技術領域排序均變動，其中「運算科技」、「電子機械能源裝置」、「運輸」分別較2023年增加0.3～0.5%，「數位通訊」減少0.9%，「醫療技術」減少0.1%。此外，2022年USPTO第5大技術領域為「半導體」（5.4%），其占比於2023年驟降1.0%，轉由「運輸」（4.7%）居第5大。至於CNIPA、JPO、MOIP及TIPO，前五大技術領域排序均與上年相同。

圖2. TIPO與主要專利局受理發明專利申請前五大技術領域；資料來源：TIPO

新型專利

2024年，TIPO與IP5受理新型專利申請件數，以CNIPA的3,184,652件最多，其次依序為TIPO（14,559件）、JPO（4,655件）及MOIP（2,442件）。以成長率來看，CNIPA年增3.9%，TIPO微增0.6%，但JPO、MOIP各減少5.9%、11.1%（如圖3）。

圖3. 2020～2024年TIPO與主要專利局受理新型專利申請情形；資料來源：TIPO

設計專利

2024年，TIPO與主要專利局受理設計專利申請數量，以CNIPA的819,213件最多，其次依序為USPTO（59,620件）、MOIP（55,897件）、EUIPO（34,851件）及JPO（32,065件）；TIPO受理7,360件。以成長率來看，除了CNIPA件數持平（-0.1%），其他專利局均增長，以EUIPO年增8.1%最大，USPTO（+5.9%）次之，其他專利局均上升1.0%（如圖4）。

圖4. 2020～2024年TIPO與主要專利局受理設計專利申請情形；資料來源：TIPO

根據TIPO與ID5、主要專利局公布最新統計，2024年TIPO與主要專利局受理設計專利申請類別，EUIPO（占比13.8%）與CNIPA（10.4%）以第6類「家具」最高，JPO（11.8%）、USPTO（10.5%）與TIPO（10.9%）

以第14類（USPTO為第D14類）「數據處理設備等」占比最高，MOIP以「服裝和服飾用品」為最大宗（10.5%）6（如圖5）。

進一步觀察2024年各專利局受理設計專利申請前五大類別的排序變化，其中，2024年EUIPO前五大類別排序與2023年相同，且占比均為增長，以第6類「家具」、第26類「照明設備」各增加2.5、1.2%最明顯。CNIPA排序亦相同，但除了第2類「服裝和服飾用品」占比持平以外，第6類「家具」、第14類「數據處理設備等」等4個類別均減少0.5～0.6%，趨勢與EUIPO截然不同。

另一方面，主要專利局和TIPO在部分類別變化呈現分歧。第14類（USPTO為第D14類）「數據處理設備等」類別，2024年EUIPO較2023年增加0.3%，但MOIP、CNIPA、USPTO及TIPO減少0.3～3.0%，僅JPO占比持平；第12類（USPTO為第D12類）「運輸」類別，JPO上升0.5%，但USPTO、TIPO各減少0.7、1.6%，反映該區域在該設計類別的發展差異。其他變化較為明顯的技術領域中，JPO及TIPO在第25類「其他類未列入的機械」各上升0.9、0.6%；USPTO在第D21類「遊戲和體育用品等」增加0.5%；TIPO在第13類「發電、配電設備等」增加1.8%，意味著該區域可能在製造機械、遊戲、能源管理等相關設計創新。

圖5. TIPO與主要專利局受理設計專利申請前五大類別；資料來源：TIPO

本國人在IP5專利申請近況

2024年，本國人在主要專利局發明專利申請件數，以向USPTO申請21,339件最多，其次是CNIPA（9,370件）、JPO（1,556件）、EPO（1,499件）、MOIP（935件），合計34,699件。成長率方面，2024年本國人向USPTO、JPO申請件數，分別較2023年成長4.2%、圖6.4.9%，向MOIP亦增加11.0%，帶動合計件數增加2.7%；但向CNIPA微幅減少0.6%，向EPO減少3.6%（如圖6）。

圖6. 2020～2024年本國人在主要專利局發明專利申請情形；資料來源：TIPO

2024年IP5商標申請趨勢

2024年，TIPO與主要商標局受理商標申請註冊數量，以CNIPA約697.1萬類最高，其次為USPTO約76.7萬類、EUIPO約43.8萬類、MOIP約31.6萬類、JPO約27.8萬類；TIPO約11.3萬類。以成長率來看，以USPTO增加4.1%最多，EUIPO、MOIP亦各增加0.3%、0.9%；CNIPA、JPO則各減少3.0%、4.7%，TIPO亦減少1.9%（如圖7）。

圖7. 2020～2024年TIPO與主要商標局受理商標申請註冊情形；資料來源：TIPO

根據最新統計，TIPO與主要商標局受理商標申請註冊前五大類別，CNIPA、JPO、MOIP與TIPO以第35類「廣告、企業經營等」占比最高，占比10.8%~17.5%（2024年），EUIPO（2024年，10.7%）、USPTO（2023年，10.0%）則以「電腦及科技產品等」最高（如圖8）。

圖8. TIPO與主要商標局受理商標申請註冊前五大類別；資料來源：TIPO

從變化趨勢來看，JPO第9類「電腦及科技產品等」排序上升、第41類「教育、娛樂」排序下降；CNIPA第43類「餐廳、住宿等」上升、第29類「肉類及乾製果蔬等」下降；TIPO第5類「藥品等」上升、第30類「咖啡、茶及糕點等」排序下降。至於其他商標局前五大類別排序，均與上年相同。

最新年度申請人在MOIP申請第35類「廣告、企業經營等」增加1.1%，但在EUIPO、CNIPA、USPTO及TIPO均減少0.3～0.6%；USPTO在第9類「電腦及科技產品等」減少1.0%，但其他商標局增減幅度均在0.2%以內。

另一方面，部分商標局變化較明顯的類別，包括JPO、MOIP及USPTO在第41類「教育、娛樂」減少0.2～0.4%；EUIPO及USPTO在第42類「科學及技術性服務」各減少0.2、0.5%；MOIP在第43類「餐廳、住宿等」減少0.8%，而在第3類「化妝品、清潔劑等」增加0.4%。

本國人在IP5商標申請近況

2024年，本國人在主要商標局商標申請註冊數量，在CNIPA申請8,972類最多（以類數計算），其次為USPTO（2,218類）；以件數計在JPO申請最多（1,048件）。其中，本國人向CNIPA、USPTO、EUIPO商標申請註冊數量，分別較2023年減少2.8%、1.6%、12.4%；但在JPO、MOIP各成長12.4%、8.7%（如圖9）。

圖9. 2020～2024年本國人在主要商標局商標申請註冊情形；資料來源：TIPO

總結來看，另一方面，2024年本國人於主要專利局申請各種專利，除了在EPO、CNIPA申請發明專利件數減少，在其他專利局申請各種專利件數均增長，反映本國人在海外專利布局整體上更趨積極。商標部分則趨勢分歧：在USPTO、CNIPA、EUIPO減少，而在JPO、MOIP則為成長，未來發展仍需持續關注。

資料來源：

作者： 吳碧娥 現任： 北美智權報主編 學歷： 政治大學新聞研究所 經歷： 北美智權報資深編輯 驊訊電子總經理室特助 經濟日報財經組記者 東森購物總經理室經營企劃

